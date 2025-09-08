"הקטר מתקרר": ירידה דרמטית בייבוא רכב ומוצרי חשמל, מה מצפה לכלכלת ישראל?

יבוא כלי רכב:
בחודש אוגוסט 2025 נרשם יבוא בהיקף של 18,381 כלי רכב (פרטיים) לעומת 22,187 באוגוסט 2024, ירידה בשיעור של 17.2%. יבוא כלי רכב מסחרי הסתכם ב-797 כלי רכב לעומת 993 באוגוסט 2024, ירידה של 19.7%. היבוא של כלי רכב נוסעים באוגוסט 2025, ככל הנראה, עדיין הושפע מההקדמה המסיבית בדצמבר 2024, בהיקף הרבה יותר גדול מאשר בשנים קודמות.
בתקופה ינואר – אוגוסט 2025 הסתכם יבוא כלי רכב ב- 137,097 כלי רכב לעומת 161,240 כלי רכב בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 15.0%. כפי שצוין לעיל, בדצמבר 2024 היתה הקדמה בהיקף גדול יותר מפי-שניים מההקדמה בדצמבר 2023.
נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מתחילת 2025.
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה:
בחודש אוגוסט 2025, בהשוואה לאוגוסט 2024, נרשמה ירידה ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים, פרט ליבוא מיבשי כביסה. יבוא של מקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים ירד בשיעורים של 6.5%, 38.2% ו- 23.8% בהתאמה. יבוא מיבשי כביסה, לעומת זאת, עלה ב-65.8%.
מתחילת השנה עלה יבוא מקררים, מייבשי כביסה ומדיחי כלים ב-16.4%, 19.8% ו- 14.0% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ירד ב- 14.3%.
ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה בשיעור של 21.0% באוגוסט 2025 לעומת חודש מקביל אשתקד. במצטבר בינואר – אוגוסט 2025 הייתה ירידה דומה לעומת ינואר – אוגוסט 2024.
יבוא סיגריות ירד באוגוסט 2025 בשיעור של 10.3%. ערך היבוא ירד בשיעור מתון של 1.4%. בתקופה ינואר – אוגוסט 2025 נרשמה ירידה בכמות בשיעור של 3.7% לעומת ינואר – אוגוסט 2024 ועליה של 14.9% בערך היבוא. מדובר, ככל הנראה, ביבוא סיגריות יקרות יותר.
ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, ירד באוגוסט 2025 בשיעור של 19.4% לעומת אוגוסט 2024. במצטבר מתחילת שנה הייתה עליה בשיעור של 4.6%.
סה"כ ערך כלל היבוא בחודש אוגוסט 2025 הסתכם ב – 7.8 מיליארד $, עליה של 11.1% לעומת ערך היבוא באוגוסט 2024.
נתוני מגמה מצביעים על עליה לאחר יציבות בערך יבוא במחצית השניה של 2024 ותחילת 2025.
שיווק בנזין נמצא בעליה ביולי 2025 בשיעור של 3.0% ושיווק של סולר ירד באותו שיעור לעומת יולי 2024.