רשות החדשנות משיקה מסלול חדש להשקעה ישירה של רבע מיליארד ₪ בקרנות דיפטק במסגרת קרן יוזמה

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות: "ענף ההייטק הישראלי תמיד ידע לצמוח מתוך אתגרים, אך המציאות הנוכחית מציבה בפני חברות הדיפטק וקרנות ההון סיכון, המתמחות בהן, קשיים חסרי תקדים. השקעות בתחומים כמו שבבים, אנרגיה מתחדשת, מחשוב קוונטי, טכנולוגיות אקלים ובריאות - הן קריטיות לביסוס היתרון התחרותי של ישראל בעשורים הבאים. הקרן החדשה נועדה להבטיח שלא נאבד את המומנטום, ולספק את ההשקעה שתאפשר לקרנות הון סיכון להגיע "לסגירה ראשונה" שתאפשר להן להתחיל ולהשקיע בחברות , ולחברות להמשיך במחקר, בפיתוח ובחדשנות פורצת דרך. זו השקעה בעתיד של כלכלת ישראל, בחוסן הלאומי וביכולת שלנו להמשיך להיות במרכז הבמה הטכנולוגית העולמית".

רשות החדשנות משיקה מסלול "קרנות דיפ-טק" ייעודי חדש במסגרת קרן יוזמה , שמטרתו לספק מענה לאתגרי המימון של קרנות הון סיכון המתמחות בהשקעה בחברות דיפ-טק ישראליות.

הקרן החדשה תעמוד בהיקף של כ 250 מיליון ₪ (כ־70 מיליון דולר) ותחלק מענקים אשר יסייעו לקרנות מתמחות בחברות דיפ-טק להגיע ל"סגירה ראשונה", להאיץ את תחילת פעילותן, להרחיב את בסיס ההון שלהן, ולהתחיל להשקיע בחברות המפתחות טכנולוגיות מתקדמות בתחומי טכנולוגיה עמוקה בדגש על מוצרים מוחשיים בסקטורים כדוגמת שבבים, אנרגיה, אקלים, מחשוב קוונטי ובריאות.

המענק מהווה מנוף להגדלת התשואה עבור השותפים המוגבלים ויוצר להם ערך ישיר שכן לרשות לא יהיה חלק ברווחי הקרן ואלו יחולקו בין יתר השותפים המוגבלים. בנוסף, המענק מספק גמישות תפעולית למנהלי הקרנות. וכמובן, עצם ההשקעה הציבורית בקרן תשדר אמון ציבורי ותהווה "חותמת איכות" שתסייע למנהלי הקרנות לשכנע משקיעים נוספים להצטרף, בישראל ובעולם.

הקרן נבנתה כדי לעודד משקיעים להצטרף לקרנות המתמחות בדיפטק ולחזק את מעורבותם הישירה בהייטק המקומי. שילוב זה מייצר בסיס רחב ויציב להשקעות בחברות פורצות דרך המפתחות טכנולוגיות עמוקות.

ענף ההון סיכון העולמי נמצא בתקופה של האטה, עם ירידה משמעותית במספר הקרנות המגייסות והתרכזות של ההון בקרנות הגדולות. בישראל ניכרת מגמה דומה ואף חריפה יותר בקרנות המתמחות בדיפטק, סקטור המאופיין ברמת סיכון גבוהה, זמני הבשלה ארוכים ותהליכים רגולטוריים מורכבים - מצב זה מייצר קושי ביצירת המומנטום הנדרש מצד המשקיעים בקרנות הון סיכון לטובת הגעה לסגירה ראשונה.

