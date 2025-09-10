פרופ' ירון זליכה "מחירי הדיור ימשיכו לעלות כל עוד המונופולים חונקים את המשק"

מדינת ישראל סובלת מזה שנים מהעדר תשתית מסודרת של השכלה פיננסית לציבור הרחב. על רקע זה התקיים השבוע, בגני התערוכה בתל אביב, כנס ההשכלה הפיננסית הגדול בישראל, בו השתתפו מעל ל־2,000 איש מכל רחבי הארץ.

מאחורי הכנס עומד אורי קוסקאס, יזם נדל"ן, מתכנן פיננסי ובעלים של חברת פלאיה, המתמחה ביזמות, מימון ותכנון נדל"ן.

"ממשלות ישראל חונקות את הצמיחה, משעבדות את הכלכלה למונופולים וליבואנים, ומפקירות את הזוגות הצעירים. פשוט לא אכפת להן", פתח פרופ' ירון זליכה, החשב הכללי במשרד האוצר לשעבר.

"אנחנו מתמודדים עם מחלה חברתית: הילדים שלנו רואים אותנו מתנהלים כלכלית לא נכון, מפנימים את זה וממשיכים את הדפוס. זה לא מדע אטומי, בניית תקציב היא כלי הישרדותי שכל אחד חייב.

"המשימה הראשונה של כל זוג צעיר היא לחתור לדירה ראשונה, לא בהכרח למגורים, אלא כבסיס כלכלי יציב. אחריה מגיעות השקעות סולידיות בשוק ההון ובקרנות הפנסיה וההשתלמות. ורק אחרי שיש בסיס איתן, אפשר לחשוב על השקעות אלטרנטיביות.

אבל כל זה לא שווה כלום בלי שליטה בהוצאות. אם אין לכם תקציב, אם אתם חיים באוברדרפט ונגררים מהלוואה להלוואה - לא משנה במה תשקיעו, תמיד תמצאו את עצמכם במינוס".

קריפטו? זו לא השקעה, זה קזינו. מי שרוצה להמר, שייסע למונטה קרלו, שם לפחות יקבל בידור ומסעדות יפות, ירה פרופ' זליכה.

אנחנו נמצאים בתקופה של אי־ודאות כלכלית, ביטחונית ופוליטית. האינפלציה לא יורדת, יוקר המחיה שוחק את הציבור, והמלחמה רק מגבירה את חוסר הוודאות. מחירי הדיור, גם אם מתמתנים לרגע, יחזרו לעלות, סיכם פרופ' זליכה.

הכנס עסק בתחומי שוק ההון ובנדל"ן, יזמות עסקית, התנהלות כלכלית נכונה ובפסיכולוגיה פיננסית, בניהול משא ומתן, בהצבת מטרות ובמשמעת עצמית, בחשיבה יזמית ובניהול עסקי, בכלים טכנולוגיים לניהול פיננסי, וכן בבחירת קריירה ובבניית השקעות לחיים.





אורי קוסקאס, צילום: יאיר סיגרון



מערכת החינוך שלנו לא נתנה לנו שיעור אחד על משכנתה, על שוק ההון או על פנסיה, והיום כולנו משלמים את המחיר, טוען קוסקאס.

"הפער בהשכלה הפיננסית בישראל, הוא לא רק סיפור פרטי של משפחות שמוצאות את עצמן מתקשות לסגור את החודש, זו בעיה לאומית שפוגעת בתוצר הלאומי שלנו.

הכנס הזה נולד מתוך הבנה עמוקה שישראל חייבת להתעורר. כל עוד אזרחים ימשיכו להתנהל מתוך פחד או חוסר ידע, הם לא יגיעו לחירות כלכלית. ולכן החלטנו להפוך יום אחד לשדה אימונים שבו לומדים איך עושים את זה נכון: מהתנהלות כלכלית יומיומית ועד השקעות גלובליות. זה לא רק שינוי אישי, זה שינוי חברתי."

"יש שלושה דברים שכל מי שרוצה להגיע לחירות כלכלית חייב, מטרה ברורה, התמדה וידע. בלי זה, שום דבר לא קורה. עם זה, הכול אפשרי, סיכם קוסקאס.

אליהם הצטרף חזי דין, מנטליסט ושיאן גינס ישראלי, שהתארח בפאנל של יזמות.

בין האורחים והמרצים הנוספים שלקחו חלק בכנס, היו גם נאור ברוך ("נסיך הקריפטו"), בעל קרן גידור בתחום המטבעות הדיגיטליים וכוכב תוכנית הטלוויזיה "מגדלים"; אדם ויינשטיין, משקיע מוכר בשוק ההון ובעל אחד מערוצי היוטיוב הגדולים בישראל בתחום ההשקעות; עו"ד גיא מנדלסון, מומחה לנדל"ן, יזם ומשקיע, מייסד קהילת אושר כלכלי ודירקטור בחברות השקעה.

