הסערה הישנונית בשוק ההון האמריקאי

לעיתים, קיימת באוויר הנחה כללית המריצה הרבה ספקולציות הוניות. הבעיה היא שאותה "הנחה" אינה סגורה לחלוטין בעולם העובדות המוגמרות. כך היה עניין הורדת הריבית בארה"ב.

ראשית, היא הייתה סבירה בגלל העימות בין פאוול לטראמפ. מדוע? כי ברור שמתישהו הנשיא ינצח את הנגיד. אחרי הכול: זה ממנה את זה. אבל, מלחמות כבוד יכולות לקחת המון זמן. שנית, היו נתוני המקרו המתדרדרים כאשר האינפלציה הראתה סימני חולשה ולא התחזקות. זו בהחלט הייתה סיבה טובה שהריבית תשתנה בקרוב כלפי מטה. אבל, שוב, בלי אישור ממשי מצד נגידי הפד שהמשיכו במנטרה שלהם כלפי הסכנות שבמדיניות הממשל החדש ובמיוחד בסכנות סביב המכסים.

שלישית, הגיע כנס Jackson Hole אשר בו הנגיד פאוול נתן "רמזים" עבים לגבי שינוי המדיניות בריבית. זה כבר משהו קונקרטי אבל לא אישור סופי לאותה הנחה מלבבת. לבסוף: הגיעו נתוני התעסוקה של יום שישי האחרון (05-09): 22 אלף משרות חדשות מול צפי של 75 אלף כאשר המצב הטוב מציג כ-200 אלף משרות חדשות בחודש (!) כאן הגיע המסמר האחרון שהיה דרוש על מנת להפוך הנחה לעובדה. האישור הסופי, אשר וול-סטריט קיוותה לו הרבה זמן. העניין הוא שהתשואות של האג"ח הממשלתי כבר ניבו זאת מזמן, ולאחרונה קרסו במהירות גם לפני פרסום נתוני התעסוקה. הנה גרף יומי של התשואה של האג"ח ל-10 שנים:





ניתן לראות בבירור בגרף היומי הזה איך רמת התמיכה של 4.20% נשברה לחלוטין והתשואה נעמדת על הסף של ה-4%. תשואה שלא ראינו מאז המשבר הקטן של אפריל. השאלה הגדולה עכשיו היא זו: האם לפנינו מהפך אשר יביא את התשואות חזרה לאזור ה-2%? או אפילו נמוך נזה? כנראה שלא אלא אם כן נהיה עדים למיתון משמעותי ומתמשך. בכל אופן, מחיר המימון של הפעילות הכלכלית קיבלה כבר Push לא קטן גם כאשר הריבית האפקטיבית של הפד עדיין לא שונתה.

נזכיר שבשבוע זה (אשר התחיל ב-08-09 ב-וול-סטריט) אנו אמורים להיות עדים למכרז עבור האג"ח ל-10 שנים ועבור זה של ה-30 שנה. מן התוצאות אנו נדע האם יש תחזית למיתון קשה (יהיה אז ביקוש מכובד לאג"ח) וכמה התשואה תוכל לרדת (אחוז ההנפקה) ועל ידי כך להוזיל את עלות החוב הפרטי-עסקי-לאומי. עוד נקודה לציון חשובה בתחום האג"ח היא העלייה המדאיגה במדד ה"פחד" של האג"ח (MOVE). הנה גרף יומי שלו:





גם במומנטום וגם במדד עצמו אנו עדים לפריצה של קוו מגמה יורד ארוך טווח. זה ממש מעורר חלחלה אצל סוחרי הנכסים האלו שאמורים להיות סולידיים ועם תנודתיות אפסית. ככל שהתנודתיות תגדל בחלק הזה של השוק זה אומר שיש כאן חשש לגבי יציבות התשואות והריביות וזה אומר שהכלכלה האמיתית לא יכול לסמוך על אשראי ומימון יציבים. בעיה קשה בפני עצמה. וכך, כדאי מאוד לעקוב אחרי שני אלמנטים אלו: התשואות עצמן והתנודתיות שלהן כקנה מידה של יציבות שוק האג"ח האמריקאי המהווה כיום את השוק העמוק והקובע בעולם. יחד מתקרבים לניצחון הגדול!

