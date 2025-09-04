הראל יורדת ל-10% בלבד בהצעה המשותפת שלה עם יוניון קרדיט לרכישת השליטה בכאל

הראל ויוניון קרדיט, שבבעלות ג'ורג' חורש, הגישו היום את הצעתם לרכישת השליטה (72% ברווחים, 79% בהצבעה) בחברת כרטיסי האשראי "כאל" מידי בנק דיסקונט.

בהצעה שהוגשה יש שינוי מפתיע לעומת ההצעה שפורסמה במאי האחרון, ולפיה יוניון תרכוש במישרין 90% והראל 10%, כך שויוניון תהיה בעלת השליטה בחברת כרטיסי האשראי. יצוין כי לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("פיבי"), המחזיק את יתרת המניות בכאל, ישנה זכות הצטרפות לעסקה בגין מלוא החזקותיו בכאל, כך שייתכן שהרכישה תהיה בסופו של דבר של כל הון המניות של כאל.

על פי ההצעה המקורית, שתי החברות היו אמורות לבצע את הרכישה באמצעות תאגיד ייעודי המשותף לשניהם בו תחזיק הראל 49% ויוניון 51%. ואולם, על פי הדיווח של הראל השקעות היום, על פי ההצעה החדשה, כל אחת מהחברות תרכוש במישרין מניות של כאל, באופן הבא: הראל תרכוש מניות כאל המשקפות 10% מזכויות ההצבעה ו-20% מהזכות לרווחים, ויוניון (אשר תהיה בעלת השליטה בכאל) תרכוש את יתרת המניות הנמכרות על-ידי דיסקונט (ועל-ידי פיבי, ככל שהוא יצטרף לעסקה).

בשוק מעריכים, שהראל חתכה את חלקה בעסקה מחשש שרשות התחרות לא תאשר, או תגביל אותה משמעותית בעסקה. לפני כמה שנים ניסתה הראל לרכוש את השליטה בישראכרט, אך נאלצה לסגת מהצעתה בעקבות התנגדות של הממונה על התחרות. השליטה בישראכרט כידוע, נמכרה לבסוף לקבוצת דלק של יצחק תשובה לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל.

הראל מציינת, שאם וככל שההצעה של החברה ויוניון תיבחר כהצעה הזוכה וייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, תדווח על כך החברה בהתאם להוראות הדין, עם יתר הפרטים הרלוונטיים לעסקה.

על פי החוק, על בנק דיסקונט למכור את מלוא אחזקותיו בכאל עד מאי 2027. לחלופין, אם אחזקות דיסקונט בכאל יירדו ל–40% או פחות, ויירדו ל–25% או פחות מאמצעי השליטה בכאל — יתאפשר לבנק למכור את יתרת האחזקה עד מאי 2028. לגופים מוסדיים ולתאגידים ריאליים מהותיים יהיה מותר להתמודד על רכישת השליטה בכאל.

שני הגופים האחרים שיתמודדו מול יוניון קרדיט והראל הם מוטי בן משה וקרן סנטרברידג'.

