ארי נדל"ן משפרת תנאים פיננסים ומגדילה את נזילות החברה

ההלוואה המובטחת של בעלות הקניון בלימסול תוגדל מ-58 מיליון אירו ל-70 מיליון אירו והריבית תופחת לכ-3.1%.
שווי הקניון בלימסול עלה לכ-124 מיליון אירו.
על פי נתוני ריס מערכות מידע הפדיון בקניוני החברה בנהריה ובאשדוד בחודשי הקיץ זינקו בכ-33% ובכ-15% בהתאמה.
ארי נדל"ן, חברת הנדל"ן המניב בשליטת צחי אבו, מדווחת על חתימת הסכם מימון מחדש בין שותפות הקניון My Mall בלימסול (חלקה האפקטיבי של החברה 41.5%) לבין בנק קפריסין (Bank Of Cyprus). לאור עליית שוויו של הקניון, העומד כיום על 124 מיליון אירו, תוגדל ההלוואה המובטחת של הקניון מסך של 58 מיליון אירו לסך של 70 מיליון אירו ובמקביל תופחת הריבית אותה נושאת ההלוואה לכ-3.1% (3M EURIBOR+1.1%). מחצית מקרן ההלוואה תיפרע בתשלומי קרן וריבית רבעוניים בסך 1.25 מיליון אירו ויתרת ההלוואה ע"ס כ-35 מיליון אירו תיפרע בשנת 2036. הלוואה זו מובטחת על ידי שיעבוד זכויות חברת הקניון וארי נדל"ן אינה ערבה להלוואה זו.
במקביל יחלקו חברות הקניון בלימסול דיבידנד בסך 10 מיליון אירו, מתוכם כ-4 מיליון אירו חלקה של ארי נדל"ן, סכום אשר ייכנס לקופת המזומנים ויגדיל את נזילות החברה.
בנוסף, מנתוני חברת RIS העוסקת בניתוח פעילות השוק הקמעונאי ומתמחה באספקת מידע לרשתות ולקניונים, נרשמו זינוקים בפדיונות מרכזי הקניות של ארי נדל"ן בחודשי הקיץ. מהנתונים עולה כי הפידיונות בקניון סטאר סנטר נהריה זינקו בכ-33% ובקניון סטאר סנטר אשדוד נרשמה עליה של 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.