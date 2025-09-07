אלקטריאון מדווחת על זכייה בפרויקט בארה״ב לצד הובלת הצעה לקונסורציום אירופי מתקדם

החברה מדווחת הבוקר על שני מהלכים הממצבים אותה בחזית פריסת תשתיות טעינה חכמות ברמה עירונית:
זכייה בפרויקט עירוני “POWERDRIVE” במישיגן, דטרויט בהובלת משרד התחבורה של מישיגן, בהיקף של כ-21.8 מיליון ש"ח, כולל תשתית טעינה עבור 16 כלי רכב מ-6 ציים שונים והשקת מודל CaaS ראשון מסוגו;
הובלת הצעה לפרויקט טעינה אלחוטית דו-כיוונית בשטוקהולם ובמילאנו, במסגרת קונסורציום של 19 שותפים ובהיקף של כ-10 מיליון אירו;
הפרויקטים כוללים שיתופי פעולה עם Jacobs Engineering, toyota, DENSO, ABB, Zipcar, מוסדות אקדמיים וגופי רגולציה מהבולטים בעולם.
אלקטריאון וירלס בע"מ (ת"א: אלוס) מודיעה הבוקר על שני מהלכים אסטרטגיים משמעותיים כחלק מהרחבת פעילותה הגלובלית.
בארה״ב – החברה נבחרה להוביל את פרויקט POWERDRIVE בעיר דטרויט, מישיגן, ביוזמת משרד התחבורה של המדינה (MDOT), בהיקף כולל של כ-21.8 מיליון ש"ח. הפרויקט כולל פריסת מערכות טעינה חכמות (דינמית, סמי-דינמית וסטטית) ל-6 ציים עירוניים, ומשיק לראשונה בארה"ב את מודל Charging-as-a-Service (CaaS) בשיתוף Zipcar.
בפרויקט חברו יחד Zipcar מחברות הרכב השיתופי הגדולות בעולם, המנהלת כ-12,000 רכבים בצפון אמריקה ובאירופה, במודל של השכרה לפי שעה, יצרניות חלקי הרכב Roush ו-UES המתמחות בהתאמות ייעודיות, וחברת ה-Tier 1, דנסו (DENSO), לפיתוח מערכות טעינה אלחוטיות לרכבי נוסעים. בנוסף, משתתפות בו Jacobs Engineering לליווי הנדסי, חברת החשמל DTE Energy, וכן Michigan State University ומכוןASPIRE למחקר אקדמי המתמחה בקידום תשתיות כבישים חשמליים.
באירופה – חברת הבת בשבדיה הובילה את הגשת ההצעה לקונסורציום רחב במסגרת תוכנית Horizon Europe, בהיקף של כ-10 מיליון אירו. ככל שתזכה, אלקטריאון תשמש כספקית הטכנולוגיה והאינטרגטור הראשי בשני אתרי פיילוט מרכזיים, בשטוקהולם ובמילאנו, במיזם הכולל טעינה אלחוטית דו-כיוונית מסוג V2G כחלק מרשתות אנרגיה עירוניות מתקדמות.
מדובר בפיילוט ראשון מסוגו לטעינה אלחוטית דו־כיוונית ברשת עירונית, הכולל טעינה מהרשת והחזרת אנרגיה מהרכב לרשת ולמערכות אגירה עירוניות, כחלק ממהלך רחב להטמעת תשתיות טעינה חכמות ברחבי אירופה. ההצעה כוללת קונסורציום של 19 שותפים, בהםTOYOTA Europe, DENSO,Kinto Share, עיריית שטוקהולם, ABB וגופי מחקר ואנרגיה. הפרויקט צפוי לצאת לדרך ברבעון השני של 2026 בכפוף לאישור המימון על ידי האיחוד האירופי.
לדברי אורן עזר, יו"ר ומנכ"ל אלקטריאון, "הפרויקט החדש במישיגן הוא המשך ישיר להצלחת הפרויקט הקודם, ומשקף את שביעות הרצון הרבה של לקוחותינו. הצטרפותן של חברות בינלאומיות מובילות יוצרת בסיס איתן להתרחבות עתידית. אנו גאים להוביל את מהפכת הטעינה האלחוטית ולהדגים את היתרונות התפעוליים ללקוחותינו."