ראלי עולמי בהובלת סין ואירופה: שווקים מחוץ לארה״ב עוקפים את המניות האמריקאיות לראשונה מזה 30 שנה

בעוד שמשקיעי אג"ח מביעים דאגה הולכת וגוברת מהגירעונות הפיסקליים הגדולים של כמה מהכלכלות המרכזיות בעולם, משקיעי המניות מתמקדים בעיקר בהקלות מוניטריות ובפוטנציאל הצמיחה. גישה זו מסבירה בחלקה מדוע שוקי המניות העולמיים הציגו ביצועים חזקים ברבעון הנוכחי והמשיכו את הראלי המרשים והרחב מאז שקרסו המדדים בתחילת אפריל.

למעשה, שוקי מניות בינלאומיים, כולל סין, אירופה, שווקים מתעוררים ויפן, עקפו בקלות את תשואת ה־10% שהניב מדד S&P 500 מתחילת השנה. יתרה מכך, מניות אמריקאיות של חברות גדולות מחוץ לקבוצת הטכנולוגיה 7 Magnificentצוברות מומנטום, וגם מניות של חברות קטנות נהנו מראלי, כאשר מדד Russell Microcaps הניב תשואה של למעלה מ־45% מאז ה-8 באפריל. בניגוד לכך, משקיעי האג"ח משכו כספים מהחלק הארוך של שוקי האג"ח הממשלתיים, מה שדחף את תשואות ה־30 שנה בארה"ב, בריטניה, יפן וצרפת לרמות שיא, חלקן אף לרמות שלא נראו מזה עשרות שנים. מאז חלו ירידות קלות בתשואות ארוכות הטווח, אך הן צפויות להישאר גבוהות בשל גירעונות פיסקליים גדולים והולכים המעלים את הסבירות להנפקות נוספות במחירים יקרים יותר, לצד תנודתיות שצפויה להימשך.

מאז תחילת השנה ניכרת התרחבות בשוקי המניות לצד תנודתיות באג"ח הממשלתיות לטווח ארוך. העמידות המרשימה של כלכלות גדולות כמו ארה"ב, סין, אירופה ויפן, יחד עם הקלות מוניטריות ומדיניות פיסקלית תומכת, הפחיתה את הסיכון למיתון ותמכה בצמיחה. כתוצאה מכך, מניות קטנות בארה"ב הציגו עלייה חדה, כשמדד Russell 2000 טיפס ב־8.8% ברבעון הנוכחי לעומת 4% בלבד ב־S&P 500. במקביל, מניות בינלאומיות בלטו בביצועים, בהובלת סין שעלתה ב־32% מתחילת השנה, אירופה (24%), שווקים מתעוררים (20%) ויפן (17%). שילוב של פערי צמיחה, מדיניות כלכלית שונה וערכי שוק מסביר את הפערים האזוריים, כאשר לראשונה מזה שלושה עשורים שווקים מפותחים מחוץ לארה"ב עקפו את המניות האמריקאיות בפער של 12%.

ברבעון השני של השנה נרשמה צמיחה שנתית של 12% ברווחי חברות ה־S&P 500, או 8% ללא שבע ענקיות הטכנולוגיה, בין הקצבים הגבוהים שנראו לאחרונה. תחזיות הצמיחה העתידיות השתפרו ובחודשים הקרובים צפוי פער הרווחים בין החברות הגדולות לשאר החברות במדד להצטמצם. במניות הקטנות המגמה אף חזקה יותר- Russell 2000 צפוי לצמוח בכ־30% ב־2025, לעומת 10% בלבד ב־S&P Small Caps 600, ובכך לסיים מיתון רווחים שנמשך שנתיים. מה שמניע את ההתאוששות הזו זה הצפי להקלות ריבית מצד הפד ועמידות הכלכלה האמריקאית והעולמית, במיוחד בתחומי הסחר וההשקעות שבהם למניות הקטנות יש חשיפה גבוהה.

למרות שהצמיחה הכלכלית צפויה להישאר מתונה בטווח הקצר, מתחילים להופיע סימנים חיוביים לשיפור: הכלכלה האמריקאית צמחה ב־3.3% ברבעון השני ונתוני ISM מצביעים על התאוששות בענף השירותים לאחר חמישה חודשי חולשה. עם זאת, שוק העבודה מראה סימני היחלשות, מה שעשוי להוביל את הפד להפחית ריבית עוד החודש, צעד שיכול לעודד צמיחה ולהאיץ את ההתרחבות בשוקי המניות העולמיים.