פוליסות חיסכון ליגת FUNDER - מנורה מבטחים ראשונה באוגוסט, איילון מתחילת השנה

חודש אוגוסט התנהל במגמה חיובית כמעט לכל אורכו בשוקי המניות בעולם, כאשר הפעם המדדים המובילים בארה"ב בדגש על חברות ה"מיד-קאפ" – הניבו הביצועים הגבוהים ביותר:

בחודש אוגוסט פוליסת חסכון מסלול "כללי" סיימו בסופו של דבר עם תשואה ממוצע פנומנלי של 0.94%.

פוליסה במסלול כללי אוגוסט מתחילת 2025 1 מנורה מבטחים כללי 1.14% 8.93% 2 איילון כללי 1.12% 11.56% 3 הראל כללי 1.02% 7.61% 4 הכשרה - אלטשולר שחם כללי 0.98% 8.13% 5 כלל כללי 0.96% 9.30% 6 מגדל כללי 0.96% 8.76% 7 הכשרה - הכשרה כללי 0.96% 7.73% 8 הכשרה - מור כללי 0.95% 8.29% 9 הפניקס כללי 0.94% 8.42% 10 הכשרה - מיטב כללי 0.79% 10.19% 11 הכשרה - ילין לפידות כללי 0.79% 7.58% 12 הכשרה - אנליסט כללי 0.67% 7.84% ממוצע תשואה כללי 0.94% 8.70%

"מנורה מבטחים" סיימה את חודש אוגוסט במקום ה-1 עם תשואה של 1.14%+ במסלול ה"כללי" ובכלל נראה כי החודש מנורה מבטחים מצליחים לתת אקסטרה תשואה (במיוחד בחלק המנייתי) לכן שאלנו את אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים מה קרה החודש שהביא לתשואה. לדבריו “התשואות החיוביות בתיק המניות הגלובלי תרמו באופן משמעותי לביצועי מנורה בחודש אוגוסט. בלטו במיוחד העליות בשווקים שמחוץ לארה״ב – ובעיקר ביפן ובסין. ברמה הסקטוריאלית תרמו לחשיפה שלנו סקטורי חומרי הגלם, שירותי התקשורת והפיננסים." בנוסף אמר ש"המשך ההתאוששות במניית גוגל, על רקע פרסום דו״חות חזקים, תרמה אף היא לתוצאות החודש.”

מתחילת השנה "איילון" מובילה בבטחה עם תשואה של 11.56%+ כאשר במקום ה-2 אחריה נמצאת "הכשרה - מיטב" עם 10.11%+.

פוליסות חסכון ברמת סיכון "גבוהה" (מניות) סיימו בממוצע תשואה של 1.2%+ בחודש אוגוסט בלבד:

פוליסה במסלול מניות אוגוסט מתחילת 2025 1 מנורה מבטחים מניות 1.73% 14.92% 2 הכשרה - מור מניות 1.47% 12.44% 3 איילון מניות 1.27% 17.96% 4 כלל מניות 1.26% 15.26% 5 הפניקס מניות 1.21% 15.01% 6 מגדל מניות 1.18% 14.57% 7 הראל מניות 1.02% 14.55% 8 הכשרה - אלטשולר שחם מניות 1.00% 12.48% 9 הכשרה - הכשרה מניות 1.00% 13.20% 10 הכשרה - ילין מניות 0.88% 12.01% 11 הכשרה-מיטב מניות 0.76% 11.41% 12 הכשרה - אנליסט מניות 0.61% 12.57% ממוצע תשואה מניות 1.12% 13.87%

זה חודש ראשון השנה שאנחנו רואים שמסלול "כללי" הניב כמעט כמו מסלול "מניות", הסיבות לכך.

א. ירידת הדולר ב-1.5% אל מול השקל – דבר שמשפיע בעיקר בחלק המניתי משום שרוב אגרות החוב (במסלול הכללי) הן בישראל ולא מושפעות מנתון זה.

