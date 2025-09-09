גולדמן זאקס: שינויים בשוק המניות האמריקאי, הזהב מתחזק, וגרמניה מובילה את הצמיחה באירופה

Goldman:

מאז פרסום דוח מדד המחירים לצרכן (CPI) האחרון, סוחר העל של גולדמן זאקס, לי קופרסמית, מציין כי חלו שינויים בשוק המניות האמריקאי, הן ברמת המדדים והן מתחת לפני השטח.

מדד ראסל 2000 הוביל את העליות, בעוד שמדד נאסד״ק 100 נותר כמעט ללא שינוי.

עניין נוסף שמושך תשומת לב הוא שלמעלה ממחצית מהמניות בנאסד״ק נסחרות כעת מתחת לממוצע נע ל-50 יום, וחברת NVIDIA רשמה ירידה שבועית רביעית ברציפות (ונשברה גם מתחת לממוצע נע ל-50 יום).

בעוד שמסחר הקשור לבינה מלאכותית בארה״ב הפך לנושא יותר שנוי במחלוקת, התחזקו הציפיות להורדות ריבית ולתאוצה בצמיחה בשנת 2026 דבר שתרם להתרחבות בשוק. מאז ה-11 באוגוסט, 7 מתוך 11 סקטורים במדד S&P 500 הניבו ביצועים עדיפים על המדד עצמו (כאשר סקטור הטכנולוגיה רשם ירידות בולטות).

רוחב השוק במניות הקטנות השתפר באופן ניכר, על חשבון מניות הטכנולוגיה הגדולות במדד נאסד״ק 100. מעל 70% מהחברות במדד ראסל 2000 נסחרות מעל הממוצע נע ל-50 יום, לעומת כ-47% בלבד במדד NDX.

ההובלה של סקטור הטכנולוגיה נחלשת מעט, בעוד שסקטורים כמו בריאות, מוצרי צריכה בסיסיים ונדל״ן מפגינים פיגור פחות משמעותי.

Goldman (על זהב):

השווקים מגיבים מחדש להתקפות של טראמפ על הפדרל ריזרב, עם חששות שמהלך זה “ימשיך לשחוק את האמינות של הפד, לצד השלכות אפשריות על הדולר”.

פוזיציה שורט על הדולר דורשת אלטרנטיבה לונג: “כאשר מוסיפים תחזית של שורט על הדולר, השאלה שנשאלת תמיד היא מה נמצא בצד לונג של הפוזיציה?”

המטבעות האחרים מאבדים מהאטרקטיביות: קיימים “חששות עדכניים, אם זה סביב התקציב בבריטניה והתשואות הארוכות, או אתגרים פיסקאליים בצרפת”. לכן, “לא בטוח שאותם זוגות מטבעות שעבדו טוב בחודשים האחרונים הם המקום בו הלקוחות רוצים לרכז חשיפה כיום”.

הגידור האוניברסלי: “בדרך כלל, כשניצבים מול אתגרים כאלה, אנשים מתחילים לחפש זהב וזה בדיוק מה שקרה במהלך השבוע האחרון”.

Goldman:

גרמניה כותבת מחדש את נרטיב הצמיחה של אירופה באמצעות הרחבה פיסקאלית.

“הכלכלנים שלנו צופים שגרמניה תספק את ההפתעה החיובית הגדולה ביותר בצמיחת התוצר לשנת 2026 מבין שוקי המדינות המפותחות, כולל ארה״ב. גירעון פדרלי צפוי של 3.8% – המונע מהוצאות ביטחוניות והשקעות הוניות (CAPEX) תומך בתחזית לצמיחה של 1.4% בתמ״ג בשנה הבאה. מדובר במהפך לאחר שנים של קיפאון, שעשוי לסמן את קצב השינוי למדיניות פיסקאלית רחבה יותר ברחבי אירופה”.