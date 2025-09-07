מסירת 25 רכבי MIA FOUR X4 ללקוחות אסטרטגיים בחו"ל

החברה מתכבדת לעדכן כי בתקופה האחרונה השלימה מסירה של 25 יחידות מדגם MIA FOUR X4, שצוידו באביזרים ייחודיים בהתאם לדרישות הלקוחות, לשני לקוחות אסטרטגיים בתחום האכיפה והביטחון בחו "ל ("הלקוחות") – האחד לקוח חדש, והשני באזור בו החברה פועלת מזה תקופה.
בשל רגישויות גיאופוליטיות, פרטי הלקוחות והמדינות אינם ניתנים לפרסום, אולם עצם הבחירה ברכבי החברה משקפת את החשיבות והעניין ההולך וגובר בפתרונות החברה במגזר האכיפה והביטחון הגלובלי.
יודגש כי כלי הרכב של החברה כבר נמסרו בעבר לגורמי אכיפה ושיטור בארצות הברית 1, וכן קיימת הזמנ ה ממשטרת ישראל 2. בנוסף, כלי הרכב נמצאים בשימוש בארץ על ידי גורמי אכיפה וביטחון, לרבות בפרויקטי ם של הרכבת הקלה, מרכזי קניות, מערכי פיקוח עירוני ועוד.
החברה רואה במסירה זו אינדיקציה ברורה להתרחבות העניין ברכבי MIA FOUR X4 במגזר האכיפה והביטחון הגלובלי, ומעריכה כי תחום זה מציג פוטנציאל משמעותי להמשך צמיחה, בנוסף להתרחבות בשוק האזרחי והתיירותי.
האמור בדוח זה לעיל, לרבות בקשר להערכות החברה בדבר התרחבות העניין ברכבי MIA FOUR X4 במגזר האכיפה והביטחון ולהמשך הצמיחה, מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 , המבוסס על הערכות ומידע הקיים בידי החברה למועד דוח זה, אשר אין וודאות בהתממשותו, כולו או חלקו ו/או העשוי להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנחזה וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטתה המלאה של החברה, כגון שינויים ברגולציה ובדרישות התקינה במדינות שונות, קשיים טכניים בהתאמת המוצרים לדרישות השווקים השונים, שינויים בתנאי השוק, תחרות מצד מוצרים מקבילים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024