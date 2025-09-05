חשש מפני "קללת ספטמבר" בבורסה - פגעה בגיוסים לקרנות

‏מגמה שלילית בשוק המניות המקומי

במהלך השבוע החולף נרשמה מגמה שלילית בשוק המניות המקומי, כאשר מדד ת"א-35 ירד בשיעור של כ-0.8%, מדד ת"א-125 ירד של כ-0.6%, ומדד ת"א-90 ירד בשיעור של כ-0.2%. מחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם השבוע בכ-2.4 מיליארד שקל.

ירידות נרשמו גם בבורסות בארה"ב

על רקע פסיקת בית המשפט הפדרלי בעניין חוקיות תוכנית המכסים, אשר מעלה חשש כי לא יתקבלו הכנסות מהמכסים לצד פגיעה במערכת היחסים של ארה"ב עם שותפותיה. יצויין בהקשר זה כי, היסטורית, חודש ספטמבר הוא חודש חלש בהיבט של תשואות בשוק המניות בארה"ב.

איגרות החוב הממשלתיות

מדדי איגרות החוב הממשלתיות ומדדי איגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה מעורבת.

איגרות החוב הקונצרניות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גיוסו השבוע כ-6.1 מיליארד שקל ב-11 הנפקות לציבור. מתוך סכום זה, הבנק הבינלאומי גייס חוב בהיקף של כ-3.0 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות

מדדי מניות מקומיים ובקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע מכירות, לעומת רכישות בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו השבוע רכישות, בדומה לשבוע הקודם.

בקרנות האקטיביות

המשקיעות באיגרות חוב מקומיות ובקרנות האקטיביות המשקיעות במניות נרשמו השבוע הזרמות, בדומה לשבוע הקודם. גם בקרנות הכספיות נרשמו הזרמות, לעומת פדיונות בשבוע הקודם.

תנועות משקיעים בקרנות - ירידה בגיוסים לפחות מ 1 מיליארד שקלים רובם לקרנות הכספיות והמסורתיות-אקטיביות

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו השבוע מכירות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של 0.2 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים

נרשמו השבוע מכירות נטו בהיקף נמוך, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל לעומת פדיונות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בבורסה בתל-אביב

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-40 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-41 מיליון שקל בשבוע הקודם.

השבוע בבורסה

מדד ה- Dow Jones ירד בשיעור של כ-0.8%, מדד ה- S&P 500 ירד בשיעור של כ-0.8%, ומדד ה-Nasdaq ירד בשיעור של כ-1.0%.

הבורסות באירופה נסחרו השבוע גם כן במגמה שלילית - מדד DAX 40 ירד בשיעור של כ-1.9%, מדד FTSE 100 ירד בשיעור של כ-0.4%, מדד CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.6%, ומדד EURO STOXX 50 ירד בשיעור של כ-1.3%.

בשוק איגרות החוב –האפיק הממשלתי הצמוד ירד בשיעור של כ-0.4%, והאפיק לא צמוד נותר ללא שינוי. מדד תל גוב-צמודות 15+ ירד בשיעור של כ-0.9%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ ירד בשיעור של כ-0.1%.

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות ירד בשיעור של כ-0.3%, ומדד איגרות החוב הלא צמודות ירד בשיעור של כ-0.2%. מדדי תל בונד-צמודות 5-15 ירד בשיעור של כ-0.6% ותל בונד-שקלי 5-10 ירד בשיעור של כ-0.3%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 4.12%, עליה קלה בהשוואה לתשואה של כ-4.11% בסוף השבוע הקודם. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה מעט השבוע והיא עומדת על 4.19%, בהשוואה ל-4.23% בסוף השבוע הקודם. התשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים ממשיכה להיות נמוכה מהתשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.



הנפקות בשוק המניות

איילון חברה לביטוח העוסקת בביטוח כללי, ביטוח חיים ובריאות בשוק ההון, גייסה כ-150 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות.



הנפקות בשוק איגרות החוב

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-6.1 מיליארד שקל ב-11 הנפקות לציבור כמפורט בטבלה שלהלן: