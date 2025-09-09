שוק ההון הישראלי צועד לעבר הסטנדרט הגלובלי

היום (שלישי) התקיים כנס "מיישרים קו עם העולם", שבו הוצג המהלך האסטרטגי של הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנק ישראל לשינוי ימי המסחר בבורסה.
החל מיום שני, 5 בינואר 2026 יעבור השוק לפעילות בימים שני עד שישי, כשמטרת המהלך היא לחבר את שוק ההון הישראלי לסטנדרט הנהוג בבורסות המובילות בעולם, לשפר את הנגישות למשקיעים בינלאומיים, ולהגביר את הנזילות והאטרקטיביות של השוק המקומי.
בכנס השתתפו יו"ר רשות ניירות ערך, בכירי הבורסה לניירות ערך, מנהלי השקעות וגופים פיננסיים מובילים, אשר הציגו את המשמעויות הרחבות של השינוי והיערכות השוק המקומי לשלב החדש.
יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר: "המיקוד של הרשות ככלל בפיתוח שוק הוא התאמה וחיבור לסטנדרטים הגלובליים. זה הציר המרכזי שסביבו נעים הפרויקטים שאנחנו מקדמים בשנים האחרונות כמו התאמת ימי המסחר, איגוח, ברוקר-דילר, כולם מכוונים ליישור קו עם סטנדרטים בינלאומיים. שינוי ימי המסחר והתאמתם לנהוג בעולם הוא נדבך חשוב בהעמקת המעורבות של המשקיעים הזרים בשוק הישראלי, ואנחנו רואים התעניינות רבה מצידם במהלך הזה"
איצ'ה ניסן, מנהל יחידת פיתוח מוצרים אסטרטגיים וקשרים בינלאומיים בבורסה לניירות ערך: "שינוי ימי המסחר והתאמתם לנהוג בשוק הגלובלי יעודדו השקעות זרות בשוק המקומי ויתרמו לשיפור הנזילות בו. המהלך יגביר את האטרקטיביות ויצור תנאים לחיבור הדוק יותר בין השוק הישראלי לשווקים הגלובליים."
המדריך המלא לשינוי ימי המסחר: https://www.new.isa.gov.il/images/Fittings/isa/asset_library_pic/al_lobby/al_lobby-63b3dc4fa5dd2/madrich_090925.pdf