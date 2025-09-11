הפרדוקס הישראלי: בורסה פורחת מול נדל"ן מתקרר

רגע לפני חגי תשרי שיחלו בספטמבר 2025, כאשר המלחמה עדיין בעיצומה, השווקים בישראל מציגים תמונה מורכבת: מדדי הבורסה בת"א רושמים שיאים חדשים, שנה שניה ברציפות, השקל ממשיך להתחזק מול הדולר, אך מנגד שוק הנדל"ן מציג סימני האטה ברורים. הפער הזה בין שוק ההון לשוק הנדל"ן מדגים היטב את מה שמכונה "פרדוקס הכלכלה הישראלית" – מצב שבו השוק הפיננסי פורח לצד קיפאון כלכלי בשוק הראלי של משקי הבית.

הבורסה בת"א מגיבה בחיוב לציפיות להורדות ריבית ומציגה תנודתיות יחסית נמוכה המתאפיינת בדשדוש במדד ת"א 125 בחודשים האחרונים, מנגד אנו חווים בשוק הזרמת הון מצד משקיעים זרים שמחפשים את הדרך חזרה לת"א. גם בעולם התמונה די דומה: בארצות הברית מדדי S&P 500 והנאסד"ק פרצו שוב שיאים בקיץ האחרון לצד התחזיות להמשך הורדות ריבית מצד הפדרל ריזרב תומכות באווירה האופטימית. מנגד, בבריטניה זינקו התשואות על אג"ח ל- 30 שנה לכדי 6% רמות שלא נראו זה עשרות שנים על רקע חוסר האמון המתמשך של השווקים במדיניות הפיסקלית הבריטית. ההקבלה הזו מעניקה לשוק הישראלי רוח גבית, אך במקביל מעלה חשש מפני אופטימיות מופרזת שעלולה להסתיים בתיקון חד.

במקביל לעליות בבורסה, השקל מתחזק באופן חריג. עבור הצרכנים מדובר ביתרון ברור: מוצרי יבוא מוזלים ולחצי האינפלציה מתמתנים. מנגד, היצואנים נפגעים, שכן ההכנסות נקובות בדולרים בעוד שההוצאות משולמות בשקלים חזקים, מה שמוביל לשחיקה ברווחיות במיוחד בענפי תעשייה מסורתיים. תופעה זו מזכירה את הנעשה בשווייץ וביפן, שם מטבע חזק היטיב עם הצרכנים המקומיים אך הקשה על היצרנים והיצואנים.

מנגד, שוק הנדל"ן ממשיך להתקרר. מספר העסקאות נמצא בירידה, יזמים וקבלנים מאטים פרויקטים חדשים, ומשקי בית רבים דוחים רכישת דירה לנוכח עלויות משכנתה שזינקו עם הריבית הגבוהה. ייתכן כי דווקא הקיפאון הנוכחי ייצור חלון הזדמנויות: אם בנק ישראל יחל בהפחתות ריבית, ייתכן שנראה חזרה של ביקושים לשוק ואולם, אם הריבית תישאר ברמותיה הנוכחיות, שוק הדיור עלול להמשיך לדשדש ואף לרשום ירידות מתונות במחירים.

כל אלה מתרחשים בתקופה שבה ספטמבר נחשב באופן היסטורי לחודש חלש יחסית בשווקים. דוגמאות מהעבר - קריסת ליהמן ברדרס בספטמבר 2008 והנפילות בוול סטריט בגל השני של הקורונה ב־2020 - מזכירות למשקיעים כי זהו חודש שבו חוסר הוודאות גובר והנזילות בשווקים יורדת. גם אם המגמות ארוכות הטווח חיוביות, המשקיעים נדרשים להיערך לאפשרות של תנודתיות חריפה בטווח הקצר.

הריבית נותרה המשתנה המרכזי שמרחף מעל התמונה הכוללת. בנק ישראל שמר על ריבית גבוהה כדי לרסן את האינפלציה, אך סימנים לבלימת האינפלציה מגבירים את ההערכות כי בקרוב תחל מגמת הפחתות. בארצות הברית הפדרל ריזרב מאותת על כיוון דומה, ובאירופה כבר ננקטו צעדי הפחתה מדודים. מהלך כזה עשוי להשפיע באופן מיידי על עלויות המימון, להחיות את שוק הנדל"ן, ולתת דחיפה נוספת הן לאג"ח הארוכות והן לשוק המניות

במצב הנוכחי נדרשים המשקיעים לשלב בין אופטימיות זהירה לאחריות ניהולית. פיזור נכסים בין מניות, אג"ח ונדל"ן חשוב כיום יותר מאי פעם, לצד שמירה על נזילות שתאפשר גמישות בתקופות של תנודתיות מוגברת. השקל החזק, העליות בשוק ההון והקיפאון בשוק הנדל"ן אינם תופעות מנותקות, אלא חלק ממכלול שבו הריבית ממשיכה לשמש גורם ההכרעה המרכזי. עבור מי שמבקש לנווט נכון בסביבה זו, השילוב בין סבלנות, מעקב הדוק אחר החלטות המדיניות והימנעות מאופוריה רגעית עשוי להיות המפתח לניהול השקעות מושכל בחודשים הקרובים.

