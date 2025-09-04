מר ליאור ג׳ורג׳י, הודיע כי יסיים את תפקידו בתום קדנציה מלאה של חמש שנים

מנהל חטיבת טכנולוגיות המידע בבנק ישראל מר ליאור ג׳ורג׳י הודיע לנגיד בנק ישראל על כוונתו לסיים את תפקידו בתום קדנציה מלאה של חמש שנים. מר ג׳ורג׳י נענה לבקשתו של נגיד בנק ישראל והסכים לכהן בתפקיד עד לחודש ינואר 2026.

ליאור כיהן כמנהל חטיבת טכנולוגיות המידע בשנים של אי וודאות גבוהה ואתגרים רבים בפן הטכנולוגי מבית ומחוץ. חטיבת טכנולוגיות המידע בניהולו של מר ג׳ורג׳י התמקמה בחזית הטכנולוגיה ובנק ישראל נשען רבות על תוצריה בפעילותו לטובת הכלכלה והמשק.

במהלך השנים האחרונות פעלה החטיבה בהצלחה רבה בכלל ההיבטים הטכנולוגיים כדי להבטיח את ההמשכיות העסקית בבנק ישראל. כך, הובילה החטיבה את ההיערכות הנדרשת כדי לאפשר עבודה מהבית בתקופת הקורונה תוך שמירה על הרמה הגבוהה של אבטחת המידע בבנק. במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״ פעלה החטיבה בהובלתו של ליאור ובתיאום עם הרשויות הממשלתיות המוסמכות כדי להגן על מאגרי המידע בבנק מפני האפשרות של תקיפות מצד גורמים עוינים.

לצד זאת, פעלה חטיבת טכנולוגיות המידע לאורך כל התקופה על מנת לתכנן, לגבש ולייצר פתרונות טכנולוגיים שונים ומגוונים לחטיבות ומחלקות הבנק בהתאם לצורכיהם העסקיים לרבות תוך שימוש בכלי AI. בכלל זאת, החטיבה פעלה כחלק אינטגרלי מפרויקטים משמעותיים ביותר בבנק בעלי היבטים טכנולוגיים מורכבים במיוחד. בין היתר, פרויקט תפעול והקמת מאגר נתוני האשראי, קידום פרויקט השקל הדיגיטלי ובניית כלים טכנולוגיים ייעודיים הנדרשים לניהול יתרות המט״ח. הפעולות של החטיבה ייצרו את הפלטפורמה הטכנולוגית הנדרשת לבנק ישראל לצורך מילוי תפקידיו השונים והם אפשרו לבנק לפעול לטובת כלכלת ישראל.

מנהל חטיבת טכנולוגיות המידע, מר ליאור ג'ורג'י: "לאחר 21 שנות עבודה בבנק ישראל, מתוכן 5 השנים האחרונות כמנמ"ר, אני עומד בפני פרק חדש ומרגש בחיי. השנים בבנק היו עמוסות בפרויקטים פורצי דרך, אתגרים שהפכו להצלחות, ואינספור רגעים של שיתוף פעולה ותמיכה הדדית. אני לוקח איתי את ההערכה העמוקה לאנשים - לכישרון, למסירות, ולאמונה הבלתי מעורערת ביכולת שלנו להשיג כל מטרה. בתקופתי כמנמ"ר חווינו אירועים גדולים ומשמעותיים רבים בבנק ומחוצה לו. מהם השכלנו, קידמנו והתפתחנו. אני גאה בכל מה שהשגנו יחד, ואני משוכנע שהבנק ימשיך לשגשג ולצמוח גם בעתיד. אני מודה לנגיד על הזדמנות ותמיד אשא בליבי פינה חמה לבנק ישראל."

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "ליאור תרם לבנק ישראל רבות לאורך כל שנות עבודתו בבנק. בשנים האחרונות, במסגרת תפקידו כמנמ"ר, הוא הוביל את חטיבת טכנולוגיות המידע בתקופה רוויית אי וודאות ותוך התמודדות עם אתגרים חיצוניים ופנימיים רבים ומהותיים ביותר. הרמה המקצועית הגבוהה של ליאור, כישורי הניהול המפותחים, היצירתיות, והמסירות השתקפו היטב בהתמודדות המוצלחת עם האתגרים השונים וביוזמות שהובילה החטיבה והם אפשרו את תפקודו של הבנק לטובת כלכלת ישראל. אני מודה לליאור על תרומתו ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך הקריירה המקצועית שלו."