פריצת דרך עולמית: תרוליף ביצעה השתלה ראשונה מסוגה של מסתם לב בצנתור בלבד וללא ניתוח

חברת אולמד סולושנס (TASE: ALMD), המחזיקה בחברת הביומד הישראלית תרוליף, מודיעה היום (7 בספטמבר) על ביצוע מוצלח של ההשתלה הראשונה בבני אדם של מערכת העגינה החדשנית למסתם ה־RoseDoc. מדובר על מערכת פורצת דרך, המחליפה מסתמים לבביים חולים והמוכנסת באמצעות צנתור, ללא צורך בניתוח לב פתוח.
ההליך התבצע בהצלחה ב־5 בספטמבר בהודו, במסגרת טיפול חמלה ובאישור ועדות אתיקה, על שני מטופלים הסובלים מתפקוד לקוי במסתם הטריקוספידלי. השלב השני, שיכלול את הכנסת המסתם עצמו שפיתחה החברה, צפוי להתבצע בחודשים הקרובים בהתאם לפרוטוקול הניסוי. מדובר בצעד ראשון ומכריע בניסוי הקליני.
הטכנולוגיה החדשנית של תרוליף מאפשרת לבצע את ההשתלה באופן דו-שלבי. תחילה מושתלת תחנת עגינה ייחודית, ובהמשך יושתל המסתם הלבבי. השיטה, שתוכננה במיוחד כדי לתת מענה לחולים שלא באמצעות ניתוח לב פתוח, צפויה לשנות את עתיד הטיפול במיליוני חולים בעולם הסובלים ממסתמים פגומים, ושעד כה לא עמדו בפניהם פתרונות רפואיים אפקטיביים.
"ניסוי זה הוא לא רק צעד חשוב עבור תרוליף, הוא צעד חשוב עבור עולם הרפואה כולו," אומר פרופ’ עוז שפירא, מנכ"ל קבוצת אולמד סולושנס. "בתור מנתח לב אני מבין היטב את המשמעות של מעבר מהליך פולשני ומורכב לפתרון פשוט, חכם ואפקטיבי שמבוסס על צנתור בלבד. זוהי בשורה של ממש לחולים ולמערכות בריאות".