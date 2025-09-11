לומברד אודייר: הדולר האמריקאי נחלש, זהב צפוי להישאר בטווח הנוכחי

קיראן קאוושיק, אסטרטג מט״ח גלובלי בלומברד אודייר, מציין כי לאחר נתוני שוק עבודה חלשים בארה״ב והערכה שהבנק המרכזי האירופי סיים את מחזור ההקלות, הבנק מאמץ כעת גישה שלילית כלפי הדולר מול מטבעות מרכזיים ומטבעות שווקים מתעוררים. לדבריו, הפדרל ריזרב צפוי להתחיל בהפחתות ריבית בעוד בנקים מרכזיים אחרים כבר סיימו להפחית או עוברים לנורמליזציה-מצב היסטורי שתמך בהיחלשות הדולר. התחזיות ל־12 חודשים הן 1.22 דולר לאירו, 0.77 דולר לפרנק השוויצרי ו־1.37 דולר לפאונד, עם תחזית של 140 לדולר ין ללא שינוי.
בשווקים המתעוררים, חולשת הרופי ההודי יצרה הזדמנות לשדרוג התחזית, במיוחד למטבעות אסיה עם עודפי השקעות נטו מול ארה״ב, כמו הדולר הטייוואני והוון הקוריאני. מנגד, הליש״ט צפויה להיחלש מול האירו בשל צפי להפחתות ריבית אגרסיביות יותר בבריטניה, בעוד התחזית לפרנק השוויצרי נותרה שטוחה אך עם סיכונים לעליות בטווח הקרוב לנוכח מכסים אמריקאיים ואופטימיות בגוש האירו.
בזהב, ההערכה היא כי המחירים יישארו בטווח, עם יעד של 3,400 דולר לאונקיה-מעט גבוה יותר מהתחזית הקודמת, בעיקר בשל דולר חלש יותר. ירידת תשואות ריאליות בארה״ב תומכת בזהב, אך נחיתה רכה של הכלכלה העולמית תמשיך להגביל את הפוטנציאל, והזהב צפוי להציג ביצועים חלשים ביחס למניות הגלובליות.