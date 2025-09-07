Epson חונכת מפעל חדש למחזור מתכות בהשקעה של כ-35 מיליון דולר

Epson Atmix, חברת בת של תאגיד סייקו Epson השלימה את בנייתו והתחלת פעילותו של מפעל חדש למחזור מתכות באזור האצ'ינוהה, אאומורי, יפן. המפעל, בשטח של כ- 5000 מ״ר, שהוקם בהשקעה כוללת של כ-35 מיליון דולר, ימחזר מתכות משומשות שמגיעות מפעילות קבוצת Epson ומהקהילה המקומית, ויהפוך אותן לחומרי גלם לייצור אבקות מתכת. אבקות אלו ישמשו, בין היתר, לייצור רכיבים בתהליך הזרקת מתכת (MIM) עבור מכשירים מתקדמים, חסכוניים באנרגיה וקומפקטיים.
המפעל החדש מהווה צעד משמעותי במאמצי החברה להאיץ ייצור אבקות מתכת במעגל סגור ושלב חשוב בהגשמת חזון החברה להפוך לנטולת תלות במשאבי קרקע מתכלים עד שנת 2050. על ידי החלפת חומרי גלם הנכרים מהאדמה, בחומרים ממוחזרים, דוגמת שאריות ברזל המופק מכבשני היתוך ושאר מתכות ממוחזרות, המפעל יתרום לשימור משאבי טבע ויסייע בהפחתת פליטות CO2.
מחזון סביבתי למציאות תעשייתית
לדברי ירון פרץ, מנהל התחום העסקי בחברת Epson ישראל, היוזמה היא חלק מ"החזון הסביבתי 2050" של Epson, במסגרתו שואפת החברה להפוך לשלילית בפליטות פחמן. ״הרקע לכך הוא ההבנה שהתרבות הגלובלית של ייצור וצריכת המונים מהווה סיכון משמעותי לסביבה ולמערכות החברתיות. Epson מצידה מחויבת לפיתוח טכנולוגיות סביבתיות התומכות בכלכלה מעגלית, במיוחד באמצעות חדשנות בפיתוח חומרים וטכנולוגיות ידידותיות לסביבה״.
Atmix, המתמחה בייצור אבקות מתכת, החלה כבר בשנת 2020 לעשות שימוש חוזר בפרוסות סיליקון מפעילות המוליכים למחצה של Epson. המפעל החדש נועד להבטיח אספקה יציבה של אבקות מתכת ממוחזרות, כתגובה לסיכון הגובר של דלדול משאבים ועליית מחירי חומרי הגלם.
מפעל אטמיקה של אפסון ביפן, קרדיט: אפסון