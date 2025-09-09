מינוי רו״ח שי שמיאן לתפקיד סמנכ"ל כספים בשניידר אלקטריק ישראל

חברת שניידר אלקטריק (Schneider Electric) – המתמחה בתחומי ניהול אנרגיה ואוטומציה תעשייתית – מודיעה על מינויו של רו"ח שי שמיאן לתפקיד סמנכ"ל הכספים בסניף הישראלי של החברה. שמיאן הינו בעל ניסיון עשיר בניהול מערכי כספים, והוא מצטרף להנהלת החברה להובלת הניהול הפיננסי-כלכלי בשניידר אלקטריק ישראל.
במסגרת תפקידו יתמוך שמיאן בצמיחת החברה, בהרחבת פעילותה העסקית, ובניהול האספקטים הכספיים של קשרי החברה עם לקוחותיה המובילים במשק. בנוסף ינהל שמיאן את הקשר הרציף מול גופי המטה הרלוונטיים של שניידר אלקטריק באירופה, וזאת בהתאם לדרישות החברה הנגזרות מהיותה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לני"ע הצרפתית.
לשמיאן ניסיון של למעלה משני עשורים בתחום של ניהול מערכי כספים בארגונים גלובאליים. בתפקידיו הקודמים הוא שימש כמנהל הכספים בסניף הישראלי של וולט דיסני; מנהל הכספים של חברת Matomy Media; מנהל הכספים של אורקל ישראל; וכמנג'ר בכיר בסניף הישראלי של פירמת ראיית החשבון PwC.
שמיאן הינו בוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל אביב, ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון.