חדשות ועדכוני נדל״ן

זהירות פולשים

רמ"י החלה במבצע אכיפה נרחב באום אל־פאחם, בליווי משטרת ישראל, המבצע התמקד בטיפול בתופעות פלישות והשגת גבול בקרקעות מדינה.

מטרת המבצע לשחרר קרקעות שחלקן נתפסו על ידי גורמים עברייניים וחלקם על ידי פולשים אחרים המונעות את פיתוח הישוב. חלק מהקרקעות מיועדות למגורים וחלקן תופסות דרכים בישוב.

במהלך מבצע האכיפה השתתפו עשרות מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע רמ"י, יחד עם מאות שוטרות ושוטרים אשר סיפקו אבטחה וסיוע בשטח. במסגרת המבצע חולקו עשרות התראות לצווי פינוי והריסה, וכן נמסרו התראות לביצוע פסקי דין להריסה אשר ככל שלא יבוצעו על ידי הפולשים יושתו עליהם עלויות הפינוי וההריסה על כל המשתמע מכך.

המבצע באום אל־פחם מצטרף לשורה של פעולות אכיפה נוספות שמבצעת הרשות בכל רחבי הארץ, זאת כחלק ממדיניות עקבית לשמירה על קרקעות הציבור המהווים משאב לאומי מוגבל שמטרתו לשרת את כלל אזרחי המדינה.





ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מסר: "חובתנו להבטיח ששימוש בקרקעות המדינה יעשה כחוק ובדרך שתשרת את כלל הציבור. הרשות משקיעה משאבים רבים באיתור פלישות ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל כדי להבטיח פינוי מהיר של פולשים. ברמ״י קיימת מערכת בינה מלאכותית המאפשרת לנו לאתר פלישות במהירות שיא, ובכוונתנו להמשיך לשלב טכנולוגיות מתקדמות נוספות בעבודת הרשות".

מה קורה עם הקרקעות בגליל?

בחשד להגשת נתונים דמוגרפיים מסולפים ע”י רשויות מקומיות ביישובים הערבים בגליל למנהל התכנון, התקיים כבר בחודש יולי (1.7.25) דיון בנושא בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל. לטענת תנועת "ארצנו" שיזמה את הדיון בעקבות תחקיר שהכינה, החלטות ומדיניות של משרד הפנים לבנייה ביישובים הלא יהודים בגליל, מביאה להשתלטות שמסכנת את עתיד ההתיישבות היהודית בגליל.

בתחקיר עלה כי כבר מספר שנים מתחוללת מלחמה של ממש בגליל כנגד היישובים והחקלאים היהודים, המבוססת על שיטות הלקוחות מהעולם התחתון: פשיעה חקלאית, פרוטקשן, השתלטות על מכרזים, רכישת נכסים בבעלות יהודית, השתלטות על קרקעות חקלאיות ועוד. בשנים האחרונות התפתחה לכאורה שיטה חדשה, שיטה "כשרה" יותר, שקטה יותר, ישובים לא יהודים מגישים נתוני אוכלוסייה מעוותים לכאורה עבור בנייה של יישובם המתפתח. בפועל, הם מנכסים לעצמם באופן מנופח עוד שטחים בגליל. מוסדות התכנון פשוט מתיישרים ומעלימים עין מהמספרים המנופחים.

אם לפי "התוכנית הארצית לצפיפות", אמורים להיבנות באותם יישובים בין 14-16 יח"ד על דונם, לפי "התוכנית הכוללנית" ניתן לבנות רק 6 יח"ד על דונם.

מהי התוכנית הכוללנית?

התוכנית הכוללנית היא תכנית המתווה מדיניות תכנון לטווח ארוך ופיתוח עתידי של מרחב הרשות המקומית, בתכנית כוללנית סמכויות אישור התכנון עוברות מהוועדה המחוזית אל הוועדה המקומית. בדיון בכנסת הוצגו נתונים ונטען כי דווקא בישובים היהודיים מתעמרים מחירי הקרקע יקרים יותר עבורם, מגבילים להם את כמות התושבים באופן משמעותי, ובכל מה שקשור להרחבת המושב, הקיבוץ או היישוב, מצד מוסדות התכנון במשרד הפנים.

