"אמנת זמינות פיננסית": הבנקים נרתמים לסייע לחיילי חובה עם חובות

"אמנת זמינות פיננסית לסיוע לחיילים וחיילות בשירות חובה", הינה אמנה וולונטרית להקלת ההתמודדות הפיננסית של חיילים בשירות חובה שגיבש הפיקוח על הבנקים יחד עם הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, איגוד הבנקים, הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, עמותת "נדן", ורשות האכיפה והגביה.

מר דניאל חחיאשוילי, המפקח על הבנקים: "שירות החובה בצה"ל מהווה אחת מאבני היסוד בחברה הישראלית. "אמנת זמינות פיננסית לחיילים וחיילות בשירות חובה" נועדה לסייע לחיילים המשרתים בשירות חובה שזקוקים לכך, ולאפשר להם לעבור לחיים האזרחיים ללא מחויבויות פיננסיות משמעותיות. האמנה עוסקת ביצירת כלים שונים לשיפור התנהלותם הפיננסית של החיילים, תוך התחשבות ברקע שלהם, באופי השירות ובצרכים הכלכליים והפיזיים שלהם. הציפייה שלנו מן המערכת הבנקאית היא למעורבות ואחריות חברתית רחבה, ולתמיכה באוכלוסיות שונות בחברה הישראלית כדי לייצר עבורם מציאות טובה יותר. ציפייה זו מתממשת, בין היתר, גם בהירתמות החשובה והראויה להערכה של המערכת הבנקאית באימוץ האמנה לטובת חיילי וחיילות החובה של כולנו ואני מברך על כך".

צה"ל, כצבא העם, משלב נציגים מכל חלקי החברה ורואה עצמו ככור ההיתוך שלה. המערכת הבנקאית רואה חשיבות מכרעת בתמיכה בחיילי צה"ל, ונוקטת בצעדים שונים כדי לסייע להם.

לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "עם כלביא", אימצה המערכת הבנקאית את המתווים שגיבש בנק ישראל לסיוע לאוכלוסיות שונות בהתמודדות עם השלכות המלחמה והמבצע, וביניהן, למשרתי ומשרתות המילואים, הן מקרב משקי הבית והן בעלי העסקים, שהוגדרו כזכאים להקלות ולהטבות בדמות דחיית משכנתאות והלוואות, פטור מעמלות, פטור מחיוב מריבית על המינוס עד לסכומים קצובים ועוד. כמו כן, הקימה המערכת הבנקאית קרן לסיוע למשרתי מילואים בעלי עסקים ובני/בנות זוגם.

במסגרת האמנה שבנדון נרתמת המערכת הבנקאית לסיוע גם לחיילים ולחיילות בשירות חובה.

מפניות של גופים שונים המסייעים לחיילים בשירות חובה, ובכלל זה, הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, ועמותת "נדן" - עלה כי במקרים מסוימים, השילוב של שירות צבאי מורכב וממושך והיעדר מודעות פיננסית מספקת, הוביל חיילים להתנהלות פיננסית לקויה ולקשיים כלכליים במהלך השירות. לאור זאת, גובשה האמנה במטרה לשכלל את הסיוע לחיילים בשירות חובה, באמצעות העמקת הקשר האנושי עם הגורמים המתאימים שעוסקים בכך, והצעת פתרונות פיננסיים ייעודיים לחיילים המצויים בחובות.

במסגרת האמנה, תגבש המערכת הבנקאית תהליך טיפול מיוחד בחובות החיילים, שיכלול שיח ישיר עם החיילים החייבים, העמקת הידע הפיננסי שלהם ושיתוף פעולה עם נציגי המוסדות המתאימים. המטרה היא לסייע לחיילים להסדיר את חובותיהם שנוצרו במהלך שירותם הצבאי בצורה טובה וקלה יותר ובאופן שיסייע למנוע את הישנותם של מצבים דומים בעתיד.

יצוין כי על אף שאמנת 'זמינות פיננסית' לחיילים בשירות חובה מתמקדת בעיקר במציאת פתרונות להקלת מצבם של חיילים בשירות חובה שנקלעו לחובות, האמנה כוללת גם צעדים רוחביים יותר לשיפור השירות לכלל החיילים בשירות חובה, קידום צעדים להגברת החינוך הפיננסי והמודעות הפיננסית בקרב החיילים, וכמו כן שמה דגש על התנהלות מוקפדת ורגישה יותר בתקופות לוחמה בהשוואה לתקופות של שגרה.

מובהר כי תאגיד בנקאי שירצה בכך, יוכל להעניק לחיילים בשירות חובה הטבות נוספות מעבר לחבילת הצעדים הקבועים באמנה.

אמנת זמינות פיננסית לסיוע לחיילים וחיילות בשירות חובה