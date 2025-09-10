מובילים בתקשורת: שוק תשתיות הסלולר נפתח לתחרות

משרד התקשורת יוצא היום (10.9) במהלך רגולטורי משמעותי שמטרתו לשפר את קצב פריסת הרשת הסלולרית ואיכותה ברחבי המדינה - תיקון לרישיונות של החברות הסלולריות (רט"ן) והנפקת רישיונות חדשים להקמה רחבה יותר של תשתיות רדיו סלולרית והפעלתן.
שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי: "כחלק ממהלך רחב היקף לשיפור איכות החיים של כלל תושבי ישראל, ובדגש על אזורים בפריפריה, בצפון, בנגב, ביו"ש ובבקעה, אנו משחררים את המודל העסקי ומאפשרים החל מהיום ליזמים בשוק להקים אנטנות סלולריות. התיקון שאנו מעבירים יכניס תחרות לשוק הסלולר באיכות ובמחיר. תשתיות התקשורת הן הבסיס לחיי שגרה תקינים ולביטחון אישי. נמשיך בעז״ה להוביל את ישראל בתקשורת לקדמת הבמה הטכנולוגית העולמית".
מנכ"ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי: "פתיחת שוק תשתיות הסלולר ליזמים חדשים היא שינוי מבני שנועד להכניס תחרות, חדשנות וגמישות הנדסית לשוק הסלולר. המהלך מאפשר ליזמים פרטיים להשתלב בפריסת דור 5 באופן שיגדיל את היקף ההשקעות, יאפשר מימוש של מודלים עסקיים המקובלים בעולם ויקדם את איכות הרשתות בישראל".
מטרת המהלך היא לעבות את רשתות הסלולר הקיימות באופן מהיר, להוסיף יזמים וקבלנים נוספים לתחום תשתיות התקשורת, תוך מתן אפשרות למימוש של מודלים עסקיים חדשים, כל זאת על מנת לשפר את הקליטה ואת חוויית המשתמש ברשת הסלולרית.
אם עד עתה רק חברות סלולר היו רשאיות להפעיל ציוד רדיו עבור רשתות הסלולר, במסגרת האסדרה החדשה, יזמים נוספים יוכלו להפעיל ציוד רדיו עבור רשת ציבורית של חברת סלולר אחת או יותר ולספק עד 40% מהקיבולת של כל רשת, באמצעות התדרים שהוקצו לחברות הסלולר, וזאת מבלי שיוטלו עליהם מגבלות רגולטוריות משמעותיות. בקרוב, אותם יזמים יוכלו להציע גם שירותי רשת פרטית לעסקים גדולים ולמוסדות ציבוריים.
ההכרזה על פתיחת שוק תשתיות הסלולר לתחרות ניתנה במהלך כנס "מובילים בתקשורת" שנערך ביום חמישי האחרון (4.9) בשדרות, ביוזמת שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי ובהשתתפות בכירים בשוק התקשורת הישראלי, מנהלים מחברות טכנולוגיה ישראליות ובינלאומיות, נציגי רשויות מקומיות, שגרירים ונספחים כלכליים ומקבלי החלטות מהממשלה.