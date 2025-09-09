תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

אב–גד קיבלה החלטה למתן היתר בניה לביצוע פרויקט בפתח תקווה

במסגרת הפרויקט ייהרס בניין בן 3 קומות ובו 9 דירות ובמקומו יוקם בניין בן 8 קומות ובו 25 דירות, מתוכן 16 דירות לשיווק בשוק החופשי

 

 
ראם רצון, מנכ״ל אב-גד, צילום: יח״צ אב גדראם רצון, מנכ״ל אב-גד, צילום: יח״צ אב גד
 
עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/09/2025

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת על קבלת החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בפתח תקווה למתן היתר בניה לביצוע פרויקט ברח' בן יהודה 45 בפתח תקווה, הממוקם בגוש 6386 חלקה 45 יעוד אזור מגורים ב.

במסגרת הפרויקט, תהרוס החברה בניין אחד  בין 3 קומות מעל עמודים ובו 9 דירות, ובמקומו תקים בניין מגורים חדש בן 8 קומות מעל קומת קרקע ו -2 קומות מרתף חניה ומחסנים  אשר יכללו סה"כ 25 דירות, מתוכן 16 דירות לשיווק ע"י החברה בשוק החופשי בבניין שתוכנן בעיצוב עדכני ובמפרט עשיר.

פרוייקט בן יהודה 45 ממוקם בסמיכות לפרוייקט נוסף של החברה באנילביץ' 7-9 בפתח תקווה שבנייתו החלה כבר לפני כשנה ונמצא בשלבי בנייה מתקדמים. נכון להיום מקדמת אב-גד בשלבי תכנון שונים 6 פרוייקטים בעיר פתח תקווה, הכוללים במצטבר כ- 790 יח"ד, ובהם פרוייקטים ברחובות קק"ל/רוטשילד ובוולפסון/סביון. 

אדריכל הפרוייקט: דרור רימוק אדריכלים; עו"ד דיירים: עו"ד יובל ברכה; עו"ד יזם: עו"ד יורם כהן; ניהול הפרוייקט: אלירן חג'ג'

עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד החזקות: אנו נרגשים עם קבלת אור ירוק לפרוייקט בוטיק נוסף בעיר פתח תקווה, בעיצוב עדכני ומפרט עשיר ואשר שיווק הדירות בו יחל בשבועות הקרובים. 

x