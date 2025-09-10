מהלך ראשון אחרי המיזוג: פריים אנרג׳י רוכשת מתקנים סולאריים בעסקת ענק

עסקה ראשונה לאחר השלמת תהליך המיזוג עם להב אנרגיה ירוקה.

מגדילה את פורטפוליו המתקנים המניבים בישראל לכ- 112.1 מגה-וואט (DC).

החברה חתמה על הסכם מחייב לרכישת מלוא המניות בחברה פרטית המחזיקה בבעלות מלאה ב- 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (DC).

בתמורה של 72 מיליון שקל, היקף העסקה הכולל כ- 200 מיליון שקל.

העסקה מגלמת תשואת פרויקט PIRR שנתית של כ- 8.8% ותשואה תזרימית של כ- 13.2% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה.

היקף ההכנסות בשנה הראשונה לאחר השלמת העסקה צפוי להסתכם בכ- 35 מיליון שקל, עם EBITDA של כ- 30 מיליון שקל, ותזרים פנוי לאחר שירות החוב בסך של כ- 9.5 מיליון שקל.

המתקנים הנרכשים הוקמו וחוברו לרשת החשמל וזכאים לתעריפים קבועים וצמודים למדד של כ- 1.66-1.84 ₪ לקילו וואט.

בכוונת החברה לפעול להשבחת המתקנים הנרכשים כאמור, ולהקים לצידם מתקני דו שימוש ומתקני אגירה, במהלך 18 החודשים הקרובים.

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י הממוזגת אשר השלימה את תהליך המיזוג עם להב אנרגיה בחודש אוג' האחרון, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ועוסקת בייזום פיתוח הקמה הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולרית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, מעדכנת כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת 100% ממניות חברה פרטית (חברת בת בבעלות מלאה של חברת סאנפלאואר) המחזיקה בבעלות מלאה ב- 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (DC), וזאת בתמורה לסך של 72 מיליון שקל, וסה"כ היקף ההשקעה הכולל הינו כ- 200 מיליון שקל.

העסקה מגלמת, תשואה תזרימית של כ- 13.2% על ההשקעה בשנת הראשונה לאחר השלמת העסקה ותשואה פרויקטאלית PIRR של כ- 8.8%. בכוונת החברה להשביח את המתקנים הנרכשים, בין השאר באמצעות בחינת אפשרות לחיבור מתקני אגירה אשר יאפשרו ניצול מיטבי של נקודות החיבור של המתקנים הנרכשים לרשת החשמל.

המתקנים הנרכשים הוקמו וחוברו לרשת החשמל וזכאים לתעריפים קבועים וצמודים למדד של כ- 1.66-1.84 ₪ לקילו וואט (בהסכם PPA מול חח"י עד לשנת 2032-2034), להערכת החברה הם צפויים להניב בשנה הראשונה לאחר השלמת העסקה, הכנסה של כ- 35 מיליון שקל, EBITDA של כ- 30 מיליון שקל, ותזרים פנוי לאחר שירות החוב בסך של כ- 9.5 מיליון שקל.

במהלך חודש אוגוסט האחרון עדכנה החברה כי השלימה את תהליך המיזוג עם להב אנרגיה. לפריים הממוזגת צבר פרויקטים משותפים (ללא Pipeline עתידי) מעל לכ- 1 GW וקרוב לכ- 3 GW אגירה, לצד צפי להכנסות שנת 2027 בהיקף של כ- 394 מיליון שקל ו- EBITDA פרויקטאלי של כ- 218 מיליון שקל (לפני השפעת הרכישה הנוכחית). עוד נציין כי, עסקת המיזוג עם להב אנרגיה תרמה לחיזוק הון החברה באופן מהותי, כך שההון העצמי של החברה - גדל בכ- 110 מיליון שקל.



