NESS רוכשת שליש מחברת Boost, שותפת פלטינום של מאנדיי, לפי שווי של כ- 60 מיליון ש״ח

כצעד להעמקת פעילותה בעולמות פלטפורמות לניהול העבודה, תוך מיקוד מיוחד בפלטפורמת מאנדיי (monday.com), NESS רוכשת 33.3% מחברת בוסט (Boost) מהשותפות הבולטות של החברה בישראל, לפי שווי של כ- 60 מיליון ש״ח.

בוסט, חברת בת של קבוצת מובאו, מתמחה במתן פתרונות מקיפים בפלטפורמת מאנדיי ופועלת בשלושה תחומים מרכזיים: שירותים מקצועיים הכוללים ייעוץ, הטמעה, אינטגרציות ואוטומציות, מתן פתרונות מבוססי קוד ופיתוח אפליקציות ייחודיים המרחיבים את יכולות הפלטפורמה בהן אפליקציית Autoboost, אחת האפליקציות הנמכרות ביותר במרקטפלייס של מאנדיי, זאת לצד הפצה רשמית של רישיונות.

החברה זכתה לאחרונה בפרס הבינלאומי של מאנדיי "Best Professional Services Partner 2024 EMEA" על רמת השירותים המקצועיים שלה שכוללת את דירוג שביעות רצון לקוח הגבוה באזור. בוסט היא אחת מהשותפות הבודדות בישראל עם סטטוס Advanced Delivery Partner, הקטגוריה הגבוהה ביותר בשירותים המקצועיים של מאנדיי.

לדברי שחר אפעל, מנכ"ל NESS: "אנחנו שמחים על השותפות האסטרטגית עם בוסט שהפכה בשנים האחרונות לשחקנית צומחת ומשמעותית בעולמות מאנדיי. השותפות משלבת את החדשנות והזריזות של בוסט, יחד עם הגב הפיננסי, הפריסה הרחבה והגישה לשוק ה- Enterprise של NESS. מכפיל הכוח הזה יתווה את הדרך המשותפת שלנו לצמיחה ולהובלה בשוק ניהול העבודה המתקדם בכלל, ואל מול המגזר הממשלתי בישראל בפרט".

לדברי איל מקובר מנכ״ל Moveo: "ההשקעה של חברת NESS בחברה, מהווה שיתוף פעולה ראשון שמובאו החלה באמצעות חברת הבת בוסט. מהלך שממחיש את האמון והפוטנציאל הייחודי של בוסט. אין לי ספק שהחיבור NESS, Moveo ו-Boost גדול מסך חלקיו ויצעיד אותנו לצמיחה משמעותית.

בוסט נוסדה וצמחה כחברת ־בת של קבוצת מובאו, שמעסיקה כ- 300 עובדים ומאות לקוחות, קבוצה המוכרת ביכולתה לבנות חברות טכנולוגיה מצליחות ולא רק לספק שירותים. בוסט היא הדוגמה המובהקת למודל הזה".

לדברי מתן חולי, מנכ"ל Boost: "מהיום הראשון לא רצינו להיות רק יועצים או מטמיעים, המטרה הייתה לבנות אקו-סיסטם שלם סביב פלטפורמת מאנדיי שמתחיל בייעוץ, ממשיך באפיון תהליכים מורכבים, הטמעה וליווי, ומגיע עד לפיתוחים טכנולוגיים שמרחיבים את היכולת של המערכת. החבירה לחברת NESS היא הרבה מעבר להשקעה כספית – זו שותפות אסטרטגית שנועדה להאיץ את הצמיחה שלנו בשוק המקומי ולתמוך בהתרחבות הגלובלית. עם NESS כשותפה נוכל לפעול בקנה מידה רחב יותר גם מול גופי אנטרפרייז והגופים הממשלתיים בישראל, שמבינים את הערך של הטמעת מאנדיי בתהליכי העבודה שלהם. השותפות תאפשר לנו להגיע ליותר ארגונים, לייעל תהליכים באמצעות אוטומציה ו-AI, לחסוך במשאבים – ואפשר לארגונים להתמקד במה שבאמת חשוב."