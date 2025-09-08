צעד נוסף בדרך למוכנות מסחרית

לראשונה הצליחה קיודיסול להפיק מימן ממספר פאנלים מחוברים בו-זמנית. במסגרת ניסוי חדשני, הציגה החברה מערך של ארבעה פאנלים פוטוקטליטיים משולבים, שהדגימו הפקת מימן רציפה בקנה מידה תעשייתי;
מהלך זה מאפשר לקיודיסול להציע פתרון מקיף בקנה מידה תעשייתי, המספק מענה רחב לשימושים מגוונים בתחום המימן הירוק;
סטלה ויינשטיין, מנכ"לית קיודיסול: "הניסוי שביצענו מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בדרך להפיכת החזון שלנו למציאות מסחרית. הצלחנו להראות לראשונה כי מערך של מספר פאנלים פוטוקטליטיים מסוגל להפיק מימן ירוק באופן רציף ובקנה מידה תעשייתי. זהו שלב מכריע בדרך ליישום טכנולוגיות מימן ירוק בהיקף רחב, שעתידות לשנות את שוקי האנרגיה העולמיים ולהציע חלופה נקייה וברת-קיימא לדורות הבאים".
חברת קיודיסול (QD-SOL) שנרכשה ע"י גולדן אנרג'י פאואר (לשעבר: אינטרנט זהב) ומפתחת טכנולוגיה חדשנית לייצור מימן ירוק באמצעות תהליכים פוטוקטליטיים, הודיעה היום על חיבור מוצלח של מערך פאנלים פוטוקטליטיים - מהלך זה מאפשר לחברה להציע פתרון מקיף בקנה מידה תעשייתי, המספק מענה רחב לשימושים מגוונים בתחום המימן הירוק.
לראשונה הצליחה קיודיסול להפיק מימן ממספר פאנלים מחוברים בו-זמנית. במסגרת ניסוי חדשני, הציגה החברה מערך של ארבעה פאנלים פוטוקטליטיים משולבים, שהדגימו הפקת מימן רציפה בקנה מידה תעשייתי. הניסוי המחיש את העקרונות שהודגמו בעבר בפאנל יחיד, תוך יישום של יכולות כגון סירקולציה ורענון התמיסות במספר פאנלים במקביל, מדידת תפוקת מימן ממערך שלם, וכן ביצוע תהליכי פילטרציה במערך המחובר.
ניסוי זה מציב את קיודיסול בחזית החדשנות בתחום טכנולוגיות המימן הירוק, ומהווה נדבך מרכזי במעבר משלב הפיתוח אל מוכנות ליישום מסחרי רחב היקף.
הניסוי מהווה אבן דרך משמעותית נוספת בדרך למוכנות מסחרית של הטכנולוגיה. בחודשים הקרובים צפויה החברה לשלב במערך זה גם את כלל יכולות האוטונומיה, שהודגמו בהצלחה בפאנל פוטוקטליטי בודד, ובכך להשלים את התמונה המלאה בנוגע לביצועי מערך אוטונומי בהפקת מימן ירוק רציפה בתנאי שטח אמיתיים.
קיודיסול מפתחת טכנולוגיה ייחודית לייצור מימן ירוק באמצעות חשיפה ישירה לקרני השמש. הפיתוח מבוסס על שני רכיבים עיקריים: ננו-חלקיקים פוטוקטליטיים המיוצרים במתקני החברה, ופאנל "סולארי" שתוכנן על ידי מחלקת ההנדסה. הננו-חלקיקים, בשילוב מים, מוזנים לפאנל, וחשיפתם לקרני השמש גורמת לריאקציה שמביאה לפיצול מולקולות המים ולהפקת מימן ירוק באופן ישיר.