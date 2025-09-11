עמדת הרשות לקראת השינוי בימי המסחר בבורסה

לקראת השינוי הדרמטי בשוק ההון הישראלי, במסגרתו החל משנת 2026 יתקיים המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בימים שני עד שישי, במקום בימים ראשון עד חמישי, עדכנה רשות שוק ההון את הגופים המוסדיים לגבי עמדתה וצעדי ההיערכות הנדרשים לקראת השינוי. הרשות מציינת, כי עמדתה התקבלה לאחר בחינה ארוכה ושיח שוטף עם הצוות המשותף לבנק ישראל, רשות ניירות ערך והבורסה, הגופים המוסדיים ונציגיהם.

בפנייה אל הגופים המוסדיים, מציין אסף נחמני, מנהל חטיבת השקעות ורישוי ברשות שוק ההון, כי הגופים המוסדיים "אמונים על ניהול כספי החיסכון ארוך הטווח של הציבור, משקיעים כספים אלה, בין היתר, בנכסים פיננסיים הנסחרים בבורסה... בהיותם שחקנים מרכזיים בבורסה, תורמים הגופים המוסדיים לפיתוח סטנדרטים נאותים, להגברת הנזילות, לתמחור הוגן ולשמירה על יציבות מערכתית, ובכך מחזקים את אמון הציבור במערכת הפיננסית.

לעמדת הרשות, היערכות מוקדמת ומקיפה של הגופים המוסדיים לשינוי ימי המסחר היא תנאי חיוני להצלחת המהלך ולהשגת יעדיו, וכן חיונית לשמירה על האינטרסים של העמיתים והמבוטחים.

עמדת הממונה באשר למעבר לימי המסחר החדשים

א. הגדרת "יום עסקים: "כיום, לפי עמדת הממונה בנושא יום עסקים מיום 12.8.2014, ימים ראשון עד חמישי הם ימי עסקים ואילו יום שישי אינו נחשב ליום עסקים... להגדרה זו השלכות ישירות על מגוון פעולות תפעול: מעבר בין מסלולי השקעה, ניוד כספים בין חברות, חישוב תשואות, וכן משיכת כספים ותשלומי קצבאות. נטען כי מצב שבו ייווצר פער בין ימי העסקים לבין ימי המסחר עלול להוביל לקשיים תפעוליים ולקשיים בעמידה בהוראות הרגולציה, שכן פעולות תפעוליות מהותיות יידחו ליום ראשון.

לאחר בחינת החלופות שהוצעו, לרבות הוספת יום שישי כיום עסקים או התאמה מלאה בין ימי המסחר במתכונת החדשה לימי העסקים, עמדת הרשות היא שאין מקום לשינוי ההגדרה הקבועה בהוראות הדין החלות על הגופים המוסדיים, ובהתאם בעמדת הממונה, וזאת בהתחשב באיזון הנדרש בין השיקולים התפעוליים של הגופים המוסדיים לשיקולים של שמירה על העמיתים והחוסכים. כמו כן, במסגרת השיח מול הרשויות המקבילות, הובהר כי אין בכוונתן לפעול לתיקון הגדרת "יום עסקים" עליהן נסמכות הוראות הדין בהגדרת "יום עסקים" בתחום ההסדרה של הרשות. כלומר, יום ראשון יוותר יום עסקים, ואילו יום שישי ייחשב כיום מסחר בלבד אך לא כיום עסקים לעניין ההוראות הרגולטוריות הרלוונטיות"

ב. פרקי הזמן שנקבעו בחוק לביצוע פעולות ניוד, העברות מסלולים ופדיון כספים, וכן לניהול הנזילות של הגופים המוסדיים במתכונת ימי המסחר החדשה: כיום פרק הזמן לביצוע העברות בין מסלולים עומד על שלושה ימי עסקים, לניוד כספים לחברה אחרת עשרה ימי עסקים ולפדיון כספים ארבעה ימים.

