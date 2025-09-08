תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

פריצת דרך עולמית: תרוליף ביצעה השתלה ראשונה מסוגה של מסתם לב בצנתור בלבד וללא ניתוח

חברת תרוליף, מקבוצת אולמד סולושנס, השלימה בהצלחה את השלב הראשון בניסוי קליני ראשון בבני אדם במערכת מהפכנית להשתלת מסתם לב טריקוספידלי ומיטרלי בצנתור בלבד

 

 
השתלה ראשונה מסוגה / תמונה: Dreamstimeהשתלה ראשונה מסוגה / תמונה: Dreamstime
 
מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/09/2025

חברת אולמד סולושנס (TASE: ALMD), המחזיקה בחברת הביומד הישראלית תרוליף, מודיעה היום (7 בספטמבר) על ביצוע מוצלח של ההשתלה הראשונה בבני אדם של מערכת העגינה החדשנית למסתם ה־RoseDoc. מדובר על מערכת פורצת דרך, המחליפה מסתמים לבביים חולים והמוכנסת באמצעות  צנתור, ללא צורך בניתוח לב פתוח.

ההליך התבצע בהצלחה ב־5 בספטמבר בהודו, במסגרת טיפול חמלה ובאישור ועדות אתיקה, על שני מטופלים הסובלים מתפקוד לקוי במסתם הטריקוספידלי. השלב השני, שיכלול את הכנסת המסתם עצמו שפיתחה החברה, צפוי להתבצע בחודשים הקרובים בהתאם לפרוטוקול הניסוי. מדובר בצעד ראשון ומכריע בניסוי הקליני.

הטכנולוגיה החדשנית של תרוליף מאפשרת לבצע את ההשתלה באופן דו-שלבי. תחילה מושתלת תחנת עגינה ייחודית, ובהמשך יושתל המסתם הלבבי. השיטה, שתוכננה במיוחד כדי לתת מענה לחולים שלא באמצעות ניתוח לב פתוח, צפויה לשנות את עתיד הטיפול במיליוני חולים בעולם הסובלים ממסתמים פגומים, ושעד כה לא עמדו בפניהם פתרונות רפואיים אפקטיביים.

"ניסוי זה הוא לא רק צעד חשוב עבור תרוליף, הוא צעד חשוב עבור עולם הרפואה כולו," אומר פרופ’ עוז שפירא, מנכ"ל קבוצת אולמד סולושנס. "בתור מנתח לב אני מבין היטב את המשמעות של מעבר מהליך פולשני ומורכב לפתרון פשוט, חכם ואפקטיבי שמבוסס על צנתור בלבד. זוהי בשורה של ממש לחולים ולמערכות בריאות".

x