כמו כן בדיון הוצגו נתונים מעבודתה של ד"ר אינג' רות פרום אריכא, שהתייחסה לנתוני האוכלוסייה הריאליים ביישובים הערביים המבוססים על הלמ"ס, לבין הנתונים המופרזים שדווחו ע"י הרשויות באותם יישובים, לגופי התכנון במשרד הפנים.

הסכם גג ענק במעלה אדומים

הסכם גג במעלה אדומים שיכפיל את אוכלוסיית העיר, ויכלול תוספת של כ-7,600 יחידות דיור והשקעות של כ-3 מיליארד שקל, בפיתוח תשתיות, מוסדות ציבור ושכונות ותיקות צפוי להיחתם השבוע. ההסכם בין משרד ראש הממשלה, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ועיריית מעלה אדומים. ההסכם כולל תכנון ובנייה של יחידות דיור חדשות על קרקע מדינה, לצד פיתוח שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ-20,000 מ"ר עיקריים.

מדובר באחת מהתכניות העירוניות הגדולות שנראו בעיר מאז הקמתה. ההשקעה הכוללת במסגרת ההסכם עומדת על כ-3 מיליארד שקל, כ-420 מיליון ₪ מתוכם יופנו לשדרוג תשתיות העל כבישים, ניקוז, מים, תיעול, חשמל ותחבורה - שיתנו מענה לשכונות החדשות. כ-340 מיליון שקל נוספים יוקצו להקמת מוסדות ציבור ופיתוח השירותים הקהילתיים, לרבות בשכונות הוותיקות. הסכם הגג צפוי להכפיל את אוכלוסיית מעלה אדומים, העומדת כיום על כ-36,000 תושבים. לאור זאת, גובש מתווה שיתוף פעולה ייחודי בין משרד הבינוי והשיכון לעירייה, המשלב תכנון ארוך טווח לצד תשתיות וקליטה מיטבית של תושבים.

9600 יח"ד חדשות בקרית גת

תוכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת רובע מגורים בהיקף של כ-9,600 יח"ד בצפון מזרח העיר קרית גת נדונה במסגרת דיון "שולחן עגול" בותמ"ל.

הותמ"ל אישרה במסגרת דיון "שולחן עגול" לקדם את תוכנית רמ"י "כרמי גת מזרח" להקמת רובע מגורים חדש בצפון מזרח העיר קרית גת הכולל כ-9,600 יח"ד ועוד כ-400 יח"ד לדיור מיוחד, לצד שטחי מסחר ותעסוקה שישרתו את תושבי האזור, תשתית דרכים עם חיבורים חדשים לדרכים ארציות ומקומיות, מבני ומוסדות חינוך וציבור ועוד שטחים פתוחים בהם פארק נחל לכיש.

התוכנית המתפרשת על כ-2,456 דונם ממוקמת מזרחית לשכונת כרמי גת, דרומית לכביש 353, צפוני לכביש 35 וממזרח למסילת רכבת תל אביב - באר שבע.

במסגרת התוכנית, מגורים של כ-9,600 יח"ד מתוכן כרבע לטובת דירות קטנות ועוד כ-400 יח"ד לדיור מיוחד. לצד המגורים בשכונה כ-790,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, כ- 173 דונם שטחי חינוך וציבור וכ- 980 דונם שטחים פתוחים בהם ערוץ נחל לכיש החוצה את השכונה בחלקה הדרומי ומהווה ערוץ ניקוז טבעי. תשתית הדרכים של הרובע (כ-390 דונם) מחוברת אל שכונת כרמי גת וממשיכה את העיר מזרחה מעבר למסילת הברזל ובכך מוסיפה כניסות חדשות לעיר, עם חיבור נוסף לכביש 35, יציאה נוספת לכביש 6 וחיבור לכביש 353.

הבינוי ברובע כולל בניה מרקמית עד גובה של 7 קומות, מגדלים בגובה שבין 22-30 קומות וכ-80 יח"ד צמודות קרקע.

אושרה תוכנית הענק בדרום גלילות

הוותמ"ל אישרה להפקדה את תוכנית הענק של רשות מקרקעי ישראל, בדרום גלילות בשטח הערים רמת השרון ותל אביב. התוכנית כוללת 19,320 יחידות דיור חדשות, כ-1.1 מיליון מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה וכ-480 דונם של שטחים פתוחים ממגוון סוגים.