לטענת המוסדיים, ביטול יום ראשון כיום מסחר יקשה על עמידה בלוחות זמנים אלה, שכן בקשות עמיתים המתקבלות ביום ראשון אינן ניתנות לביצוע במסחר בפועל עד יום שני. מצב זה עלול לעכב ניודים ופדיונות, לגרום לנזק לעמיתים ואף להביא לאי-עמידה בהוראות הדין. עוד נטען כי שינוי ימי המסחר יצור פער בין פעילות המסחר לבין פעילות העמיתים: הפקדות או משיכות כספים ביום ראשון יביאו לשינוי בהיקף הנכסים ובאלוקציית ההשקעות, מבלי שניתן להגיב לכך במסחר שאינו מתקיים ביום ראשון, מה שעלול לפגוע בתשואה. כמו כן הועלה חשש מתנועות כספים שיבוצעו ביום שישי כאשר הסליקה תיעשה רק ביום ראשון, באופן שיצור עומס על תזרים המזומנים ועלול להוביל לעלויות נוספות".

לאחר בחינת הנושא, הרשות סבורה כי אין בשלב זה הצדקה לשינוי פרקי הזמן הקבועים בדין לביצוע פעולות ניוד ופדיון, בין היתר, משום שמאז שנקבעו פרקי הזמן כאמור חלו התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות שקיצרו בפועל את זמני הביצוע. הרשות מדגישה כי ניהול סיכוני נזילות הוא חלק בלתי נפרד מתפקידו של גוף מוסדי כמנהל חסכונות הציבור, ובבואו לנהל סיכונים אלה עליו להביא בחשבון מנעד רחב של פרמטרים. "זמן המסחר בבורסה הוא פרמטר אחד מרבים, ושינויו אינו מצדיק פגיעה בזכויות העמיתים," ציינה הרשות בהודעתה.

היערכות גוף מוסדי לשינוי ימי המסחר בבורסה

הרשות מציינת בהודעתה, כי שינוי ימי המסחר בבורסה מחייב היערכות פנימית מקיפה של הגופים המוסדיים, הן בהיבטי השקעה ומסחר והן בהיבטי תפעול, מערכות מידע, נזילות ומשאבי אנוש, כדי להבטיח פעילות תקינה, רציפה ובהתאם להוראות הדין. לשם כך, על הגוף המוסדי לגבש תכנית היערכות סדורה, שתאושר על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות, ותבטיח המשך פעילות רציפה והגנה על זכויות העמיתים והמבוטחים.

התוכנית תתייחס, לכל הפחות, לנושאים הבאים:

א. פעילות מסחר והשקעות - קביעת מתווה לפעילות ביום שישי כיום מסחר מקוצר, לרבות לעניין תחומי הפעילות שיופעלו, היקף המשאבים שיוקצו, והתאמות בשערוכים, חישובי תשואות ודיווחים, ככל שנדרש.

ב. תפעול, מערכות מיכוניות ובקרה - עדכון נהלי עבודה קיימים וקביעת נהלים חדשים ככל שנדרש, לרבות מנגנוני בקרה וניהול סיכונים מותאמים למתכונת המסחר החדשה. על התכנית לכלול היערכות לטיפול במקרי קיצון, וכן בחינת מוכנות מערכות המידע והתשתיות - גיבוי ושחזור נתונים, ממשקים, אבטחת מידע ותיאום עם צדדים שלישיים קריטיים.

ג. ניהול נזילות ותזרימי מזומנים - היערכות לניהול תנועות כספים ושמירת נזילות מספקת בתיקי

ההשקעות, בשים לב למועדי המסחר והסליקה. על התכנית לכלול מנגנונים להתמודדות עם תנועות עמיתים המתקבלות בימי חמישי וראשון (הפקדות, משיכות, ניודים,) גם בהיעדר מסחר ביום ראשון, ושמירה על רמות נזילות הולמות כדי למנוע פגיעה בזכויות עמיתים.

ד. משאבי אנוש - קביעת מערך עבודה ייעודי ליום שישי, זיהוי עובדים חיוניים ושיבוצם, ותיאום מול הסכמי עבודה והסכמים קיבוציים.

ה. שירות לעמיתים ולמבוטחים - על הגוף המוסדי לוודא כי גם לאחר שינוי ימי המסחר נשמרת רציפות השירות לעמיתים ולמבוטחים, וכי אין פגיעה בזמינות המענה ובאיכות השירות".

הרשות דורשת מהגופים המוסדיים למסור לה לא יאוחר מיום ,9.11.2025 את תכנית ההיערכות שגיבשו.