ולנס סמיקונדקטור תשתף פעולה עם סמסונג להרחבת אימוץ תקן MIPI A-PHY

ולנס סמיקונדקטור (NYSE: VLN) מודיעה שענקית האלקטרוניקה סמסונג תומכת בתקן MIPI A-PHY לתקשורת וידאו מהירה ברכבים ומשתפת פעולה עם ולנס בפיתוח הדור הבא של מוצרי MIPI A-PHY, בתגובה לביקוש החזק מצד יצרני רכב עולמיים (OEMs).

לסמסונג ולולנס היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה, לאחר שסמסונג הייתה בין המשקיעות המוקדמות בולנס, ושתי החברות הן בין החברות המייסדות של HDBaseT Alliance, התקן המוביל לתקשורת וידאו בתחום ה-ProAV עם למעלה מ-200 חברות התומכות בו.

"הצמיחה של תקן MIPI A-PHY הולכת ונעשית מוחשית יותר ויותר ברחבי התעשייה", אמר טייג'ונג סונג, סגן נשיא בכיר לתכנון טכנולוגיית פאונדרי, סמסונג אלקטרוניקס. "יצרני רכב דורשים פתרון תקשורת מהדור הבא שיאפשר להם להתקדם לרמות גבוהות יותר של ADAS ונהיגה אוטונומית, ותקן ה-A-PHY מספק את המפתח לקידמה הטכנולוגית הדרושה להשגת מטרה זו. טכנולוגיית FinFET של סמסונג ליישומים בתחום הרכב, מציגה ביצועים יוצאי דופן. אנו מחויבים לספק פתרונות רכב מתקדמים יחד עם ולנס בהתבסס על תהליך הרכב המתקדם שלנו".

"התמיכה בתקן MIPI A-PHY מצד ענקית אלקטרוניקה כמו סמסונג, היא הוכחה לכך שזהו העתיד של התקשורת המהירה ברכב", אמר גדעון בן צבי, מנכ"ל ולנס סמיקונדקטור. "לאחר שהכרזנו על שלוש זכיות בפרויקטים עם יצרניות רכב אירופאיות מובילות, ולאחר מכן קיבלנו את הגיבוי והשותפות של מובילאיי, אנחנו ממשיכים לייצר מומנטום חזק לאימוץ תקן ה-A-PHY של ולנס. אנו מצפים בקוצר רוח לפתח יחד עם סמסונג את הדור הבא של מוצרי A-PHY".

סמסונג פאונדרי תייצר את שבבי ה-MIPI A-PHY של ולנס סמיקונדקטור באמצעות תהליך המתקדם שלה לתחום הרכב, הנחשב לבעל רקורד מוכח. תהליך מתקדם זה נתמך במומחיות הנרחבת של סמסונג בתהליכי פאונדרי, בקניין רוחני (IP) ובפיתוח חבילות שירות, ומאפשר ליצרנים ליצור חידושים מתקדמים בתחומי הנהיגה המסייעת והנהיגה האוטונומית. טכנולוגיית FinFET של סמסונג ליישומים בתקן הרכב, מציעה בקרת תהליכים קפדנית וקניין רוחני מתקדם, המבטיחים אמינות ויכולות מעקב יוצאות דופן.

MIPI A-PHY הוא התקן הראשון בתעשיית הרכב שפותח עבור תקשורת מהירה של חיישנים וחיבור צגים בתוך הרכב. התקן משך סביבו אקו-סיסטם הולך וגדל של חברות שמפתחות מוצרים המבוססים עליו. ולנס היא מובילה בתחום MIPI A-PHY, עם סדרת השבבים VA7000, הראשונים בשוק שתואמים לתקן ועם זכיות ראשונות בפרויקטים מול יצרניות הרכב.



