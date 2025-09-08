מנורה מבטחים משיקה שירות בלעדי: מנורה ON TRACK, מעקב דיגיטלי אחר טיפול ברכב במוסכי הסדר

מנורה מבטחים הראשונה להציע למבוטחיה שירות דיגיטלי חדשני של מעקב רציף וקבלת עדכונים בזמן אמת לאורך כל שלבי הטיפול ברכב – מרגע קבלת הרכב במוסך הסדר ועד למסירותו חזרה ללקוח. ליאור דיטמן, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהל אגף אלמנטרי: "מהלך שמבטיח שסוכניה ולקוחותיה של מנורה מבטחים יזכו לסטנדרט השירות הגבוה ביותר בכל הנוגע לתיקון הרכב לאחר תאונה"

מנורה מבטחים משיקה היום שירות בלעדי ופורץ דרך בתחום הביטוח - מנורה ON TRACK (חזרה למסלול), מערכת מעקב דיגיטלית מתקדמת המאפשרת ללקוחות של החברה לקבל עדכונים שוטפים ולעקוב בזמן אמת אחר כל שלבי הטיפול ברכב שלהם במוסכי הסדר. המוצר החדשני כולל התראות אוטומטיות על התקדמות הליכי העבודה, עדכונים על זמני השלמה צפויים, ושקיפות מלאה בתהליך התיקון - החל מקבלת הרכב במוסך ועד להחזרתו ללקוח.

השירות החדש של מנורה מבטחים משנה לחלוטין את המשוואה שהייתה נהוגה עד כה - כאשר בידיי הלקוח תינתן שליטה מלאה ושקיפות לאורך כל התהליך, צעד שיאפשר לו לתכנן את זמנו בצורה יעילה הרבה יותר.

במסגרת השירות החדש, מנורה מבטחים משתפת פעולה עם חברת ג'וני אפדייט (Jonny-Update), ספק חדשני בתחום השירות לרכב. החברה מתמחה בליווי מקצועי של לקוחות שרכבם ניזוק בתאונת דרכים ומגיעים לטיפול במוסך, תוך מתן חוויית שירות אישית, דיגיטלית ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר. שיתוף פעולה זה מאפשר למנורה מבטחים להבטיח ללקוחותיה טיפול מקיף ואיכותי, לצד חוויית שירות אנושית ומקצועית המספקת מענה מרגיע ותמיכה ברגעים המאתגרים והמורכבים ביותר עבור הלקוח.

מעקב שלב אחר שלב - מפתיחת התביעה ועד החזרת הרכב

התהליך מתחיל בפתיחת התביעה באופן דיגיטלי באמצעות אתר מנורה מבטחים, דרך אפליקציית 'מנורה ON', במייל או בשיחה טלפונית למוקד החברה, ונמשך בשלבים מובנים וברורים. כך, הלקוח מקבל עדכונים אוטומטיים בכל שלב: החל מאישור הסדר מהיר ומתן רכב חלופי, דרך בדיקת השמאי, הזמנת חלפים על פי הצורך והרכבתם ועד לאיסוף הרכב.

ליאור דיטמן, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהל אגף אלמנטרי: "מנורה ON TRACK משנה לחלוטין את חווית השירות שהלקוח מקבל באירוע של תיקון רכב במוסך הסדר לאחר תאונה ונועד להבטיח שסוכניה ולקוחותיה של מנורה מבטחים יזכו לסטנדרט השירות הגבוה ביותר. אנחנו מתמקדים בהענקת חוויית השירות הטובה ביותר על ידי סינרגיה חכמה בין המומחיות הביטוחית שלנו לכלים דיגיטליים, שילוב המייצר מענה מהיר ויעיל שאין דומה לו בישראל. בנוסף, השירות החדש מייעל משמעותית את הפעילות השוטפת של המוסכים ומאיץ את תהליכי הטיפול בתביעות - הכל כדי להעניק שירות נגיש, מקצועי ואמין יותר".

