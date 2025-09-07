עסקת ענק נוספת של סלקום Energy לרכישת חשמל

העסקה תאפשר לסלקום Energy להציע למשקי בית ולעסקים קטנים חשמל ירוק, במחיר תחרותי ולטווח ארוך ולתת מענה לביקושים הגדלים.
החשמל הירוק יסופק מארבעה מתקנים סולאריים משולבי אגירה שיוקמו על גבי מאגרי מים בשטחי הגליל המערבי במסגרת שותפות של תשלובת מילואות ומשק אנרגיה.
סלקום Energy, שותפות של חברת סלקום ומשק אנרגיה, מתקשרת במערך הסכמים משמעותי נוסף לרכישת חשמל ירוק בעלות של 1.1 מיליארד ש"ח מארבעה מתקנים סולאריים משולבי אגירה.
הפרויקט הראשון, שהפעלתו המסחרית צפויה כבר במהלך 2026, יוקם במאגר מים בסמוך לקיבוץ שמרת בהספק של 19 מגה-וואט DC וקיבולת אגירה של כ-80 מגה-וואט שעה ובהיקף רכישת חשמל של כ- 380 מיליון ש"ח לאורך כל חיי הפרויקט.
שלושת הפרויקטים הנוספים, בהספק של כ-30 מגה-וואט DC וקיבולת אגירה של 150 מגה-וואט שעה, צפויים לקום על גבי מאגרי מים בשטחי קיבוצים בגליל המערבי, ובהיקף רכישת חשמל מעורך של כ- 720 מיליון ש"ח לאורך כל חיי הפרויקטים.
בשנתיים האחרונות התקשרה סלקום Energy בשתי עסקאות ענק לרכישת חשמל ירוק ממשק אנרגיה מששה שדות סולאריים משולבי אגירה הממוקמים בפריפריה וביישובי העוטף, בהיקף כולל של כ-850 מיליון ₪. ששת המתקנים הללו הופעלו ומייצרים כבר היום חשמל ירוק.
כעת, סלקום Energy מרחיבה באופן משמעותי עוד יותר את היצע החשמל הירוק באמצעות 4 מתקנים נוספים הצפויים להתחיל הפעלה מסחרית במהלך השנתיים הקרובות.
סלקום Energy שואפת להגיע לתמהיל משמעותי של חשמל מאנרגיות מתחדשות וידידותיות לסביבה המאפשר חסכון משמעותי בעלויות, כך שבסוף 2028 תספק חשמל ממקורות מתחדשים בהיקף המשתווה להפעלתה של תחנת כוח פוסילית בינונית.
סלקום Energy הייתה החברה הראשונה שהביאה את בשורת התחרות בשוק החשמל, עם מגוון מסלולים המעניקים עד 20% הנחה מתעריף חברת חשמל. בחודש מרץ הייתה החברה הראשונה והיחידה להשיק מסלולי חשמל ירוק ללקוחות פרטיים בשני מסלולים: מסלול "50% ירוק" במסגרתו מתחייבת החברה לרכוש תעודות ירוקות עבור 50% מהצריכה של הלקוח, ומסלול "100% ירוק" במסגרתו מתחייבת החברה לרכוש תעודות ירוקות עבור 100% מהצריכה של הלקוח.
אלי אדדי, מנכ"ל סלקום: "ההסכם החדש לרכישת חשמל ירוק מהווה צעד נוסף בביסוס מעמדה של סלקום כשחקנית מובילה גם בשוק החשמל. סלקום מעניקה היום ללקוחותיה העסקיים והפרטיים כאחד מעטפת נרחבת ומקיפה של פתרונות, מאינטרנט, סיבים וחשמל ועד סלולר, עם התשתיות המתקדמות והמובילות בישראל".
ניר יוגב, צילום: סיון פרג׳
ניר יוגב, מנכ"ל סלקום Energy: "סלקום Energy ממשיכה להוביל את מהפכת החשמל לצרכנים, עם הסכם חדש המגדיל את היצע החשמל הירוק עבור לקוחותינו העסקיים והפרטיים כאחד ומאפשר לנו להרחיב את פעילותנו בתחום, לצד הוזלה משמעותית בעלויות. נמשיך לחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בשוק החשמל ולהעניק ללקוחות שירות מצטיין ואת מגוון המסלולים הגדול ביותר, לרבות מסלולים של חשמל ירוק."