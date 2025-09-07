נתוני שבא – גם באוגוסט נמשכה מגמת הצמיחה בפעילות בכרטיסי החיוב

בחודשי החופש הגדול, יולי ואוגוסט, הוציא הציבור הישראלי סכום כולל של למעלה מ-101.041 מיליארד ₪.

בעסקאות פיזיות, המתבצעות בבתי העסק עצמם, נרשם בחודש החולף שיא חדש והן חצו לראשונה את רף ה-700 מיליון ₪ בממוצע ליום.

מנכ"ל שבא איתן לב-טוב: "היקפי ההוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי חיוב ממשיכים להיות גבוהים ומצביעים על שיעור צריכה פרטית גבוה".

נתוני חברת שבא (שרותי בנק אוטומטיים), מפתחת ומנהלת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ו-ATM, מצביעים על כך שבחודש אוגוסט 2025, החודש ה-23 שבו מתנהלת מלחמת "חרבות ברזל", ההוצאות של הציבור בכרטיסי אשראי רשמו עליה משמעותית של 12.3% לעומת אוגוסט אשתקד והגיעו לסכום כולל של 49.181 מיליארד ₪.

היקף ההוצאות באוגוסט 2025 היה גבוה ב-5.385 מיליארד ₪ לעומת אוגוסט 2024. ההוצאה הממוצעת היומית באוגוסט 2025 עמדה על סכום של 1.586 מיליארד ₪ והיא היתה נמוכה ביותר מ-85 מיליון ₪ ו-5.1% מהסכום היומי הממוצע שנרשם ביולי 2025 ועמד על 1.671 מיליארד ₪. הנתון של יולי 2025 הוא הגבוה ביותר שנרשם עד כה במערכות שבא.

מנתוני שבא עולה כי היקף ההוצאות של הציבור הישראלי במהלך חודשי החופש הגדול, יולי ואוגוסט, חצה לראשונה את רף ה-100 מיליארד ₪ ועמד השנה על סכום כולל של 101.041 מיליארד ₪. מדובר בעלייה של 12.1% לעומת היקף ההוצאות שנרשם ביולי-אוגוסט 2024 שהגיע לסכום כולל של 90.103 מיליארד ₪.

באוגוסט 2025 נרשמה עליה של 13.4% בהיקף ההוצאות בעסקאות אונליין לעומת אשתקד. סך ההוצאות בעסקאות אונליין הגיעו באוגוסט 2025 לסכום כולל של 27.454 מיליארד ₪, מדובר על עליה של יותר מ-3.251 מיליארד ₪ לעומת סכום של 24.203 מיליארד ₪ שנרשם באוגוסט 2024. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין הגיע בחודש החולף לסכום של 851.061 מיליון ₪ 983.66 והוא היה נמוך ב-13.5% ו-132.61 מיליון ₪ לעומת סכום של 7 מיליון ₪שהיה ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין ביולי 2025.

היקף הרכישות בעסקאות פיזיות רשם באוגוסט עליה בשיעור של 10.9% לעומת אשתקד. בחודש אוגוסט 2025, נרשמו הוצאות בעסקאות פיזיות, המתבצעות בבתי העסק עצמם, בסכום כולל של 21.726 מיליארד ₪ .הנתון של אוגוסט מהווה עליה של 10.9% ויותר מ-2.134 מיליארד ₪ לעומת סכום של 19.592 מיליארד ₪ שנרשם בחודש אוגוסט 2024. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות פיזיות באוגוסט 2025 עמד על סכום של 700.845 מיליון ₪ ובהשוואה לממוצע ההוצאות היומי בחודש יולי 2025 מדובר על עליה של 2% ו-13.78 מיליון ₪, כאשר בחודש הקודם הסכום עמד על 687.065 מיליון ₪.

היקף משיכות המזומן מהכספומטים הבנקאיים רשם עליה של 2.9% בהשוואה לאוגוסט 2024. סך משיכות המזומן באוגוסט 2025 עמד על סכום של 5.916 מיליארד ₪ לעומת היקף משיכות מזומן שעמד על סכום של 5.752 מיליארד ₪ באוגוסט 2024. ממוצע משיכות המזומן היומי עמד באוגוסט 2025 על סכום של 190.853 מיליון ₪ והוא היה גבוה ב-2.8% ו-5.12 מיליון ₪ לעומת ממוצע המשיכות היומי שנרשם ביולי 2025 שעמד על 185.732 מיליון ₪ . לפני תחילת המלחמה, בחודש אוגוסט 2023, ממוצע משיכות המזומן היומי מהכספומטים הבנקאיים רשם שיא ועמד על 194.942 מיליון ₪.

מנכ"ל חברת שבא, איתן לב-טוב: "היקפי ההוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי חיוב ממשיכים להיות גבוהים ומצביעים על שיעור צריכה פרטית גבוה. במהלך אוגוסט ראינו היקפי הוצאות גבוהים וחריגים בענף המלונאות וחדרי האירוח, דבר שמעיד על כך שהציבור הישראלי ראה בתיירות הפנים כאלטרנטיבה לחופשות הקיץ בחו"ל שהושפעו מזמינות הטיסות לישראל וממנה".