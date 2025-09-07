עסקת ענק במשק האנרגיה: טראלייט תמכור חשמל ותעודות זמינות מפרויקט תענך-2

חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט מעדכנת היום כי חתמה על הסכם למכירת תעודות זמינות מול מספק חשמל מוביל לתקופה של 23 שנה ממועד ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור. החשמל יסופק מפרויקט הדגל הלאומי תענך-2 שמקדמת טראלייט בדרום עמק יזרעאל. להערכת החברה, היקף ההכנסות הכולל מתענך-2 לאורך תקופת ההסכם צפוי להסתכם בכ-2.3-2.5 מיליארד שקל.

תענך-2, שהספקו כ-107 מגה־וואט בשילוב קיבולת אגירה של כ-440 מגה־וואט שעה, צפוי להתחבר לרשת החשמל במהלך המחצית השנייה של 2026. זהו הפרויקט הגדול ביותר באסדרת השוק במתח עליון. במסגרת ההסכם, תמכור טראלייט למספק החשמל את כלל תעודות הזמינות מתענך-2. בנוסף למכירת תעודות הזמינות, החל ממועד ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור, תמכור טראלייט את האנרגיה המיוצרת מפרויקט תענך-2 למנהל המערכת בהתאם לאסדרת מודל השוק במתח עליון.

בהתאם להוראות אסדרת השוק הבילטרלית החדשה, תעודות הזמינות המונפקות מהמתקן, המקנות למספק הנחה משמעותית ברכישת חשמל ממנהל המערכת, יימכרו למספק החשמל, והאנרגיה המיוצרת - ישירות לרשת במחיר השוק. תמהיל זה משקף רווחיות גבוהה יותר לטראלייט ובנוסף, תעודות החשמל הירוק (ה-ESG Certificates) יישארו נכס בבעלות טראלייט. העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

בחודש מרץ 2025 עדכנה החברה כי חתמה על מזכר הבנות, הכפוף להסכם מחייב, להשקעה מצד מגדל בפרויקט תענך 2, כאשר במסגרת ההסכם, מגדל תשקיע עד 120 מיליון שקל בתמורה ל-40% מההחזקה בפרויקט תענך-2. מדובר בפרויקט הראשון בישראל הפועל תחת אסדרת השוק החדשה במתח עליון. סך הפרויקט הכולל (תענך 1 ותענך 2) הינו בהספק מותקן של 257 מגה, המהווים כ-3.5% מהיקף האנרגיה הירוקה במדינת ישראל. נתון זה מציב את התענך כפרויקט הסולארי הגדול בישראל, שצפוי לספק חשמל לכ-75 אלף משקי בית בישראל, המהווים כרבע מיליון תושבים.

שגית חן, מנכ"לית טראלייט, מסרה: "שלב ב' של פרויקט התענך מבשיל ויוצא לדרך. העסקה מהווה אבן דרך חשובה לקידום הצבר המשמעותי של טראלייט, ותתרום באופן ממשי לעמידה ביעדי האנרגיה הירוקה של מדינת ישראל. אנו גאים להוביל פרויקט לאומי בקנה מידה כזה, שמשלב חדשנות, קיימות ותרומה ישירה לכלכלת האזור, לצד העובדה שזהו מהלך שמחזק את מעמדנו כמובילים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל".

פרויקט נוסף שמקדמת טראלייט כיום, שעם הקמתו יהיה פרויקט האנרגיה הירוקה הגדול ביותר בישראל, הוא פרויקט מגלן, ששטחו 3,250 דונם ועליו יקום מתקן של כ-350 מגה-וואט בעל יכולת אגירה של כ-1,300 מגה-וואט שעה. הפרויקט מקודם בשיתוף עם 13 יישובים בבקעת הירדן וצפוי להתחבר לרשת במהלך 2028.

בחודש שעבר פרסמה טראלייט את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025 עם גידול ניכר בהכנסות והמשך תנופת פיתוח עסקי, כאשר ההכנסות זינקו ברבעון השני לכ-25 מיליון שקל, רבעון מלא ראשון בהפעלה מסחרית של פרויקט תענך-1, והחברה עברה לרווחיות תפעולית.





פרויקט הענק הסולארי תענך 1, של חברת טראלייט - צילום: טראלייט