בנק הפועלים: "ההורים ייקחו משכנתא ל-40 שנה והיא תעבור בירושה"

מתקפה חריפה של מנהל רמ"י על שר האוצר בוועידת 2025 CAPITAL SUMMIT באילת:

"שר האוצר לא מעורב בשוק הנדל"ן - מעכב דיור מוזל למילואימניקים ומתנה זאת בדרישות סקטוריאליות".

"יש לי 4000 דירות שממתינות לאישור בנתיבות והן תקועות בגלל משרד האוצר".

קלרה צברגל, מנהלת סקטור נדל"ן, בנק הפועלים: ההורים ייקחו משכנתה ל-40 שנה והיא תעבור בירושה.

ינקי קווינט שצפוי לסיים חמש שנות כהונה ברשות מקרקעי ישראל ביקר הבוקר (ב') את שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "לא רואה אותו בדיור, שרי אוצר קודמים עבדו איתי אבל השר הנוכחי לא מחובר לשוק. שר האוצר צמצם את מחיר מטרה למילואימניקים ב 50% ועצר קרקעות השלמה להתחדשות עירונית בפריפריה. יש לי 4,000 יח"ד בנתיבות ואלפי יח"ד באופקים שממתינות לפתרון ותקועות בגלל משרד האוצר. הוא מעכב דיור מוזל למילואימניקים ומתנה בדרישות סקטוריאליות

ינקי קווינט מנהל רשות מקרקעי ישראל אמר את הדברים כנגד סמוטריץ בוועידת CAPITAL SUMMIT 2025 של SCALA GROUP וכלכליסט באילת, בפאנל שעסק במה קורה בנדל"ן הישראלי.

"משרד האוצר חייב לקחת תפקיד יותר דומיננטי כמו שהיה בעבר. אני לא רואה ששר האוצר עושה פעולות בפעול הוא לא מכניס את היד לנושא הזה. בשוק הדיור הוא לא נמצא", לדבריי קווינט.

"ב-4 שנים עשינו עבודה סיזיפית להביא 100 אלף יח"ד. כעת הדיור הוא הפסדי וכל פעם שמים עלינו עוד משקולות. בתחום ההתחדשות העירונית למשל, ממתינים למגרשי השלמה ופה חייבים את האוצר וההובלה שלו. הוא מעכב את החלטת הממשלה לסבסד דירות בפריפריה. יחד עם זאת אנו רואים שהמחירים מתמתנים והמכרזים בשדה דב הם הוכחה לכך, גם במחירים במרכז הארץ טיפלנו".

מנהל רמ"י ציין כי שוק השכירות ארוכת הטווח נחל כישלון: "בדיור להשכרה נכשלנו. ניסינו לשווק אך רוב המכרזים שהוצאנו למרות שאפשרו לשחקנים פרטיים נכשלו. זה עוד נושא שהאוצר צריך להיכנס אליו".

קווינט המשיך את הטון התקיף על השר סמוטריץ' וטען בביקורת חריפה על הסיוע לחיילי המילואים: "עבדתי עם שרי אוצר קודמים, כחלון למשל טיפל ברמ"י והבין את החשיבות, ליברמן פעם בשבועיים היה מכנס שרים והיה מזמין אותי, פותר לי חסמים ומאמת אותי עמדות של קבלנים. שר האוצר הנוכחי אני לא רואה את המעורבות שלו בשוק הדיור. למילואימניקים הוא הבטיח סבסוד וזה לא קורה. שהוצאתי מכרז בקציר לחיילי מילואים משרד האוצר עצר אותי, מתנים בדרישות סקטוריאליות".

"שר האוצר חייב לקחת את ההובלה בשוק הדיור. יש שרים שפתרו חסמים ופה ההובלה הזו לא קיימת. אנחנו צריכים את ההחלטה הזו מחר בבוקר. המצב הוא טוב מאוד, אבל חייבים להמשיך את המגמה. היו לנו מספרים פנטסטיים בזמן שכחלון היה השר המכהן".

יוסי פרשקובסקי, יו"ר חברת פרשקובסקי שהשתתף גם הוא בפאנל התייחס לדיור להשכרה: "נדל"ן מניב הוא הכי סולידי היום והביקושים הכי חזקים זה דיור להשכרה. בכל החברות שזכו במכרזי דירה להשכיר יש לנו במאה אחוז תפוסה עם רשימת המתנה. הביקושים הם קשיחים . יותר משקי בית הולכים לדיור להשכרה משנים עברו. רואים שיפטיניג לאורך השנים בשיעור משקי הבית גם שרוצים ממדים בעקבות המלחמה עם איראן וזה משפיע גם על הדיור להשכרה לטווח ארוך.

אני מוגבל ב-25% או 50%, אבל דווקא ההגבלה והפיקוח יוצר נוחות לדייר שיודע שנכנס ל-5 שנים עם עליה ריאלית של אחוז לשנה עם מדד וזה יוצר יותר ביקוש.