ב. מסלול "כללי" מתחיל ליהנות מהדיבורים והצפי להפחתת הריבית בספטמבר שעתידים לייצר רווחי הון באג"ח!

במסלולי "מניות", "איילון" ממשיכה להוביל את ביצועי שנת 2025 עם כמעט 18% תשואה! כאשר במקום ה-2 "כלל ביטוח" ו"מנורה מבטחים" עם פערים זניחים ביניהן.

בחודש אוגוסט עצמו גם כאן "מנורה מבטחים" עם תשואה פנומנלית של 1.73%+ כמעט 60% יותר מממוצע התשואה החודשי!

מה קרה בשווקים באוגוסט 2025?

תשואות מדדי מניות – אוגוסט 2025:

ישראל

מדד ת"א 125 :1%+ באוגוסט | 27.5%+ מתחילת השנה!

מדד ת"א 35: תשואה של +1% באוגוסט | 27.4%+ מתחילת השנה!

ארה"ב

מדד s&p 500 הניב +1.91% באוגוסט | 9.84%+ מתחילת השנה.

נאסד"ק 100: +0.85% ביולי | 11.44% מתחילת השנה

דולר/שקל

באוגוסט -1.5%, השקל התחזק לעומת הדולר בחודש אוגוסט

ירידה של כ-7.2%- מתחילת השנה (השקל התחזק לעומת הדולר).

בישראל –

ראינו את שוק ההון ממשיך במגמה החיובית תוך כדי תנודתיות משמעותית בשל הדיבורים על כיבוש עזה אל מול נושא עסקת חטופים נוספת שנראה כי מתרחקת כרגע לפחות מהרדאר.

הטריק השיווקי של בנק הפועלים:

בנק הפועלים חויב על ידי בנק ישראל לשלם 100 מיליון ₪ בשל תביעה ייצוגית של לקוחותיו.

כדי לעשות מהלימון לימונדה - הוא מאפשר ללקוחות הזכאיים לפיצוי לקבל 2 מניות של הבנק בשווי של קצת יותר מ-100 ₪ או לקבל את הסכום במזומן.

לבנק המהלך ברור – שיווק גאוני שסביר שיגדיל את שער המניה בשל ביקושים אדירים של מיליוני שקלים (הניבה +4.5% בחודש אוגוסט מאז תחילת הפרסום וכבר כמעט 80% בשנה אחרונה!).

בארה"ב – נגיד הפד (פדרל רזרב) האמריקאי נאם במהלך אוגוסט נאום שלפי ההתייחסות לריבית ארה"ב נראה שהפחתת הריבית במהלך חודש ספטמבר היא עובדה מוגמרת.

המדדים שאמורים להיות מושפעים מהודעה שכזו? בעיקר "ראסל2000" – מדד שבשנים אחרונות לא עלה כמו חבריו (SP500 והנאסד"ק) משום שהוא בעיקר מושפע מחברות נדל"ן ואחזקה, אך כמובן שגם המדדים האחרים צפויים להרוויח ממהלך שכזה (מדד ראסל2000 כבר עלה +7% בחודש אוגוסט).

יתרונות המוצר פוליסות חסכון:

האפשרות לצפות בביצועי התוכניות השונות ולהשוות ביניהם ברמה חודשית ושנתית.

אפשרויות המינוף – לקיחת הלוואה על חשבון הכספים בפוליסה בריביות שנעות בין P ל-P-0.8%

דחיית מיסוי רווח הון בעת שינוי מסלול השקעה.

פיזור נכסים – כ-5 – 35% מהכספים במסלול ההשקעה ה"כללי" (תלוי חברת ביטוח והחלטת ועדת השקעות של כל חברה) בכלל לא מנוהלים בבורסה וחשופים לנכסים בלתי סחירים (כביש 6, מאגרי גז, חברת החשמל ועוד).

דן גרינברג הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני המתמחה בקופות גמל, גמל תיקון 190, קרנות השתלמות, ליווי והכוונה לפרישה, בעל רישיון פנסיוני וכן BA בכלכלה וניהול עם למעלה מ-15 שנות ניסיון.

