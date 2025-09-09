הייטק ישראלי: ע״פ נתוני הסקר, 45% מהסטארטאפים החדשים מתאגדים בחו"ל

בוועידה השתתפו כ-120 מהבכירים ביותר בעולם ההון סיכון הישראלי, בהם שלמה דוברת (קרן ההון סיכוןViola) אדם פישר (קרן ההון סיכון העולמית (Bessemer גיגי לוי (קרן ההון סיכון NFX ומשקיע בחברות הזנק) יורם אורון (קרנות ההון סיכון ורטקס ישראל ורד-דוט קפיטל) יהל זילקה (קרן D10) יאיר שינדל (קרןaMoon) עמיקם נורקין (קרןACE) אייל ניב (קרן פיטנגו(Pitango , יפעת אורון (קרןBlackstone) מייקל אייזנברג (קרן (Aleph יורם טיץ (קרן General Atlantic) דב מורן (קרן (Grove וחגי שוורץ (קרן Insight.), יזהר שי (קרן disuptive) ניר אדלר (SOMV), ערן ברקת (BRM), רון נוסבאום (פונטיפקס), שראל אלדור (1KEY CAPITAL) דרור גלאס (ISF).

במהלך הוועידה נחשף סקר עדכני של IATI בדבר מקום ההתאגדות של סטארט-אפים חדשים בשנת 2025:

כ 45% מן הסטארט אפים החדשים בוחרים להתאגד מחוץ לישראל (מתוך 460 הסטארט אפים החדשים שהוקמו על ידי משרדי עו"ד במגזר ההייטק בישראל בשנת 2025) בעוד שבשנת 2022 כ־80% מהחברות החדשות בחרו להתאגד בישראל ורק כ־20% מחוץ לה מגמה זו, אשר החלה בשנת 2023, מהווה היפוך לעומת המגמה שהיתה שלטת במשך שנים ולפיה יזמים העדיפו באופן מובהק התאגדות בישראל.

קרין מאיר רובינשטין, מנכ"לית ונשיאת האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות:(IAT)

"הוועידה השנתית של קרנות ההון סיכון בהובלת האיגוד היא לא רק מפגש של בכירי התעשייה והמשקיעים - היא ביטוי לעוצמת ההייטק הישראלי וליכולתו להמשיך ולהוביל גם בתוך מציאות מאתגרת. האחריות שלנו באיגוד, ובכך אנו עוסקים מדי יום, היא קידום ודאות והמשכיות עסקית בסביבה רגולטורית וגיאופוליטית מורכבת. במהלך הוועידה חשפנו את מספר הסטארט אפים שמחליטים להתאגד מחוץ לישראל וזוהי נורת אזהרה, אני קוראת לכל משרדי הממשלה להבין את גודל השעה ולפעול בתקופה זו כדי לשמר ולקדם את ההייטק הישראלי. במקביל, אנו משקיעים כל העת בחיזוק היזמים והחברות בכל השלבים, כך שיוכלו להמשיך ולתרום למיצוב התעשייה בארץ ובעולם כקטר המרכזי והמשמעותי ביותר של הכלכלה הישראלית. לקרנות ההון סיכון ולגופי ההשקעה תפקיד קריטי בעיצוב עתידה של מדינת ישראל בכלל ותעשיית ההייטק בפרט, ולכן הוועידה מהווה נקודת מפגש אסטרטגית להובלת שיח משמעותי, בניית אמון והצבת אבני דרך להמשך הצלחתה של ישראל כמעצמת חדשנות עולמית."

במהלך הוועידה IATI חשף סקר תקופתי שנערך בקרב משרדי עורכי הדין המובילים במגזר ההיי-טק בישראל באשר למקום ההתאגדות של סטארט אפים חדשים בשנת 2025. עפ"י נתוני הסקר כ 45% מן הסטארט אפים החדשים בוחרים להתאגד מחוץ לישראל (מתוך 460 הסטארט אפים החדשים שהוקמו על ידי משרדי עו"ד במגזר ההייטק בישראל בשנת 2025) בעוד שבשנת 2022 כ־80% מהחברות החדשות בחרו להתאגד בישראל ורק כ־20% מחוץ לה.

מגמה זו, אשר החלה בשנת 2023, מהווה היפוך לעומת המגמה שהייתה שלטת במשך שנים ולפיה יזמים העדיפו באופן מובהק התאגדות בישראל. סקרים דומים שנערכו בשנים 2023 ו-2024 העידו אף הם, ובדומה לנתוני 2025 על כך ששיעור הסטארט אפים שבחרו באותן שנים להתאגד מחוץ לישראל נע סביב 40-45%. עורך דין דן שמגר, שותף במשרד מיתר ויושב ראש ועדת עורכי הדין ורואי החשבון ב IATI, ציין ביחס לממצאים: "במסגרת הסקרים שאנו עורכים מעת לעת אנו משקפים מציאות. מזה כשלוש שנים אנו מתריעים על התגברות התופעה של התאגדות של סטארט אפים חדשים מחוץ לישראל בניגוד למגמה ששלטה במשך שנים רבות. התאגדות מחוץ לישראל מסיטה לאורך זמן פעילות כלכלית מחוץ לישראל ושוחקת את המותג של ההיי טק הישראלי.

