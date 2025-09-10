תחזית לומברד אודייר: פד צפוי להפחית ריבית, אירופה ויפן יישארו ללא שינוי

סד״ר לוקה בינדלי, ראש תחום אסטרטגיית השקעות בלומברד אודייר, מציין כי המכסים צפויים להאט את הכלכלה ברבעונים הקרובים, אך השווקים המתעוררים ממשיכים להפגין חוסן. הצמיחה בסין צפויה לעמוד על 4.5 אחוזים ב־2025, מה שתומך בצמיחה כוללת בשווקים אלו יחד עם ירידת הדולר והפחתת אי הוודאות בסחר. בארה״ב נמשכת ההאטה, באירופה וביפן נרשמת עמידות, והפדרל ריזרב צפוי להפחית ריבית שלוש פעמים עד סוף השנה. לעומת זאת, הבנק המרכזי האירופי, הבנק השוויצרי והבנק של יפן צפויים להותיר את הריבית ללא שינוי.
הבנק מאמץ גישה שלילית כלפי הדולר מול מטבעות מרכזיים ומטבעות בשווקים מתעוררים. לדבריו, הפחתות הריבית בארה״ב יפחיתו את יתרון התשואה של הדולר, על רקע סיכונים פיסקליים וצורך בגיוון בתיקי השקעות. התחזית היא לשער חליפין של 1.22 דולר לאירו בעוד שנה, כשחוסנם של השווקים המתעוררים צפוי לתמוך במטבעות ובזרימת הון אליהם.
בהיבט המניות, נשמרת חשיפה מתונה אך חיובית לסיכון. החשיפה למניות שווקים מתעוררים נותרה במשקל יתר, הודות להערכות שווי אטרקטיביות, תחזיות רווח שמרניות וצפי לצמיחה עמידה. מגמות מבניות כגון ביקוש ל־AI בטייוואן ובדרום קוריאה ורפורמות בממשל התאגידי מוסיפות תמיכה. בתוך השווקים המפותחים, הועלתה החשיפה למניות יפן למשקל יתר בעקבות רווחים חזקים והסכם הסחר עם ארה״ב, בעוד מניות בריטניה הורדו למשקל חסר בשל חולשת רווחים והרכב ענפי פחות אטרקטיבי.
בשוקי האג"ח, החשיפה לאג"ח שווקים מתעוררים במטבע חוץ הועלתה למשקל יתר. אף שהמרווחים הצטמצמו, התשואות נותרות גבוהות משמעותית מהממוצע בעשור האחרון והחוסן הכלכלי תומך ביציבותם. מנגד, הופחתה החשיפה לאג"ח ממשלתיות גלובליות למשקל חסר, לנוכח צפי להשטחת העקום האמריקאי.
בסיכום, הקצאת הנכסים משקפת גישה זהירה אך עם מוכנות להיחשף להזדמנויות סלקטיביות. בבנק מדגישים כי למרות סיכונים בטווח הקרוב, מניות השווקים המפותחים צפויות להמשיך לספק תשואה בטווח של 12 חודשים, ולכן חשוב להישאר מושקעים.