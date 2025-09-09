חדשות טובות לר.ג.א: זכייה במכרז ניקיון ב-93 מיליון שקל

מדובר בחידוש של התקשרות קודמת ל-3 שנים נוספות, כאשר המחזור השנתי הצפוי במסגרת המכרז עומד על סך של כ-15.5 מיליון שקל
חברת ר.ג.א (ת"א: רגאש), מהחברות הגדולות והמובילות בישראל במתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה, ניקיון ותברואה לרשויות מקומיות ולגופים ממשלתיים - מודיעה על זכייה במכרז לשירותי נקיון רחובות ברשות מקומית במרכז הארץ.
המכרז מהווה חידוש של התקשרות קודמת למתן השירותים כאמור. תקופת ההתקשרות במכרז הינה בת 3 שנים, כשלרשות המקומית אופציה להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד 3 שנים (ובסה"כ עד 6 שנים). להערכת החברה, המחזור השנתי הצפוי בגין מתן השירותים במסגרת המכרז כאמור עומד על סך של כ-15.5 מיליון שקל, והמחזור הכולל הצפוי לכלל תקופת ההתקשרות (תחת הנחת מימוש מלוא תקופת האופציה) עומד על סך של כ-93 מיליון שקל.
במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2025, דיווחה ר.ג.א על צבר הזמנות חתום בהיקף של כ-1.4 מיליארד ₪ לשנים 2025–2029, כולל חוזים קיימים ומכרזים שזכתה בהם החברה לאחרונה.
לדברי יו"ר ר.ג.א, דניאל לבנטל, "הזכייה במכרז הינה ביטוי לאמון המתמשך שרשויות מקומיות בישראל רואות בשירותים שלנו. אנו גאים להמשיך ולספק פתרונות איכותיים, אמינים וחדשניים בתחום פינוי האשפה וניקוי הרחובות, ולהיות שותפים לשיפור איכות החיים בסביבה העירונית. החוזה הנוכחי מצטרף לצבר ההזמנות ההולך וגדל של החברה, ומחזק את מעמדנו כחברה המובילה בתחומה בישראל."