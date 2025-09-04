אישור פטנט נוסף לקדימהסטם: החברה מקבלת הגנה על טכנולוגיית טיפול בסוכרת בהונג קונג

קבלת הפטנט מרחיבה את ההגנה הקניינית (IP) של החברה באסיה ומצטרפת לפטנטים קודמים שאושרו באירופה, ארצות הברית והודו.
הונג קונג מהווה שוק משמעותי בתחום הסוכרת ושער מרכזי לסין היבשתית – כולל אזור ה– Greater Bay Area – ועשויה לאפשר שיתופי פעולה קליניים עתידיים, שותפויות ונתיבי מסחור עבור IsletRx.
קדימהסטם בע"מ (TASE:KDST), חברה לטיפול תאי בשלב הקליני, המפתחת ומייצרת מוצרי תאים אלוגניים "מהמדף" באמצעות טכנולוגיית הפלטפורמה שלה לפיתוח טיפולים למחלות נוירודגנרטיביות שונות ותרופה פוטנציאלית לסוכרת, קיבלה אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים של הונג קונג, המכסה את טכנולוגיית מיון והעשרת התאים הייחודית של קדימהסטם, המשמשת לפיתוח IsletRx — טיפול חדשני שמקורו בתאי גזע, המיועד לטפל בסוכרת תלויה באינסולין.
על פי קדימהסטם, הפטנט החדש בהונג קונג מצטרף לפטנטים שכבר התקבלו באירופה, ארצות הברית והודו, ובכך מחזק ההגנה הגלובלית על IsletRx. הפטנט מאפשר את מיון והעשרת התאים האי-סלטיים (Islet) המתפקדים ביותר מתוך אוכלוסיות תאים ממוינים, ובכך מסייע להשגת אפקט טיפולי מקסימלי.
רונן טויטו, יו”ר ומנכ"ל קדימהסטם, הוסיף: ״אישור פטנט נוסף זה בהונג קונג מהווה אבן דרך חשובה בחיזוק פרוטפוליו הקניין הרוחני הגלובלי של IsletRx. אנו מאמינים שכל טריטוריה נוספת בה אנו מבטיחים הגנה קניינית מהווה הוכחה נוספת לייחודיות הטכנולוגיה שלנו ומספקת הגנה חיונית ככל שאנו מתקדמים לעבר שלב הפיתוח הקליני. סוכרת היא אתגר עולמי, והפטנט הזה מחזק את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו להביא טיפול תאי בעל פוטנציאל מרפא לחולים ברחבי העולם."
סוכרת מהווה נטל בריאותי וכלכלי משמעותי והולך וגדל בהונג קונג. בשנת 2024, העריכה הפדרציה הבינלאומית לסוכרת (IDF) כי בהונג קונג חיו כ- 706,000 בוגרים עם סוכרת, נתון המייצג שיעור שכיחות בשיעור של כ- 8.2% מכלל האוכלוסייה הבוגרת. סקר הבריאות של אוכלוסיית הונג קונג לשנים 2020–2022, שנערך על ידי משרד הבריאות של הונג קונג, מצא שכיחות כוללת של 8.5% לסוכרת או לרמות סוכר גבוהות בדם בקרב האוכלוסייה בגילאים 15–84. ההוצאות הרפואיות המצטברות לאורך חיי אדם המאובחן עם סוכרת הן משמעותיות, כאשר עבור חולים (נשים וגברים) הן הגיעו בממוצע לכ- 125 אלפי דולר בשנת 2017 ומכאן שמדובר על פוטנציאל שוק של כ- 90 מיליארד דולר.