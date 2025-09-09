גילת גייסה הון בהנפקה פרטית מוצלחת

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיית, פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר קבלת התחייבויות ממשקיעים מוסדיים וכשירים ישראלים (כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968) ("המשקיעים"), להשתתף בהנפקה פרטית ("ההנפקה הפרטית") של מניות רגילות של החברה ("מניות רגילות").
החברה תנפיק ותמכור למשקיעים סך של 7,058,820 מניות רגילות ("המניות"), במחיר רכישה של 9.35 דולר ארה"ב למניה, המייצג הנחה של 6.3% על המחיר הממוצע המשוקלל (VWAP) ל-7 ימי המסחר האחרונים. המניות החדשות שיונפקו צפויות להוות כ-11% מהמניות הרגילות המונפקות והמוקצות של החברה לאחר השלמת ההנפקה. סגירת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים וצפויה להסתיים בספטמבר 2025.
החברה מצפה לקבל תמורה נטו ממכירת המניות, בניכוי הוצאות הנפקה, בסך של כ-65 מיליון דולר לערך. החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות אלה למטרות כלליות.
ההנפקה הפרטית מתבצעת בישראל בלבד ולא לאזרחי ארה"ב, כהגדרתם בכלל 902 לחוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שעודכן מעת לעת ("Securities Act"), בהתאם לפטור רישום המוענק בתקנה S שפורסמה על פי ה Securitues Act, והמניות יהיו כפופות למגבלות העברה מסוימות. המניות לא יירשמו על פי ה Securities Act ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום על פי ה Securities Act.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות או להירשם לניירות ערך כלשהם או שידול להצבעה או אישור כלשהם ולא תהיה כל מכירה, הנפקה או העברה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול, מכירה, הנפקה או העברה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל תחום שיפוט כאמור.