הוועידה כללה מפגש ייחודי "אחד על אחד" עם דיוויד פיאלקו Co-Founder & Managing Director של General Catalyst שהגיע במיוחד מארה"ב, לצד מייקל אייזנברג, שותף מנהל בקרן Aleph. פיאלקו חלק את סיפורו האישי ואיך הגיע לתחום ההון סיכון והציג בעייניו איך ישראל צריכה לספר את הסיפור שלה "אתם חייבים לספר כאן בישראל וגם החוצה לעולם את הסיפור של העתיד שלכם - עתיד של בריאות, טכנולוגיה, דמוקרטיה ודאגה לאנשים. העולם אוהב גיבורים, וישראל היא מדינה גיבורה. הדרך להילחם בתמונה הקודרת שמציירים עלינו היא באמצעות אמת, יושרה וסטוריטלינג טוב, שיראה איך ההצלחה שלנו בונה אקו־סיסטם שיהפוך אותנו למרכז עולמי של כלכלה, בריאות וטכנולוגיה."

בהמשך התקיים הפאנל המרכזי בהנחיית עו"ד קרין מאיר רובינשטין, מנכ"לית ונשיאת IATI (האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות) שעסק באתגרים המרכזיים ובהזדמנויות של תעשיית ההון סיכון וההייטק במציאות הכלכלית והגיאופוליטית המורכבת. בפאנל השתתפו חמישה לידרים מהקרנות הבולטות בתחום: שלמה דוברת (Viola), גיגי לוי (NFX), יפעת אורון (Blackstone) יאיר שינדל (aMoon) ויורם טיץ (General Atlantic) .

הפאנל כלל דיון אסטרטגי מעמיק, במהלך הדיון עלו מספר נושאים: ״מעבר לקרנות הזרות שמשקיעות בישראל, אנחנו חייבים להגדיל את ההון המקומי. משתתפי הפאנל הדגישו כי אמנם ההון הזר חשוב ומשמעותי ביותר, אך כדי לשמר על היציבות של התעשייה המקומית, נדרשות קרנות ישראליות חזקות כדי להבטיח המשכיות וגיבוי בתקופות משבר, ולשמור על היתרון התחרותי של ישראל בטווח הארוך״.

עוד נאמר: ״מעולם לא ראינו בישראל גל כזה של יזמים מוכשרים ושאפתניים - זו עוצמה חסרת תקדים שמזכירה לכולנו למה ההיי־טק הוא מנוע הצמיחה של המדינה".

משקיעים ותיקים ציינו כי הדור החדש של היזמים מציב רף חדש של יצירתיות ושאיפה. לדבריהם, היזמים לא מסתפקים בהקמת סטארט־אפ קטן אלא מכוונים להקים חברות ענק גלובליות - שינוי תפיסתי שיכול להפוך את ישראל ל"סקייל־אפ ניישן".

נושא נוסף שעלה במהלך הדיון: ״דווקא עכשיו הזמן להשקיע בבריאות־טק – אחרי השפל תבוא פריחה אדירה, ומי שייכנס עכשיו ירוויח בעתיד." בפאנל הודגש כי הירידה החדה בהשקעות בתחומי מדעי החיים והבריאות יוצרת חלון הזדמנויות ייחודי. ההיסטוריה מלמדת שלאחר ירידות משמעותיות מגיעות קפיצות חדות, וכבר היום יש סימני התאוששות ראשונים – בהנפקות בנאסד"ק ובהצעות רכישה בלתי צפויות.

כדי לשמור על היתרון התחרותי, אנחנו צריכים להיות נועזים יותר כקרנות - לקחת סיכונים, להעז, ולא לרדוף רק אחרי התחומים הברורים." המשתתפים הדגישו כי קרנות רבות עדיין פועלות מתוך "מנטליות עדר", מתרכזות בתחומים מוכרים כמו סייבר וביטחון. אך דווקא עכשיו נדרשת פתיחות לרעיונות חדשים ולתחומים לא צפויים - כי הפריצות המשמעותיות יגיעו מיזמים לא שגרתיים, עם רעיונות שחורגים מהתבניות המוכרות.

הוועידה העניקה פלטפורמה שנתית ייחודית להמשך עבודת ועדות האיגוד לאורך כל השנה, לדיוני עומק בין מובילי קרנות ההשקעה הישראליות והזרות הפועלות בישראל, בנוגע לאתגרים במציאות המורכבת ובהתוויית אסטרטגיה לשנים הקרובות. זאת, תוך חיזוק החוסן הלאומי, שמירה על יציבות המשק והעמקת אטרקטיביות ההשקעות בישראל בעולם תחרותי. הוועידה הדגישה את מעמדה של תעשיית ההון סיכון כמנוע צמיחה מרכזי וככוח משמעותי בשימור מעמדה של ישראל כמרכז עולמי לחדשנות והשקעות.





יאיר שינדל, שלמה דוברת, יורם טיץ, יפעת אורון, אדם פישר גיגי לוי וקרין מאיר רובינשטין, צילום: גיא יחיאלי