אני חושב ששוק המגורים במדינת ישראל יציב יש לנו יילודה יש הגירה חיובית ויש ביקוש יציב והציע יציב. עדיין יש לנו בעיה עם רגולציה, בעיה קשה בהוצאת היתרים. היה לוקח לי להוציא היתר כשנה וזה נהיה כעת יותר משלוש שנים. איפה זה נגמר? השוק צריך להיפגש עם היתר בניה ואם לא מצליחים להגיע להיתר זה פוגע בנו. המנהל משווק קרקעות אבל אין תשתיות. משווקים שכונות חדשות שייקח 4 שנים להגיע לתשתית. העיריות הכניסו תוכניות עיצוב וזה גם מעכב אותנו".

קלרה צברגל, מנהלת סקטור נדל"ן, בנק הפועלים ציינה: "הכול מוביל לעליית מחירים פחות, שיווק קרקעות, כ-200 אלף זוגות צעירים יושבים על הגדר מחכים לזכות בדירה במחיר מוזל. בינתיים הם משלמים שכירות וזה כסף שהולך לפח, לצערי זה דוחף את המחירים כלפי מעלה.

אכן קיימת עלייה במלאים אבל לא דרמטית כמו בכותרות. אסור לשכוח שהמלאים הם דירות בהליכי בנייה שטרם הסתיימו בגלל מיעוט הפועלים ותקופת הבנייה שהתארכה לכן המלאי לא מדויק. אי אפשר להשוות את המלאי של לפני המלחמה. הציבור כבר יותר משנה אומרים לו שהריבית תכף יורדת וכולם מתאכזבים גם הנציב אומר ומבטיח. אז מי שעומד לקחת התחייבות לכל חייו מחכה, שווה לו להמתין. יש לא מעט אנשים בציבור שיושבים על הגדר בהמתנה לירידת הריביות. קניית דירה זה צעד משמעותי ויש לו גם היבט פסיכולוגי. הנדל"ן בבורסה יעלה כי עדיין הציפייה היא שבכל זאת המצב זמני, יהיה גל קצר של ירידה, וכן צפוי שהמחירים יעלו".

"כבנק שמפקח על התכנית העסקית, היקף האשראי בענף הנדל"ן כולל ערבויות חוצה את המאה מיליארד שקל- האם זה נכון מבחינת המשקיעים שלא נפקח ולא נעקוב? מי שקונה מניות של הבנק מצפה שננהג בכסף שלו באחראיות אנחנו גוף מפוקח שפועל לפי הכללים. בנק ישראל נתן הנחיות לשנות את צורת ההתנהלות לאחרונה, אנחנו עובדים על זה ואמורים לחזור לבנק ישראל עם הצעה של שינוי אבל זה לא יהיה ללא פיקוח בכלל".

לגבי הדרך שאנשים ייקחו משכנתה בשנים הבאות, אנחנו רואים את העולם אם בודקים את שיעור המינוף של משקי בית בארץ יחסית לעולם המערבי. הוא נמוך יותר מארה"ב כנראה שיש כמה פתרונות פיננסים כמו הארכת תקופת המס, או להשאיר חוב ליורשים שלך, כלומר לא לסגור את החוב לפני מותך, ככה עושים בחו"ל בחלק מהמקרים, אין ברירה בחלק מהמקרים זה נכון. יתכן והמשכנתא תעבור בירושה. שההורים ייקחו משכנתא במקום ל-30 שנה ל-40 שנה".

אלי לוי, מנכ"ל משותף, מור בית השקעות הוסיף: "מחוץ לתחום המגורים אולי בנדל"ן המניב, סקטור הנדל"ן גדול יש מגורים ויש נדל"ן מניב- משרדים מלונאות וקניונים והכל מתנהג אחרת ויש את תל אביב ויש מה שמחוצה לה. הסקטור מתומחר ביחס לעבר במחירים יחסית הגיוניים. ההשקעה בסקטור הנדל"ן היא אחלה דרך להיחשף לנדל"ן, אנחנו נמצאים יותר במה שסחיר ואם בנדל"ן אז כמובן שיש עדיפות על הנדל"ן המניב ולא למגורים".

גיל קלדרון, מנכ"ל מנורה חיתום ציין: "מחירי מניות הבנייה היו בשני 2023/24 בשיא. השנה הנדלן המניב יצא יותר טוב מבנייה, וכן השוק מתרגם את זה מהר, השוק יודע לעכל מהר. רק צריך לדעת לקחת את ההזדמנות. בבנייה למגורים יש משקולות שגורמים לבעיות: הפועלים ומשך הבניה. אחד היתרונות בחברות של נדל"ן מניב- ברגע שעלית על הרכב והוא התחיל לנסוע אז הוא נוסע. בהיבט של המימון באירופה, נכון שרואים עסקאות גדולות במחירים יותר נמוכים אבל כשרואים עסקאות יותר אלטרנטיביות באירופה מצליחים להגיע לתשואות גבוהות יותר וגם בהיבט של האירו זה יוצר יתרון. המצב המדיני של ישראל מקשה על חברות להיכנס לשם. הלחץ המדיני עם כיבוש עזה ישפיע על עסקאות בחול".