מדובר בהקמת רובע חדש שיהווה את השער הצפוני החדש למטרופולין תל אביב וגוש דן, וזאת לאחר דיון ראשון שהתקיים בחודש פברואר 2024 בו התבקשו עדכונים לתוכנית כולל תוספת יח"ד. בין היתר אישורה של תמ"א 70 ואימוץ עדכון התדריך לייעול השימוש בקרקע לטובת צרכי ציבור חייבה עדכונים נוספים ואפשרה אף תוספת של יחידות דיור.

התוכנית לרובע דרום גלילות משתרעת על שטח כולל של כ-1,700 דונם, והיא ממוקמת בין דרך נמיר במערב, כביש 5 בצפון, נתיבי אילון במזרח ושכונת רמת אביב ג' בדרום.

התוכנית כוללת כ-19,320 יחידות דיור חדשות שיוקמו במבני מגורים בני 7-40 קומות. כמחצית ממבני המגורים יהיו בבניה מרקמית עד 10 קומות והיתר בבניה מגדלית, עד 40 קומות. יחידות הדיור יכללו דירות מרווחות, דירות קטנות, דיור מוגן ושכירות ארוכת טווח.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת הקמת מרכז עסקים בסמיכות לכבישים ארציים - איילון, כביש 2 וכביש 5, כ-175 דונם למוסדות ומבני ציבור, כ-11 דונם עבור שטחי ספורט ונופש הכולל שני קאנטרי קלאבים האחד לתל-אביב והשני לרמת השרון וכ-480 דונם של שטחים פתוחים בהם פארקים גדולים, גינות כיס קטנות ליד השכונות ושטחי טבע עירוני.

ליבה של התוכנית, הוא מרכז תחבורה משולב, אשר יכלול שתי תחנות של קווי מטרו M1 ו-M3, מסוף אוטובוסים מטרופוליני, ותחנת רכבת כבדה אליה יצטרף בעתיד קו "רכבת הקליע" מחיפה לבאר שבע – מסילות מהירות 5 ו-6, אלה, יהפכו את התוכנית תוך זמן קצר לשער הצפוני החדש של גוש דן.

480 דונם של שטחים פתוחים, בריכות החורף, ועמק הנרקיסים יישמרו, התוכנית משמרת שטחי טבע משמעותיים המאפיינים את האזור. שטח התוכנית כולל כמה אתרי טבע בעלי חשיבות, ביניהם בריכות החורף של נחל אחיה, מערות אפקה, רכס הכורכר הכולל מינים ייחודיים, ופשט ההצפה שבו פורחים אלפי נרקיסים בכל חורף.

שכונה חדשה קמה בתל אביב

השכונה החדשה בהמשך ישיר לפלורנטין, תכלול 730 דירות חדשות ב-20 בניינים, על פני 50 דונם של תכנון עירוני מתקדם. הפרויקט WHITE של אקרו וטרה נדל"ן מציע שכונת מגורים מלאה עם תשתיות חדשות, מוסדות חינוך ושטחים ירוקים.

מדובר בפרויקט מגורים מהגדולים והמשמעותיים שנבנים היום בעיר תל אביב, בשכונה חדשה לחלוטין המתפרסת על פני כ-50 דונם, במפגש הרחובות התחיה והרצל - המשך ישיר וטבעי לשכונת פלורנטין. השכונה תוכננה מראש כחלק אינטגרלי מהרקמה העירונית של תל אביב, מתוך תפיסה של עירוב שימושים חכם, חדשנות תכנונית וקהילתיות. אכלוס הפרויקט צפוי בעוד כ-5.5 שנים וההכנסות הצפויות ממכירת הפרויקט בשלמותו מוערכות בכ-3.4 מיליארד שקל.

הפרויקט נבנה על פני 20 בניינים בני 8-13 קומות, ויכלול כ-730 יחידות דיור בתמהיל מגוון של 2-5 חדרים ופנטהאוזים, לצד שטחי מסחר, מוסדות ציבור, שבילי אופניים, גינות ירוקות, כיכרות פתוחות ופארק קהילתי מרכזי. בשונה מהליכי התחדשות עירונית מסורתיים. השכונה מתוכננת מהיסוד על קרקע פתוחה, עם תשתיות חדשות לחלוטין: מערכות תחבורה, ניקוז, תאורה, חזיתות פעילות, חינוך, קהילה, מרחבים ירוקים וחיבור ישיר למרכז העיר.