מדד מחירי היצרן PPI ואורקל שעולה כ 40% מזניקות את וול סטריט

כמה כותרות פיקנטיות:
1. מדד מחירי היצרן (PPI) ירד ב-0.1% בחישוב חודשי , כן מדובר בדפלציה וחודש יולי תוקן כלפי מטה לעלייה של 0.7% בלבד, מה שהביא לירידה חדה במדד השנתי לרמה של 2.6% (לעומת ציפיות ל-3.3%).
2. אורקל פרסמה תוצאות לרבעון השני שאיכזבו באופן משמעותי, עם פספוס הן בהכנסות והן ברווחים.
ולמרות זאת, מניית החברה שאינה מניית ״פני״ פופולרית בקרב משקיעים פרטיים, אלא תאגיד ענק בשווי שוק של כ-680 מיליארד דולר מזנקת בכ-40% במסחר (17:13) {על גל העלת תחזיות לגידול משמעותי בעתיד הנראה לעין. פאנדר} , מהלך חריג ביותר עבור חברה בגודל כזה.
Goldman:
לייב מכנס טכנולוגיה של גולדמן communacopia:
“ברור לחלוטין כי האופטימיות הן מצד החברות והן מצד המשקיעים סביב תחום הבינה המלאכותית (AI) נותרת גבוהה מאוד. מרבית הגורמים הדגישו כי מדובר בשוק “בריא ומתרחב”, אשר מניע השקעות הון מתמשכות וכן חדשנות בתחומי התוכנה והחומרה.
אמנם הדוחות של NVIDIA לא היו מרשימים במיוחד, אך דבריהם בנוגע לביקושים החזקים המתמשכים מצד ספקי ענן גדולים (hyperscalers) וגם מצד שחקנים לא מסורתיים כולל ממשלות סיפקו את הדלק הדרוש להמשך נסיעתה של רכבת ה-AI”.