פיתוח משמעותי ליישוב דרור: מותג עירוני מרחיבה פעילות

החברה השלימה באמצעות עסקת הקצאת מניות עסקה לרכישת קרקע נוספת בישוב דרור המיועדת לבניית 36 צמודי קרקע.
עסקה זאת מצטרפת למכרז בו זכתה החברה להקמת 142 צמודי קרקע בישוב דרור בחודש ינואר השנה.
מחיר הקרקע בעסקה משקף מחיר של כ- 300 אלף שקל ליחידת קרקע למגורים.
היקף ההכנסות הצפויות בפרויקט כ- 420 מיליון שקל בניכוי מע"מ, הפרויקט יבוצע בשותפות עם חברת אנפה וגל ים, כאשר חלקה של מותג עירוני יעמוד על 50% מכלל הפרויקט.
חברת הנדל"ן מותג עירוני, השלימה רכישת קרקע נוספת בשטח של כ-8 דונם לבנייתן של 36 יחידות נוספות בישוב דרור, ישוב בהקמה אשר עתיד לקום על אחת משלוחות הר חירן הממוקם על הציר שבין מיתר לערד בצפון מזרח הנגב. היישוב החדש שמאופיין בבנייה צמודת קרקע ברובו, עתיד לאכלס כ- 2400 משפחות, המהוות כ- 10,000 תושבים. בכוונת החברה לממן עסקה זאת באמצעות מימון מתאגיד בנקאים ו/או מגופים מוסדיים ו/או פרטיים.
עסקת הרכישה התבצעה באמצעות הקצאת מניות של חברת הפרויקט המהוות כ- 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המחזיקה בקרקע בגין הקצאת המניות צפויה מותג עירוני לשלם מס רכישה בשיעור 6% בסכום שאינו מהותי.
עסקה זאת מצטרפת למכרז בו זכתה מותג עירוני יחד עם חברת אנפה וחברת גל ים לרכישת קרקע להקמת 142 צמודי קרקע , בישוב דרור.
רכישת קרקע בישוב דרור מתווספת לקרקעות נוספות אותן רכשה החברה ביישובים כפר יעבץ ובני עי"ש, כחלק ממהלך אסטרטגי ארוך-טווח לצבירת מלאי קרקעות לבנייה צמודת קרקע במחירים הזדמנותיים.
מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני: "אנו שמחים לבשר על הרחבת פעילותנו ביישוב דרור, עם פרויקט רחב היקף הכולל 178 יחידות דיור. במסגרת העסקאות שביצענו לאחרונה, רכשנו בינואר 2025 קרקע המיועדת להקמת 142 צמודי קרקע בישוב דרור וכעת אנו רוכשים קרקע נוספת באותו הישוב בה אנו צפויים לבנות -36 יחידות נוספות. מדובר בפרויקט אסטרטגי, המשקף מחיר קרקע אטרקטיבי של כ-300 אלף שקל ליחידת קרקע, וצפוי להניב לחברה הכנסות בהיקף של כ420 מיליון שקל בניכוי מע"מ מול עלויות כוללות של כ-350 מיליון שקל. מותג עירוני גאה להוביל באמצעות עסקה הזדמנותית זו, מענה לדיור איכותי ולתרום להמשך פיתוח ההתיישבות בדרום מדינת ישראל".
קרדיט הדמיה: Tandem Studio