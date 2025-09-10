רוטשטיין נדל"ן תקים פרויקט ענק בקריית גת

רוטשטיין תקים פרויקט מגורים של כ- 500 יחידות דיור בקריית-גת.
חתמה על עסקת השבה עם מושב עוזה, על חטיבת קרקע של כ- 43 דונם בתמורה לכ- 29.1 מיליון שקל.
החברה צופה כי הפרויקט יניב לה הכנסות של כ- 852 מיליון שקל. עלויות הפרויקט נאמדות בכ- 723 מיליון שקל.
חברת רוטשטיין נדל"ן דווחה הבוקר (ד') כי התקשרה בהסכם עם צד שלישי לרכישת זכויות חכירה בקרקע להקמת 493 יחידות דיור בקריית גת. תמורת הזכויות תשלם רוטשטיין סכום של כ- 29.1 מיליון שקל, במסגרת עסקת השבה עם מושב עוזה. מדובר בחטיבת קרקע הכוללת 7 מגרשים בייעוד למגורים על שטח של כ- 43 דונם, שירכשו בפטור ממכרז ובהתאם לשומה שתקבע ע"י רמ"י. ההסכם תלוי באישורה של רמ"י לביצוע העסקה וככל שלא יתקבל, יפקע תוקפו.
בהתאם להערכת החברה, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט הינו כ -852 מיליון שקל, לא כולל מע"מ והיקף העלויות הצפוי בפרויקט הינו כ-723 מיליון שקל, לא כולל מע"מ. את חברת רוטשטיין ייצגו בעסקה עו"ד צורי פיקאר, דן מנדלבאום ואולגה ספיבק ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן: "חתימת ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית נוספת בפעילות החברה ותומכת באסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות שלנו ובפיתוח שכונות גדולות. על אף התקופה המאתגרת בשוק הדיור, הצלחנו בחודשים האחרונים לרשום היקפי מכירות גבוהים המעידים על האמון של הרוכשים במותג רוטשטיין ובאיכות הפרויקטים שלנו. אנו בטוחים שגם בקריית גת נראה ביקושים חזקים ונמשיך לייצר ערך למשפחות הרוכשות ולמשקיעים".