זהב לוהט: מחיר המתכת היקרה מזנק, ותחזית בנק לומברד אודייר צופה שיאים חדשים

קיראן קאוושיק, אסטרטג מט"ח גלובלי בבנק השוויצרי לומברד אודייר, ולוקה בינדלי, ראש אסטרטגיית השקעות, התייחסו בסקירתם לעליות האחרונות במחיר הזהב ולהשלכותיהן על תיקי ההשקעות.
לאחר שנע בחודשים האחרונים בטווח של 3,250–3,450 דולר לאונקיה, רשם הזהב שיאים חדשים והגיע בתחילת ספטמבר ל־3,562 דולר. אנו מעריכים כי התמיכה במחירים תימשך עד סוף 2025. העלייה נובעת מחששות לאינפלציה בשל מכסים וכלכלה אמריקאית במגמת התמתנות, מתלילות בעקום התשואות, מהיחלשות הדולר ומהחשש לפגיעה בעצמאות הפד.
הסיכוי להמשך עליות נראה גבוה, בעיקר בשל חששות לסטגפלציה והאטה בארה"ב. עם זאת, לאחר זינוק של יותר מ־50% ב־15 חודשים, מצב של עליות חדות צפוי להיות מאתגר. אנו צופים טווח של 3,600–3,800 דולר בחודשים הקרובים ויעד של 3,900 דולר ב־12 חודשים.
בהיבט של תיקי ההשקעות, אנו מעריכים כי הסביבה הכלכלית תומכת בנחיתה רכה, עם האטה בארה"ב אך ללא מיתון. רווחי החברות צפויים להישאר חיוביים ולתמוך בשווקים, ואנו מעדיפים מניות בשווקים מתעוררים בזכות תמחור אטרקטיבי וצפי צמיחה חזק יותר. באג"ח אנו ממשיכים להעדיף אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה. לצד אלה, אנו רואים בזהב רכיב מרכזי לגיוון ולהגנה מפני סיכונים, המשלים את שאר האפיקים.