הממונה על רשות שוק ההון: נבער תופעות שליליות במערכת התמריצים לסוכנים

לפני כשבוע, בכנס השנתי של איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל (IFO), נשא הממונה על רשות שוק ההון, עמית גל, נאום שהתמקד באתגרים וההזדמנויות העומדים בפני הענף הפיננסי. נאומו של גל שיקף את חזון הרשות לאכיפה מוגברת, מקצועיות בלתי מתפשרת והגנה על הציבור.

דגש על יושרה ומקצועיות

גל פתח את נאומו בקריאה ליושרה ומקצועיות, תכונות שלדבריו הרשות נתקלת לא אחת בהיעדרן. הוא הדגיש את חשיבותן של הכשרות מקצועיות, היכרות מעמיקה עם החוקים והתקנות ושימוש במערכות תומכות, לרבות הגנה על מידע הלקוח. הממונה ציין כי בעלי רישיון בענף צריכים לפעול תמיד לטובת הלקוח, לוודא התאמה של המוצרים לצרכיו, ולהישמר מניצול של אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים, מיעוטים או אנשים עם קשיי שפה.

ביקורת על תופעות שליליות ואכיפה מוגברת

הממונה לא היסס לתקוף תופעות שליליות שפגעו בשוק. הוא התייחס במיוחד לסוגיית שכר הטרחה המופרז, וציין כי הרשות לא תאפשר תופעות כמו גביית עשרות אלפי שקלים עבור פעולה בודדת. גל הדגיש כי הרשות תפעל באפס סובלנות כלפי מקרים כאלה.

עוד ציין גל את הבעיה החמורה של מתן ייעוץ פיננסי ללא רישיון, והבהיר כי מדובר בפעילות שתפגע בציבור ותיאכף במלוא החומרה. הוא הדגיש כי תופעה זו קיימת גם בגופים מוסדיים, והרשות תפעל נגדם בצורה נחרצת.

התייחסות לטרנדים וחדשנות טכנולוגית

גל התייחס גם למגמות בשוק, וקרא לעוסקים בענף לא להיגרר אחרי טרנדים עכשוויים. בהקשר זה, הוא הזכיר את מדד S&P, שהניב תשואות נאות בשנים האחרונות שהובילו גורמים מסוימים לייצר מזה טרנד שהוביל לקוחות רבים למסלול השקעה זה בציפייה כלשהי, כאשר חלקם הופתעו השנה מתשואות נמוכות במסלול זה בשל פערי מטבע.

עם זאת, הממונה הכיר בחשיבותה של החדשנות הטכנולוגית והתייחס לכניסת הבינה המלאכותית (AI) לעולם הפיננסי. הוא ציין כי למרות התקדמות הדיגיטציה, אין בישראל ובעולם תחליף ליכולת האנושית.

שינויים מבניים ושיח עם הענף

הנאום כלל גם מבט לאחור על השינויים שעבר השוק הישראלי מאז ועדת בכר לפני 20 שנה, והממונה ציין כי התהליכים שהובילה הוועדה יצרו שוק תחרותי, דיגיטלי וחכם יותר שמיטיב עם הלקוחות.

גל הדגיש כי הרשות רואה חשיבות גבוהה בשיח עם הגורמים המתווכים והבטיח לבחון מחדש את מבנה העמלות והתגמולים בענף. הוא ציין כי במהלך השנים נוצרה מערכת תמריצים שלא תמיד טובה לכולם ולכן נדרש להסדיר את מבנה העמלות של הסוכנים באופן בו יבררו את המוץ מהתבן כדי לבער תופעות שליליות ולהשאיר תופעות חיוביות במערך זה. בתגובה לשאלה מהקהל, הוא ציין כי סעיף 19א' לחוק, העוסק בשכר טרחה לסוכנים, יילקח בחשבון במסגרת בחינה זו, במטרה למצוא נקודת איזון חדשה שתבער תופעות שליליות ותשאיר את החיוביות.

לסיום, גל התייחס לניסיונות הרשות להחזיר לשוק מוצרים חשובים כמו ביטוח סיעודי, שהם לדבריו בעלי ערך רב לציבור.

הממונה על רשות שוק ההון סיכם את נאומו בקריאה לכל הגורמים הפועלים בענף לאמץ את עקרונות היושרה, המקצועיות וההוגנות כדי להבטיח עתיד יציב ובטוח לכלל הלקוחות והמשקיעים.