מטריקס מדיקה ופיליפס ישראל חותמים שותפות

יום מרגש בבית מטריקס בכפר סבא: בהרמת כוסית חגיגית לראש השנה, נחתם הסכם שותפות בין פיליפס למטריקס לייצוג הטמעה וביצוע פרויקטים משותפים בעולם הבריאות. שתי החברות יפעלו יחד לשילוב פתרונות ההדמיה, הדימות והדיאגנוסטיקה של פיליפס בפרוייקטים שמבצת מטריקס מדיקה בגופי בריאות.
מטריקס מדיקה היא חברה בת של מטריקס, המתמחה בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לעולם הרפואה הדיגיטלית, תוך התמקדות בפיתוח תוכנות רפואיות ופתרונות בתחום הרגולציה. החברה מציעה פלטפורמה המשלבת פיתוח תוכנה, עמידה בתקנים רגולטוריים כמו FDA ו- MDR, ומיועדת לחברות סטארט-אפ, ארגוני בריאות וחברות מכשור רפואי.
פיליפס ישראל עוסקת בשיווק ויישום פתרונות בתחום ההדמיה והדיאגנוסטיקה הרפואית, המשפרים את החיים של אנשים בכל העולם. בין היתר מייצרת ומשווקת החברה מוצרי בתחום ה- CT וה- Pet CT, MRI, רנטגן, פתרונות בתחום הקרדיולוגיה ועוד. פיליפס עוסקת גם במחקר ופיתוח פתרונות ושת"פ עם סטארטאפים בתחום הטכנולוגיה הרפואית.
מנכ״ל מטריקס מוטי גוטמן, מנכ״ל פיליפס אבירם סושארד ונציגי מטריקס מדיקה ופיליפס, צילום: הדר צדקה חזן