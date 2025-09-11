לקראת ישיבת ה-ECB: נויברגר ברמן מעריך שהריבית תישאר ללא שינוי, אך תרד באוקטובר

פטריק ברב, ראש מחלקת ההשקעות באג"ח באירופה של חברת ההשקעות הגלובלית נויברגר ברמן לקראת פגישת הבנק המרכזי האירופאי היום:

"אנו צופים שה־ECB ישאיר את הריביות המרכזיות ללא שינוי בישיבה השבוע. רק מעט מחברי ה־ECB דיברו לקראת הישיבה כדי להבהיר כי יש צורך בהארכת ההפסקה בהורדות הריבית. מאז הישיבה האחרונה ביולי, ההתפתחויות הכלכליות והאינפלציוניות לא השתנו באופן שמצדיק הורדה נוספת והשפעת המכסים של ארה"ב עדיין לא התממשה. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, אישרה לאחרונה כי הפעילות הכלכלית חוזרת לרמת הפוטנציאל שלה, בעוד האינפלציה מתכנסת לכיוון יעד ה־2% של ה־ECB". אנו עדיין צופים סביבה כלכלית חלשה לפחות עד סוף השנה, וכן סיכון לירידת אינפלציה כתוצאה מעלייה ביצוא מאסיה יחד עם העלאת המכסים מצד ארה"ב והתחזקות האירו. בנוסף, אנו מעריכים סיכון לירידה בפעילות הכלכלית בצרפת ובאיטליה, הרבה לפני שתורגש תמיכה בצמיחה מצד תוכנית התמריצים הפיסקליים בגרמניה, הצפויה להתחיל רק בשנה הבאה. לכן, אנו מעריכים שבישיבתו הבאה באוקטובר, ה־ECB יוריד שוב את הריבית המרכזית".

על הסערה פוליטית בצרפת מגיב ברב כי היא "עלולה להשפיע לרעה על השוק האירופי אם תפגע בפעילות הכלכלית והבנקאית במדינה. למרות שלצרפת יש צמיחה יציבה וכלכלה מגוונת, הגירעון שלה חורג מהמדינות האחרות מאז 2023 לא בשל חולשה כלכלית אלא בגלל חריגות בהוצאות חברתיות שניתן לטפל בהן רק על ידי רוב פרלמנטרי." בנוסף לזאת מציין ברב כי בנויברגר ברמן "צופים התרחבות במרווחי האג"ח הממשלתיות של צרפת (OAT), מה שעשוי להשפיע גם על מדינות אירופיות נוספות עם חוב גבוה. אם חוסר היציבות הפוליטית יימשך, קיימת סכנה להאטת הצמיחה ואף להורדת דירוג האשראי של צרפת".

"מאז חתימת הסכם הסחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי, הכולל מכסים של 15%, התעשייה בגוש האירו התייצבה לאחר תקופה ממושכת של ירידות, אך ההתאוששות מאכזבת בשל עלויות יצוא גבוהות יותר, התחזקות האירו, חוסר היציבות הפוליטית בצרפת והאטה בארה"ב- כך שהצמיחה צפויה להתחדש רק בשנה הבאה. בתוך סביבה זו, אנו צופים כי האינפלציה הבסיסית תרד מתחת ליעד ה-2% של ה־ECB, מה שיצדיק הורדות ריבית נוספות וירידה בתשואת אג"ח גרמניה ל־10 שנים אל מתחת ל־2.5% לפני סוף השנה. בקיץ האחרון שוק האג"ח האירופי היה נתון ללחץ בשל תוכניות הנפקת אג"ח ממשלתיות גבוהות מהצפוי בצרפת, איטליה ובמיוחד בגרמניה. נכון לעכשיו, כמעט כל הממשלות קדמו כ־80% מתוכנית ההנפקות לשנת 2025, כך שצפויה ירידה בלחץ ההנפקות ברבעון הרביעי, מה שעשוי לתמוך בהתאוששות השוק. בנוסף, ביצועי התקציבים בפועל נראים טובים מהתחזיות, עם גירעון נמוך מהצפוי במספר מדינות".

