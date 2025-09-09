קבוצת ברן חותמת על הסכם משמעותי: ביצוע פרויקט תשתיות מים באפריקה

ההסכם כולל תכנון, ניהול, ביצוע וסיוע בגיבוש חבילת מימון (Engineering, Procurement, Construction & Financing)
השלב הראשון בפרויקט מוערך בכ-480 מיליון דולר;
תקופת הביצוע מוערכת לכ-30 חודשים ממועד קבלת צו עבודה;
תחילת הביצוע מותנה בסגירת המימון וקבלת כלל האישורים הרגולטוריים.
חברת ברן מתכבדת לדווח כי חברת בת בבעלותה המלאה של החברה חתמה על הסכם עם חברת המים הממשלתית של אחת ממדינות אפריקה לתכנון, ניהול, ביצוע וסיוע בארגון חבילת מימון (Engineering, Procurement, Construction ו- Financing) בפרויקט רחב היקף בתחום תשתיות המים של הלקוח. הפרויקט יבוצע בשלבים על פי הוראות ביצוע של הלקוח.
היקפו המשוער של השלב הראשון בלבד של הפרויקט, יעמוד על סך של כ-480 מיליון דולר לתקופה של כ- 30 חודשים ממועד קבלת צו עבודה.
יחד עם זאת, מובהר ומודגש כי תחילתו של הפרויקט כפופה לסגירת חבילות המימון לפרויקט וקבלת אישורים רגולטורים שונים, לרבות צו תחילת עבודה, ובהתאם אין כל ודאות בדבר תחילתו של הפרויקט, היקפו ותקופתו.
לדברי איציק פרנק, מנכ״ל קבוצת ברן, ״חתימת ההסכם היא המשך ישיר ליישום האסטרטגיה שהצגנו – הובלת מגה פרויקטים בתחומי המים והתשתיות, תוך שילוב יכולות הנדסיות וניהוליות לצד ארגון חבילות מימון מורכבות. אנו שמחים לראות כיצד התוכנית שבנינו מתממשת וכבר עם החתימה על ההסכם המהותי הזה. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי אף שמדובר בפרויקט מהותי, השפעתו תבוא לידי ביטוי רק לאחר השלמת כלל התנאים המקדימים.״