עוד הוסיף דיטמן "הלקוח זוכה לשקיפות מלאה ויכול לעקוב אחר כל שלב בתהליך, לקבל הודעות על עיכובים או שינויים, ולתכנן את זמנו בהתאם. כך, המערכת מבטיחה תקשורת חלקה ויעילה בין כל הצדדים ומונעת אי-הבנות או עיכובים מיותרים".

מוקד ווטסאפ ייעודי - מענה אנושי תוך דקות

במקביל למערכת המעקב הדיגיטלית, הקימו מנורה מבטחים וג'וני אפדייט מוקד ווטסאפ ייעודי עם צוות אנושי, המעניק מענה מיידי לשאלות הלקוחות תוך דקות ספורות. המודל דומה למוקד שירות של פלטפורמות משלוחים, בהן לקוח עם שאלה או תלונה על הזמנה פונה למוקד השירות המרכזי ולא ישירות למסעדה, ומקבל מענה מיידי ופתרונות. כך גם במקרה זה - הלקוח פונה למוקד הייעודי ומקבל תגובה מיידית ופתרון מקצועי, במקום להמתין למענה מהמוסך. המוקד מהווה שכבת שירות נוספת המבטיחה שכל פנייה של לקוח תקבל טיפול מהיר ויעיל, ומבטיח זמינות מיידית ומענה מקצועי לכל שאלה או בעיה שעולה במהלך התהליך.

יונתן בוחניק, מייסד ומנכ"ל ג'וני אפדייט: "בעולם הרכב, רגעי התאונה והכניסה למוסך הם מהמתוחים ביותר עבור הלקוח. אנחנו בג'וני אפדייט רואים שליחות בהפיכת אותם רגעים לחוויה שירותית יוצאת דופן, עם יחס אישי וליווי צמוד. שיתוף הפעולה עם מנורה מבטחים מאפשר לנו להרחיב את הערך שאנו מעניקים, ולתת ללקוחות ביטחון ושקט נפשי."

בנוסף, המערכת החדשנית מאפשרת סנכרון מלא ורציף בין כל הגורמים המעורבים בתהליך הטיפול דוגמת הלקוח, המוסך וחברת הביטוח, כשכל גורם מעדכן את המערכת בזמן אמת על התקדמות העבודות, אישורים נדרשים ושלבי הטיפול השונים.

רחלי וזיף, מנהלת מחלקת תביעות בסוכנות wobi: "השירות החדש של קבלת העדכונים בזמן אמת תורם בראש ובראשונה ללקוח, כי למעשה ההתנהלות כולה מתועדת, כשבמקביל נמצא מול הלקוח בכל שלב רפרנט אישי ומיישב תביעות מטעם מנורה מבטחים, מה שמאפשר לתביעה להתנהל ביעילות ובמהירות. מבחינת הסוכנות, אנחנו כמובן ממשיכים ללוות את הלקוחות שלנו, אולם מכיוון שהלקוח מעודכן באופן שוטף על התקדמות תיקון הרכב, מספר השיחות אל המוקד שלנו הצטמצם משמעותית, והן אנחנו והן הלקוח יכולים להתפנות לביצוע פעילויות אחרות".

אריק לוי, מנכ"ל רשת מוסכי דוקטור פח וצבע: "השירות החדש מאפשר לנו לעדכן את מנורה מבטחים ובמקביל למסור ללקוח עדכון ישיר על כל שלב בתהליך – מרגע קליטת הרכב ועד לשחרורו, כולל שלבים נוספים במידת הצורך (כגון אומדן שמאי, הזמנת חלקים ועוד), כאשר כבר בעת קליטת הרכב הלקוח ומנורה מבטחים מקבלים מועד צפוי לסיום התיקון. השקיפות הזו, יחד עם היכולת ללוות את התהליך בזמן אמת, מאפשרות לנו לשפר את חוויית השירות ולהעניק למנורה וללקוח מידע מדויק וברור לגבי מצב התיקון ולוחות הזמנים. אנו רואים במהלך זה צעד משמעותי נוסף לשיפור חוויית הלקוח, ואין ספק שהוא תורם להגברת האמון ולחיזוק שיתוף הפעולה".