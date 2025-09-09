בשורה לאנלייבקס: החברה קיבלה פטנט ישראלי לטיפול בדלקת מפרקים של הברך

אנלייבקס תרפיוטיקס (Nasdaq: ENLV), חברת אימונותרפיה לטיפול במחלות דלקתיות דרך תכנות מחדש של תאי מקרופאג'ים של מערכת החיסון הנמצאת בשלב הניסויים הקליניים, מודיעה היום על קבלת פטנט בישראל, מספר 290470, הנושא את הכותרת "תאים אפופטוטיים לטיפול בדלקת מפרקית של הברך". הפטנט יספק לאנלייבקס הגנה נוספת על הקניין הרוחני בישראל עד 2040 לפחות, ומכסה שיטות לשימוש ב- Allocetra™ לטיפול בחולי דלקת מפרקית ניוונית של הברך.
אנלייבקס דיווחה לאחרונה על תוצאות מרכזיות חיוביות משלושה חודשי ניסוי בשלב IIa ב- ENX-CL-05-001, ניסוי רב-מרכזי דו שלבי שלב I/II כפול סמיות, רנדומלי, מבוקר פלסיבו להערכת Allocetra™ בחולים עם דלקת מפרקית ניוונית של הברך בדרגה בינונית עד קשה.
באוכלוסיית ה-mITT (modified intention-to-treat) הכוללת, נצפו שיפורים בכלל מדדי היעילות והמדדים המשניים, כולל ירידה של 24% בכאבים בברך ושיפור של 26% בתפקוד הברך בקרב המטופלים ב-AllocetraTM לעומת פלצבו; יתרה מכך, ירידה של 72% בכאבים בברך ושיפור של 109% בפעילות נצפו בקרב חולים עם דלקת מפרקים ניוונית ראשונית של הברך המקושרת לגיל, בהשוואה לפלצבו – השפעה מהותית, בעלת משמעות קלינית ומובהקות סטטיסטית במדדי היעילות הראשיים המקובלים בניסויי שלב III בדלקת מפרקית ניוונית של הברך.
ד"ר אורן הרשקוביץ, מנכ"ל אנלייבקס, אמר: "אנחנו שמחים מאוד לקבל פטנט נוסף עבור השימוש ב-Allocetra™ כטיפול פוטנציאלי בחולי דלקת מפרקית של הברך. אנו מאמינים שהענקת פטנט זה מספקת ביטחון גבוה לכך שנוכל לקבל פטנטים דומים בכל השווקים המרכזיים כחלק מפריסת תיק הקניין הרוחני שלנו."