מדדים למתקדמים: השקעות פקטורים בשוק המניות הישראלי

האם גודל החברה הוא הקריטריון היחיד שקובע בבחירת השקעות? בעולם ההשקעות המסורתי, מדדי שווי השוק התבססו על קריטריון אחד בלבד - גודל החברה. ככל ששווי השוק של החברה היה גדול יותר, כך היא קיבלה משקל גבוה יותר במדד.

היום, בזכות מחקרים אקדמיים נרחבים והתקדמות מחשובית, עולם המדדים, כמו יתר התעשיות השונות, עבר שינויים ושיפורים. אחד השיפורים המשמעותיים שעבר עולם המדדים הם מדדי השקעה המבוססים פקטורים - Factor Investin. גישה זו מוסיפה רובד איכותי למדדים המסורתיים. במקום להתמקד רק בגודל החברה, השיטה שמה דגש על תכונות פיננסיות ואיכותיות של החברות, שנמצאו כבעלות פוטנציאל לייצר תשואה עודפת לאורך זמן.

מהו מדד מבוסס פקטור כלכלי?

מדד פקטור הוא כלי חכם שממיין ומסנן מניות על בסיס פקטורי השקעה - תכונות פיננסיות ואיכותיות ספציפיות, כמו רווחיות עקבית, תמחור מניה נמוך (ביחס לרווחים) או קצב צמיחה מהיר. חשיפה שיטתית לפקטורים כלכליים אלה, יכולה לשמש כלי אסטרטגי לגיוון תיק ההשקעות ופוטנציאל להשגת תשואה עודפת.

הכירו את הפקטורים המרכזיים בשוק הישראלי

1.יציבות וחוזק פיננסי: פקטורי רווחיות ואיכות

פקטור רווחיות (Profitability) - פקטור זה מתמקד בחברות שמציגות רווחיות עקבית לאורך זמן. ההיגיון פשוט: חברות שמרוויחות יותר נוטות להיות חזקות ויציבות, והן לרוב מסוגלות לייצר ערך רב יותר למשקיעים בטווח הארוך. מאחר שהבסיס להשקעה במניות באופן כללי הוא הרצון להצמיד את הכסף לרווחי החברות, חברות שמרוויחות כסף, נוטות לעלות יותר לאורך זמן, בעוד שמניות של חברות מפסידות נוטות להניב תשואות חסר משמעותיות.

במדדי הרווחיות לרוב נמצא מניות כדוגמת מניות הבנקים, חברות ביטוח, חברות צריכה מבוססות ופחות נמצא חברות ביוטכנולוגיה, חברות שנמצאות במשבר עסקי ועוד.

דוגמאות למדדים המשלבים פקטור רווחיות: אינדקס ישראל 100 רווחיות משקל שווה, אינדקס ת''א Mid Cap רווחיות, אינדקס 60 Small Cap רווחיות ואינדקס טכנולוגיה ישראל רווחיות משקל שווה.

פקטור איכות (Quality) - פקטור זה מתמקד בחברות בעלות איתנות פיננסית ורווחיות גבוהה. הבחירה מתבצעת על בסיס פרמטרים שנמצאו במחקרים אקדמיים התורמים לתשואת המניה ומצביעים על חברה איכותית כדוגמת: תשואה על ההון (ROE), יחס חוב להון, יחס חוב לנכסים ואיכות תזרים המזומנים. בנוסף, נבדקת יציבות הצמיחה ברווחים לאורך זמן, כדי להימנע מנתונים חד פעמיים. הרעיון הוא להיחשף לחברות שנחשבות חזקות, מנוהלות היטב ועמידות יותר בפני תנודתיות בשוק, כדוגמת: טאואר, הפניקס, אלביט ולאומי.

דוגמה למדד: אינדקס ת"א-125 QUALITY.

2. פוטנציאל כלכלי "חבוי": פקטורי ערך וצמיחה

פקטור ערך (Value) - פקטור הערך מתמקד במניות של חברות שנחשבות זולות ביחס לערכן הכלכלי, בהתאם לשלושה מדדים עיקריים: מכפיל רווח (P/E), מכפיל הון (B/P) ויחס רווח תפעולי לשווי החברה (EBITDA/EV). הרעיון הוא לאתר חברות שמחירן בשוק נמוך יחסית לרווחים או להון העצמי שלהן - גישה קלאסית של השקעות ערך. חברות בולטות במדדי ערך יהיו: רמי לוי, ריטיילורס אלקטרה צריכה ופרטנר

דוגמה למדד: אינדקס מניות ערך ישראל.

פקטור צמיחה (Growth) - פקטור הצמיחה מתמקד בחברות שמציגות קצב צמיחה מהיר ויציב, גם בהכנסות וגם ברווחים ותזרים המזומנים. דירוג הצמיחה מחושב לדוגמא לפי שילוב של שיעור צמיחה ממוצע ב-5 השנים האחרונות, קצב צמיחה שנתי עדכני, ותחזיות לטווח ארוך. כך נבחרות החברות שמובילות את מגמת הצמיחה בשוק המקומי, כדוגמת: אנלייט, נקסט ויז'ן, ביג, דלק ומיטב בית השקעות

דוגמאות למדדים: אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום.

3. לרכוב על הגל: פקטור המומנטום

פקטור מומנטום (Momentum) - הפקטור מתמקד במניות שמציגות מגמת עלייה חזקה ומתמשכת. הבחירה נעשית לפי יחס בין ממוצעים נעים לטווח קצר וארוך ולפי ביצועי המחיר בחצי השנה האחרונה. הרעיון הוא לרכוב על מניות שנהנות ממגמה חיובית, מתוך גישה שמבוססת מחקרים בכל העולם שמניות שעולות מושכות משקיעים נוספים ויכולות להמשיך להתחזק כל עוד המומנטום נשאר חיובי. מדדים המבוססים פקטור מומנטום נוטים להתעדכן בתדירות גבוהה יותר ממדדים אחרים, לדוגמא פעם ברבעון, כדי "לתפוס" את אותן מניות הנמצאות במומנטום.

דוגמאות למדדים: אינדקס ת''א-125 Smart Momentum, אינדקס ת''א-125 מומנטום ענפי, אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום.



הפקטורים המרכזיים בשוק המניות הישראלי: