היה חיובי לפני אבל החיסולים בקטאר לחצו על דוושת ההאצה! - סקירת בורסות יומית

יום של עליות שערים נהדר: חיוב יומי: ת"א 35 ות"א 125. חיוב חודשי: ת"א 90 ות"א 125. חיוב שנתי: בנקים וביטוח. בצד השלילה: ברמה היומית: שורט דולר, ואג"ח לא מדורג ללא מניות. ברמה החודשית: אג"ח חברות לא מדורג וללא מניות, כאשר ברמה השנתית מצאנו את הדולר והאג"ח הקונצרני שלו.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

קטגוריית הביניים של ה-20-80 ממשיכה את תצוגה המצוינות של "הכול ירוק". בזכות ימים כמו היום (09-09) אין ספק שהמשקיעים מחייכים לכל אורך הדרך. ברמה היומית, המובילה הינה הקרן של אנליסט עם 0.31% כאשר ילין לפידות מגיעה להיות הראשונה מאז תחילת החודש עם 0.56%. מאז תחילת השנה הקרן של אנליסט חוזרת אלינו עם תשואה די מדהימה של 8.78% ואז אנו מקבלים את ההובלה אצל הקרן של אילים.

ראשית, עם 15.99% שנתית ולאחר מכן 29.65% עבור השלוש שנים. בסה"כ, כל אלו תשואות נהדרות אחרי מה שעברנו בשנתיים האחרונות ובמיוחד מאז תחילת השנה. הקרן של פורסט והקרן של ילין לפידות עולות הכי הרבה עם 0.95% כאשר הקרן של אילים נשארה הגדולה מכולן עם 2.608 מיליארדי שקלים. יש כאן שתי קרנות עם עיכוב עדכון אבל יש לנו גם 4 קרנות מגייסות דו ותלת ספרתי כאשר המגייסת הטובה ביותר הינה הקרן של אנליסט עם 108.24 מיליוני שקלים.



הבורסות

ארה"ב: אחרי שאתמול קבלנו גידול בנתוני האשראי לצרכנים (16.0 מיליארד מול צפי של 10.4), והיום קיבלנו שיש אופטימיות אצל העסקים הקטנים (100.8 במקום צפי של 100.5) אנו מצפים בקוצר רוח לנתון האינפלציה ליצרנים (PPI) מחר (10-09) ולנתון ה-CPI ביום חמישי. שני אלו יגידו אם המייבאים-יצרנים עדיין "בולעים" את העלויות החדשות הנובעות מן המכסים או לא.

הפד התייאש מן התיאוריה שהמכסים יעלו את האינפלציה אבל הנתונים של השבוע יכריעו... יש גם מכרזים של אג"ח ממשלתי ל-10 ו-30 שנה שיהיו חשובים במידה והם ייכשלו. בסה"כ ממתינים ולכן אין הרבה שינויים בכללי של הדברים למרות שיש מניות שבהחלט קופצות או קורסות להן ספציפית. אגב, ההתקפה שלנו על אנשי החמאס בקטאר לא השפיעה על מחירי הנפט שעדיין נמצאים בסוג של תרדמת בגלל הצפי למיתון גלובלי. סיום המסחר נראה כך:





תל-אביב: מבצע "פסגת האש", שבו חיסלנו כמעט את כל ההנהגה המדינית של החמאס בקטאר היה כשחרור קפיץ חיובי עבור הבורסה המקומית. בשורות אלו אנו מנסים להעביר את המסר הבא כבר כמה זמן: אחרי ההחלטה לא לעשות יותר עסקאות חלקיות, והעברת ההחלטה על הכרעת החמאס בעזה, אנו מבחינים בתופעה הברורה של עליות כאשר העניין הזה מתקדם קדימה וירידות כאשר הוא מתעכב או נעצר.

חיסול המנהיגים הייתה דוגמה מדהימה לתופעה הזו. ברור שפעילות חריגה בוול-סטריט תיתן את אותותיה גם אצלנו אבל הרקע הביטחוני המשפיע ברור ומובן לחלוטין. וכך, גם כאשר היום החל בצד החיובי של הדברים, המבצע היה למקפיץ ולהשגת שיאים חדשים. וזאת לכל אורכו של שוק המניות: הבנקים הוסיפו 0.94%, הטכנולוגיה 1.76%, הנדל"ן אסף 1.96% והמניות הקטנות קיבלו 1.52%. ת"א 35: 1.77% (!), ות"א 90: 1.44%.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-08-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אנו קצת מתביישים לדווח על מספרים כה נמוכים עבור יום מסחר רגיל: עבור כל מניות מדד ת"א 35, התקבל מחזור של 1.041 מיליארדי שקלים בלבד. כ-30% פחות מהנורמה...חוסר הוודאות הביטחונית תרמה רבות אבל לא רק... גם המוסדיים ישנו שוב על הגדר: קניות: 305.9, מכירות: 202.6 ולכן => נטו: 103.3 מיליוני שקלים. הנטו מרשים לטובה אבל זה הדבר שניתן לומר על הבורסה של ה-08-09... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: לאומי (4.9-), הפניקס (5.2-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו: שופרסל (16.8) ודלק קבוצה (21.3).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