רשות החדשנות תעמיד מענק ישיר ומהיר לקרנות הדיפטק בהיקף של עד 12.5% מגודל הקרן, עד 10 מיליון דולר לכל קרן, מבלי לקחת חלק מרווחי הקרן. מענק זה נועד לשמש מנוף, להגדיל אטרקטיביות וליצור אפקט מאצ'ינג שימשוך משקיעים משמעותיים נוספים להצטרף להשקעה בקרן. בדרך זו, הקרנות החדשות יגדילו את היקף ההון הזמין עבור חברות דיפטק ישראליות ויעניקו להן רצף מימון חיוני לשלבי המחקר, הפיתוח והצמיחה.

מטרת המסלול היא להאיץ גיוס של קרנות הון סיכון ישראליות וגם למשוך קרנות זרות להקמה של קרנות ייעודיות לישראל. כמו כן, יוכלו לגשת שותפים מנהלים מנוסים בעולמות הדיפטק המעוניינים להקים קרן חדשה בתחומים אלו.

למסלול החדש דמיון רב למודל קרן יוזמה ההיסטורית (FoF) שפעלה בתחילת שנות ה־ 90 והניחה את התשתית לתעשיית ההון סיכון בישראל. אולם בניגוד לעבר, הקרן הנוכחית מתמקדת בתחום הדיפטק ותשמש מנגנון מימון ותימרוץ ממוקד שיחזק את הקרנות הפועלות בישראל בתחומים אלו ויאפשר להן להמשיך להשקיע בחברות ישראליות פורצות דרך.

תנאי ההטבה המרכזיים

מענק בשיעור של עד 12.5% מגודל הקרן ולא יותר מ־10 מיליון דולר.

החזר לרשות נדרש רק במקרה של החזרים מהקרן, ובכל מקרה מוגבל ל12.5% מההחזרים השנתיים, צמוד לריבית SOFR – כלומר הרשות אינה לוקחת חלק מהרווחים (מלבד ההצמדה) והם ניתנים לחלוקה לשותפים המוגבלים בקרן.

לפחות 50% מסך ההשקעות יופנו לחברות שהמו"פ שלהן מתמקד במוצרים מוחשיים או תהליכי ייצור של מוצרים מוחשיים, ולפחות 70% מסך ההשקעות יתבצעו בחברות ישראליות או שעיקר המו"פ שלהן מתבצע בישראל. הקרן המינימלית המגויסת צריכה להיות בהיקף של 32 מיליון דולר, מתוכם 28 מיליון גיוס פרטי ו4 מיליון מענק רשות.

הקרן מחויבת להגיע לסגירה ראשונה של 30% מגודלה העתידי בתוך שישה חודשים, כאשר קרנות שיגיעו לכך בתוך שלושה חודשים ייהנו מתנאי הצמדה מופחתים, של SOFR פחות 2% אך לא פחות מאפס.

ניתן להשתמש בכספי המענק גם למימון דמי הניהול של הקרן, כדי להקל על תפעולה בשלבים הראשונים.

ההגשה למסלול תותנה בעמידה באמות מידה ברורות, שמטרתן להבטיח ניהול איכותי ויכולת מוכחת של מנהלי הקרנות. בין הקריטריונים:

ביצועי עבר פיננסיים של הקרן או של השותפים המנהלים בעשור האחרון (IRR, TVPI, DPI).

ניסיון מוכח בדיפטק - מספר החברות בהן השקיעו, סך ההשקעות, ישיבה בדירקטוריונים של חברות דיפטק בישראל ובעולם.

פעילות הקרן החדשה המתוכננת - היקף ההשקעות בחברות דיפטק, שיעור ההשקעות בחברות בזמינות הון נמוכה, מספר השותפים בעלי ניסיון רלוונטי.

רמת התחייבות המשקיעים - עדיפות לקרנות שכבר מחזיקות בהסכמים חתומים עם משקיעים מוסדיים (LPs) ולא רק מכתבי כוונות.

תהליך הבחינה יתבצע על ידי בודקים פיננסיים מקצועיים בשיתוף מומחים טכנולוגיים של רשות החדשנות.

המסלול ייכנס לתוקף בכפוף לנהלי רשות החדשנות ב 10.9.