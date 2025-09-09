לומברד אודייר: הצמיחה העולמית מאטה, השפעת המכסים רק מתחילה

פיליפו פאלוטי, אסטרטג מאקרו, והומין לי, אסטרטג מקרו בכיר בלומברד אודייר, מציינים כי אי הוודאות סביב מדיניות המכסים האמריקאית הצטמצמה, מה שאפשר להעלות במעט את תחזיות הצמיחה ל־2025 בארה״ב, בגוש האירו ובסין. עם זאת, ההשפעה המלאה של המכסים תורגש במחצית השנייה, עם האטה בארה״ב ובהיחלשות בסין.

בארה״ב נתוני שוק העבודה מצביעים על ירידה בקצב גיוס עובדים, לצד חולשה בפעילות השירותים. הכלכלה נעה מתחת לפוטנציאל, אך האבטלה נותרה נמוכה והרווחיות התאגידית חזקה, כך שהסיכון למיתון מלא מוגבל. האינפלציה מתחילה לשקף את השפעת המכסים, בעיקר במוצרים בני קיימא, וצפויה לעלות לכ־3.3 אחוזים עד סוף השנה – מה שיקשה על הפדרל ריזרב, אך לא ימנע שלוש הפחתות ריבית נוספות במהלך השנה.

באירופה, הסרת אי הוודאות המסחרית והרחבה פיסקלית בגרמניה משפרות את התחזית. הנתונים האחרונים חזקים מהצפוי, ולדברי הבנק, הבנק המרכזי האירופי צפוי להותיר את הריבית ברמה של 2 אחוזים.

ביפן, הנתונים הכלכליים נותרו יציבים יחסית, אך חוסר הוודאות הפוליטית עלול להביא להיחלשות פיסקלית. למרות זאת, הבנק המרכזי צפוי להעלות את הריבית ברבע אחוז בתחילת 2026.

בסין, נתוני יולי חלשים מעידים על האטה חדה במחצית השנייה, עם צמיחה שנתית של כ־4.5 אחוזים ב־2025 ו־3.8 אחוזים ב־2026. הממשלה עשויה להפעיל תמריצים פיסקליים נוספים כדי להימנע מלחצי דפלציה, כאשר השליטה של סין במינרלים נדירים נותרת כלי מיקוח חשוב מול ארה״ב.

בשווקים המתעוררים נשמרת יציבות יחסית. המכסים עשויים להכביד ברבעון השלישי, אך צפוי שיפור בהמשך השנה. הדולר המוחלש, אינפלציה מתונה ומחירים יציבים באנרגיה ובייצור מסין מעניקים לבנקים מרכזיים מרחב להקלה נוספת, בעוד הפוליטיקה המקומית באסיה, במזרח התיכון ובלטין אמריקה נעה לכיוון ידידותי יותר לשוק.